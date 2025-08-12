ETV Bharat / state

गोरखपुर में विवाहिता की गैंती मारकर हत्या, पति और ससुर गिरफ्तार - WIFE MURDERED

गोरखपुर : चिलुवाताल थाना क्षेत्र के मजनू चौकी क्षेत्र के मीरपुर गांव में सोमवार रात आपसी विवाद के बाद युवक ने अपनी पत्नी की गैंती मारकर हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी मौके से भाग निकला. मासूम बच्चों के चीख पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और घटना जानकारी पुलिस को दी. परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. वहीं पुलिस ने मंगलवार सुबह आरोपी पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है.

बताया गया कि मीरपुर निवासी सोनू सिंह की सोमवार रात अपनी पत्नी वंदना सिंह (30) से किसी बात को लेकर तकरार हो गई थी. इसी दौरान सोनू ने वंदना को बुरी तरह मारना पीटना शुरू कर दिया. इस दौरान घर में उसके दो मासूम बच्चे और सोनू के परिजन मौजूद थे. उन्होंने सोनू को रोकने का प्रयास किया, लेकिन सोनू ने सड़क खोदने वाले औजार (गैंती) वंदना के सिर पर दे मारी. इससे वंदना की मौके पर ही मौत हो गई. वंदना की हालत देख सोनू घर से भाग निकला. इसके बाद सुसर अरविंद सिंह व अन्य परिजन वंदना को लेकर मेडिकल काॅलेज पहुंचे, जहां डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

चिलुआताल थानाध्यक्ष अतुल श्रीवास्तव के अनुसार परिजनों से प्राथमिक पूछताछ में सामने आया है कि सोनू और वंदना के बीच किसी बात को लेकर रात में विवाद हो गया था. विवाद बढ़ने पर सोनू ने गुस्से में आकर घर में रखी गैंती से वंदना की कनपटी पर वार कर दिया और फरार हो गया. खून से लथपथ वंदना को ससुर अरविंद सिंह और परिवार के अन्य सदस्य उसे तत्काल मेडिकल कॉलेज ले गए. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. वंदना सिंह के पिता महेंद्र सिंह की तहरीर पर सोनू व उसके पिता अरविंद सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है.