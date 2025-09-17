ETV Bharat / state

नीट छात्र की हत्या में 4 गिरफ्तार; पुलिस ने मुठभेड़ में एक आरोपी को पकड़ा, दोनों पैरों में मारी गोली

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मारपीट से गंभीर चोट लगने, सिर पर चोट लगने और हड्डी टूटने से दीपक की मौत होने की पुष्टि हुई है. पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई.

दो आरोपियों की गिरफ्तारी पर इनाम घोषित : एसएसपी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है. मामले में 2 अन्य आरोपियों की भी पहचान हुई है. 5 टीमें उनकी तलाश में लगी हैं. उन पर इनाम भी घोषित किया गया है. वहीं पशु तस्करों का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. इसमें तस्कर जाल बिछाकर पशुओं को पकड़ते नजर आ रहे हैं. एसएसपी के अनुसार घटना में जो लोग भी शामिल हैं, वे जल्द पकड़े जाएंगे. लापरवाही बरतने पर जंगल धूषण पुलिस चौकी के इंचार्ज ज्योति नारायण तिवारी समेत चौकी के सभी सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है. विभागीय जांच की जा रही है.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरण नैय्यर ने मीडिया को बताया कि घटना के बाद ग्रामीणों ने पीट-पीटकर एक पशु तस्कर अजब हुसैन को गंभीर रूप से घायल कर दिया था. पुलिस की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है. वह बिहार के गोपालगंज जिले का रहने वाला है. बुधवार की दोपहर कुशीनगर में थानाध्यक्ष पिपराइच और कुशीनगर पुलिस की एक आरोपी रहीम से मुठभेड़ हो गई. खुद को घिरा देखकर रहीम ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. पुलिस की गोली लगने से रहीम घायल हो गया. उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. इसके अलावा दो अन्य आरोपी छोटू और राजू को भी पुलिस ने पकड़ा है.

गोरखपुर : नीट छात्र की हत्या में पुलिस ने अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. कुशीनगर में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने एक आरोपी रहीम को गोली मारकर पकड़ लिया. एसएसपी के अनुसार थानाध्यक्ष पिपराइच और कुशीनगर पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में यह कार्रवाई की. मामले में 2 अन्य आरोपियों को भी पकड़ा. जबकि ग्रामीणों की पिटाई से घायल एक आरोपी का अस्पताल में इलाज चल रहा है. घटना में अब तक कुल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

अब मंगलवार की तड़के हुई घटना के बारे में जानिए : मंगलवार की तड़के पशु तस्कर कई वाहनों से पिपराइच के गांव महुआचाफी में पहुंचे थे. वे पालतू जानवरों को खोलने की कोशिश कर रहे थे. इससे पहले वह चौराहे की दुकान का ताला तोड़ रहे थे. इसकी ऊपरी मंजिल पर दीपक गुप्ता (19) के चाचा का लड़का सो रहा था. उसने दीपक को फोन कर इसके बारे में बताया. इसके बाद दीपक अपने पिता और चाचा के साथ दुकान की तरफ शोर मचाते हुए दौड़ा. दीपक स्कूटी लेकर ग्रामीणों के साथ तस्करों की गाड़ी के पीछे दौड़ा. इस बीच डीसीएम में बैठे तस्करों ने उसे वाहन में बैठा लिया. उन्होंने उसके मुंह में गोली मार दी. शव घर से करीब 4 किलोमीटर दूर फेंक कर फरार हो गए.

छात्र की तस्वीर और मौके पर पड़ी आरोपी की बाइक. (Photo Credit; Police)

ग्रामीणों ने डीसीएम को पकड़ लिया था. खुद को घिरा पाकर आरोपी वाहन से उतरकर भागने लगे थे. ग्रामीणों ने एक तस्कर अजब हुसैन को दौड़ाकर पकड़ लिया. इसके बाद जमकर उसकी पिटाई कर दी थी. डीसीएम को भी आग के हवाले कर दिया था. घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने जाम लगा दिया था. चार थानों की फोर्स के अलावा पीएसी ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला था. प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश खुद गोरखपुर पहुंचकर एसटीएफ को पशु तस्करों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे. दीपक के पिता दुर्गेश गुप्ता अपने बेटे दीपक को डॉक्टर बनाना चाह रहे थे. उन्होंने बताया कि वह 12वीं की परीक्षा देने के बाद से ही नीट की तैयारी कर रहा था.

मां बोली-तस्करों की भी होनी चाहिए हत्या : घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है. उनका कहना है कि तस्करों द्वारा पशुओं को उठा ले जाने की बात तो बर्दाश्त कर ली जाती थी, लेकिन अब वह हमारे बच्चों की हत्या करेंगे?, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. दीपक की मां ने भी स्पष्ट कहा कि जिस प्रकार तस्करों ने उसके बेटे को मारा है, उसी तरह उनकी भी हत्या होनी चाहिए. वह हमारे घर का चिराग था, होनहार था.

सपा चीफ अखिलेश यादव ने घटना पर जताई नाराजगी : सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर नाराजगी जाहिर की. बुधवार को उन्होंने लिखा कि 'गोरखपुर में शासनिक-प्रशासनिक मिलीभगत से सत्ता संरक्षित पशु तस्करों के खिलाफ जनता का जो गुस्सा फूटा है, उसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार खुद है. जिन पशु तस्करों ने युवक की जान ले ली है, उनको बचाने के लिए पुलिस आएगी तो तस्करी के इस कुकृत्य में सत्ताधारियों की सांठगांठ का भंडाफोड़ होगा ही और जनता आक्रोशित भी होगी. अगर उप्र के ‘मुख्यनगर’ में ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि इस गोरखधंधे में किसी की मुख्य साझेदारी है या उसके हाथ से ये नगर भी निकल गया है. पूरे उप्र की तरह यहां भी अपराध चरम पर है और यहां भी अपराधियों का ही सिक्का चल रहा है. दोनों हालातों में ये ‘मुख्य नाकामी’ है. मृतक के पीड़ित परिजनों को न्याय मिले'.

