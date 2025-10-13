गोरखपुर में महिला की हत्या का खुलासा; बहू और पोती ने मिलकर लाश लगायी थी ठिकाने, जानें वजह
एसपी नार्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि महिला की हत्या के मामले में उसकी बहू और पोती को गिरफ्तार किया गया है.
Published : October 13, 2025 at 5:51 PM IST|
Updated : October 13, 2025 at 6:01 PM IST
गोरखपुर: जिले के पीपीगंज थाना क्षेत्र में 50 वर्षीय महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले का पुलिस ने सोमवार को खुलासा कर दिया. पुलिस ने हत्या के आरोप में कलावती देवी उर्फ मछराई पत्नी दर्शन यादव की बहू और पोती को गिरफ्तार किया है.
पुलिस ने मां-बेटी को किया गिरफ्तार: पुलिस अधीक्षक उत्तरी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने इस मामले का खुलासा करने के लिए पुलिस लाइन में प्रेस कांफ्रेंस की. उन्होंने बताया कि 26 सितंबर 2025 को पीपीगंज थाना क्षेत्र के भुईधरपुर गांव में कलावती देवी उर्फ मछराई पत्नी दर्शन यादव का शव मिला था.
पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की: महिला की बहू की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. जांच में पुलिस को परिवार के लोगों पर शक हुआ. पुलिस ने बहू उत्तरा देवी और पोती खुशी कुमारी से पूछताछ की. दोनों ने अपराध कबूल कर लिया.
मानसिक प्रताड़ना का आरोप: पुलिस अधीक्षक उत्तरी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि पूछताछ में पता लगा कि उत्तरा देवी की यह दूसरी शादी थी. उनकी पहली शादी पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के शंकर घोष से हुई थी. उससे उनकी बेटी खुशी कुमारी थी. दोनों वर्तमान में गोरखपुर में रह रही थीं. महिला खुशी की दादी थी. वह अक्सर दोनों को बंगालिन कहकर ताने मारती थी. दोनों के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करती थी.
हत्या के बाद लाश लगायी थी ठिकाने: खुशी ने बताया कि दादी की लगातार प्रताड़ना से वह मानसिक रूप से परेशान थी. जब उसकी मां घर से बाहर थी, तो गुस्से में आकर खुशी ने छप्पर में सो रही दादी के सिर पर गड़ासी से वार कर हत्या कर दी.
मां के लौटने पर दोनों ने मिलकर लाश को बोरे में रखा. इसके बाद साइकिल से गांव के बाहर ले जाकर फेंक दिया. पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल गड़ासी और साइकिल भी बरामद कर ली.
