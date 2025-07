ETV Bharat / state

गोरखपुर में अपहरण के 12 घंटे बाद रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी को छुड़ाया, तीन गिरफ्तार - KIDNAPPING IN GORAKHPUR

रिटायर्ड एयरफोर्सकर्मी अशोक जायसवाल. ( Photo Credit : ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : July 26, 2025 at 10:22 AM IST | Updated : July 26, 2025 at 11:12 AM IST 2 Min Read

गोरखपुर : गोरखपुर पुलिस ने रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी और डाॅ. पति अशोक जायसवाल को 12 घंटे में बदमाशों के चंगुल से छुड़ा लिया. इस दौरान तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है. बदमाशों ने रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी को छोड़ने के लिए 1 करोड़ रुपये फिरौती मांगी थी. बता दें, रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी और आयुष्मान हॉस्पिटल (पादरी बाजार) के मालिक अशोक जायसवाल शुक्रवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए. रोज की तरह सुबह 5:30 बजे वह स्विमिंग के लिए रेलवे स्टेडियम गए थे, लेकिन सुबह 9 बजे तक घर नहीं लौटे. इसके बाद पत्नी डॉ. सुषमा जायसवाल के पास एक अनजान नंबर से वॉट्सऐप कॉल आई. जिसमें अपहरणकर्ताओं ने अशोक को अगवा करने की बात कही और 1 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी. इस दौरान बदमाशों ने अशोक से फोन पर बात भी कराई गई. इसके बाद परिजनों ने शाहपुर थाने पर सूचना दी. डॉ. सुषमा जायसवाल बस्ती जिले में तैनात हैं. एसपी सिटी अभिनव त्यागी के अनुसार मामला संज्ञान में आते ही पड़ताल शुरू की गई. सर्विलांस टीम की मदद से रेलवे स्टेडियम रूट पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए. वॉट्सऐप नंबर की आईपी ट्रेसिंग और कॉल डिटेल्स भी खंगाले गए. जांच में पहले मामला किसी लेन-देन या विवाद से जुड़ा प्रतीत हुआ, लेकिन गहराई से जांच के बाद केस फिरौती का ही निकला. पकड़े गए अपहरणकर्ताओं ने बताया कि अशोक जायसवाल के पास काफी पैसा है. उनकी पत्नी भी डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल भी हैं. इसलिए अपहरण कर फिरौती का प्लान बनाया था.

Last Updated : July 26, 2025 at 11:12 AM IST