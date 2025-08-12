ETV Bharat / state

गोरखपुर में विवाहिता की गैंती मारकर हत्या, पति और ससुर गिरफ्तार - WIFE MURDERED

चिलुवाताल थाना क्षेत्र के मजनू चौकी क्षेत्र के मीरपुर गांव का मामला. पारिवारिक कलह में पति बना हैवान.

गोरखपुर में विवाहिता का मर्डर.
गोरखपुर में विवाहिता का मर्डर. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 12, 2025 at 2:30 PM IST

2 Min Read

गोरखपुर : चिलुवाताल थाना क्षेत्र के मजनू चौकी क्षेत्र के मीरपुर गांव में सोमवार रात आपसी विवाद के बाद युवक ने अपनी पत्नी की गैंती मारकर हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी मौके से भाग निकला. मासूम बच्चों के चीख पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और घटना जानकारी पुलिस को दी. परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. वहीं पुलिस ने मंगलवार सुबह आरोपी पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है.

बताया गया कि मीरपुर निवासी सोनू सिंह की सोमवार रात अपनी पत्नी वंदना सिंह (30) से किसी बात को लेकर तकरार हो गई थी. इसी दौरान सोनू ने वंदना को बुरी तरह मारना पीटना शुरू कर दिया. इस दौरान घर में उसके दो मासूम बच्चे और सोनू के परिजन मौजूद थे. उन्होंने सोनू को रोकने का प्रयास किया, लेकिन सोनू ने सड़क खोदने वाले औजार (गैंती) वंदना के सिर पर दे मारी. इससे वंदना की मौके पर ही मौत हो गई. वंदना की हालत देख सोनू घर से भाग निकला. इसके बाद सुसर अरविंद सिंह व अन्य परिजन वंदना को लेकर मेडिकल काॅलेज पहुंचे, जहां डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

चिलुआताल थानाध्यक्ष अतुल श्रीवास्तव के अनुसार परिजनों से प्राथमिक पूछताछ में सामने आया है कि सोनू और वंदना के बीच किसी बात को लेकर रात में विवाद हो गया था. विवाद बढ़ने पर सोनू ने गुस्से में आकर घर में रखी गैंती से वंदना की कनपटी पर वार कर दिया और फरार हो गया. खून से लथपथ वंदना को ससुर अरविंद सिंह और परिवार के अन्य सदस्य उसे तत्काल मेडिकल कॉलेज ले गए. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. वंदना सिंह के पिता महेंद्र सिंह की तहरीर पर सोनू व उसके पिता अरविंद सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

गोरखपुर : चिलुवाताल थाना क्षेत्र के मजनू चौकी क्षेत्र के मीरपुर गांव में सोमवार रात आपसी विवाद के बाद युवक ने अपनी पत्नी की गैंती मारकर हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी मौके से भाग निकला. मासूम बच्चों के चीख पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और घटना जानकारी पुलिस को दी. परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. वहीं पुलिस ने मंगलवार सुबह आरोपी पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है.

बताया गया कि मीरपुर निवासी सोनू सिंह की सोमवार रात अपनी पत्नी वंदना सिंह (30) से किसी बात को लेकर तकरार हो गई थी. इसी दौरान सोनू ने वंदना को बुरी तरह मारना पीटना शुरू कर दिया. इस दौरान घर में उसके दो मासूम बच्चे और सोनू के परिजन मौजूद थे. उन्होंने सोनू को रोकने का प्रयास किया, लेकिन सोनू ने सड़क खोदने वाले औजार (गैंती) वंदना के सिर पर दे मारी. इससे वंदना की मौके पर ही मौत हो गई. वंदना की हालत देख सोनू घर से भाग निकला. इसके बाद सुसर अरविंद सिंह व अन्य परिजन वंदना को लेकर मेडिकल काॅलेज पहुंचे, जहां डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

चिलुआताल थानाध्यक्ष अतुल श्रीवास्तव के अनुसार परिजनों से प्राथमिक पूछताछ में सामने आया है कि सोनू और वंदना के बीच किसी बात को लेकर रात में विवाद हो गया था. विवाद बढ़ने पर सोनू ने गुस्से में आकर घर में रखी गैंती से वंदना की कनपटी पर वार कर दिया और फरार हो गया. खून से लथपथ वंदना को ससुर अरविंद सिंह और परिवार के अन्य सदस्य उसे तत्काल मेडिकल कॉलेज ले गए. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. वंदना सिंह के पिता महेंद्र सिंह की तहरीर पर सोनू व उसके पिता अरविंद सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

यह भी पढ़ें : दहेज लोभी ससुरालियों ने ली विवाहिता की जान, पति और सास पर मामला दर्ज

यह भी पढ़ें : दहेज में नहीं मिली भैंस तो विवाहिता को उतार दिया मौत के घाट, ससुराल के सभी लोग फरार

For All Latest Updates

TAGGED:

MURDERED IN GORAKHPURWIFE MURDEREDWIFE MURDERED IN GORAKHPURGORAKHPUR CRIMEWIFE MURDERED

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

ट्रंप के 50% टैरिफ का यूपी के कारोबारियों ने निकाला तोड़; बोले-यूके समेत यूरोपियन-अफ्रीकी देशों में बढ़ाएंगे कारोबार

कानपुर का अनोखा अस्थि कलश बैंक; 11 वर्षों से अनजान लोगों का करा रहे अस्थि विसर्जन

लगातार धूम्रपान और तंबाकू सेवन से बढ़ रहा खतरा; जानें क्या कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट?

फल-सब्जियां, बंद पेटी में सही हैं या खराब, बताएगा ये डिवाइस; मेरठ के 10वीं के 2 छात्रों ने इजाद की तकनीक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.