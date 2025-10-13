ETV Bharat / state

गोरखपुर में महिला की हत्या का खुलासा; बहू और पोती ने मिलकर लाश लगायी थी ठिकाने, जानें वजह

एसपी नार्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि महिला की हत्या के मामले में उसकी बहू और पोती को गिरफ्तार किया गया है.

Photo Credit: Gorakhpur Police
हत्या के आरोप में मां-बेटी गिरफ्तार (Photo Credit: Gorakhpur Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 5:51 PM IST

Updated : October 13, 2025 at 6:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर: जिले के पीपीगंज थाना क्षेत्र में 50 वर्षीय महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले का पुलिस ने सोमवार को खुलासा कर दिया. पुलिस ने हत्या के आरोप में कलावती देवी उर्फ मछराई पत्नी दर्शन यादव की बहू और पोती को गिरफ्तार किया है.

पुलिस ने मां-बेटी को किया गिरफ्तार: पुलिस अधीक्षक उत्तरी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने इस मामले का खुलासा करने के लिए पुलिस लाइन में प्रेस कांफ्रेंस की. उन्होंने बताया कि 26 सितंबर 2025 को पीपीगंज थाना क्षेत्र के भुईधरपुर गांव में कलावती देवी उर्फ मछराई पत्नी दर्शन यादव का शव मिला था.

पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की: महिला की बहू की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. जांच में पुलिस को परिवार के लोगों पर शक हुआ. पुलिस ने बहू उत्तरा देवी और पोती खुशी कुमारी से पूछताछ की. दोनों ने अपराध कबूल कर लिया.

मानसिक प्रताड़ना का आरोप: पुलिस अधीक्षक उत्तरी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि पूछताछ में पता लगा कि उत्तरा देवी की यह दूसरी शादी थी. उनकी पहली शादी पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के शंकर घोष से हुई थी. उससे उनकी बेटी खुशी कुमारी थी. दोनों वर्तमान में गोरखपुर में रह रही थीं. महिला खुशी की दादी थी. वह अक्सर दोनों को बंगालिन कहकर ताने मारती थी. दोनों के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करती थी.

हत्या के बाद लाश लगायी थी ठिकाने: खुशी ने बताया कि दादी की लगातार प्रताड़ना से वह मानसिक रूप से परेशान थी. जब उसकी मां घर से बाहर थी, तो गुस्से में आकर खुशी ने छप्पर में सो रही दादी के सिर पर गड़ासी से वार कर हत्या कर दी.

मां के लौटने पर दोनों ने मिलकर लाश को बोरे में रखा. इसके बाद साइकिल से गांव के बाहर ले जाकर फेंक दिया. पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल गड़ासी और साइकिल भी बरामद कर ली.

यह भी पढ़ें- लखनऊ में फर्जी पते पर कराया GST रजिस्ट्रेशन; 2.11 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप, सरोजिनी नगर थाने में FIR दर्ज

Last Updated : October 13, 2025 at 6:01 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

DAUGHTER IN LAW GRANDDAUGHTERGORAKHPUR POLICE ARRESTED TWOMURDER BY SLITTING HER THROATELDERLY WOMAN MURDER CASE SOLVED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

यूपी के बिहार-गोरखपुर रूट की ये 6 ट्रेनें निरस्त, 8 का रास्ता बदलेगा रेलवे, जानिए

कर्ज-अकाल मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो कालाष्टमी पर करें ये उपाय; भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.