UP-T20: रिंकू सिंह की टीम की एक और हार, मेरठ मावेरिक्स पर भारी पड़ी गोरखपुर लायंस की टीम - UP T 20 LEAGUE

गोरखपुर लायंस ने मेरठ मावेरिक्स को 7 विकेट से हराया, कुशवाहा ने धमाकेदार पारी खेलते हुए 92 रन बनाए

इकाना स्टेडिय में मैच खेलते गोरखपुर लायंस ने मेरठ मावेरिक्स के खिलाड़ी.
इकाना स्टेडिय में मैच खेलते गोरखपुर लायंस ने मेरठ मावेरिक्स के खिलाड़ी. (UP T20 League)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 30, 2025 at 7:21 AM IST

4 Min Read

लखनऊ: इकाना क्रिकेट स्टेडियम में शुक्रवार की शाम खेले गए UP T20 लीग के 24वें मुकाबले में गोरखपुर लायंस ने मेरठ मावेरिक्स को 7 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की. एशिया कप के लिए टीम इंडिया में जगह बना चुके कप्तान रिंकू सिंह की टीम एक बार फिर हार गई है. 191 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए लायंस ने निशांत कुशवाहा की 92 रनों की तूफानी पारी और कप्तान अक्षदीप नाथ के 44 रनों की सहायता से यह मुकाबला 19.2 ओवर में अपने नाम कर लिया.
मेरठ मावेरिक्स ने जीता टॉसः मेरठ मावेरिक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. गर्म और उमस भरी परिस्थितियों में पिच पर गेंद के रुकने के बावजूद मावेरिक्स ने शुरुआत अच्छी की. पहले ओवर में ही अंकित चौधरी की गेंदबाजी पर 14 रन बने. स्वास्तिक चिकारा और माधव कौशिक ने पावरप्ले में स्कोर को 59/1 तक पहुंचाया. हालांकि, मध्य ओवरों में मावेरिक्स की पारी लड़खड़ा गई. तीन ओवरों में केवल 13 रन बने और चिकारा (42) विशाल निसाद की गेंद पर आउट हो गए.

12 रन ही बना पाए रिंकू सिंहः रिंकू सिंह ने तेज शुरुआत की, लेकिन वह भी प्रिंस यादव की गेंद पर 12 रन बनाकर आउट हो गए. आखिरी तीन ओवरों में रीतक वत्स (44*) और दिव्यांश राजपूत (नाबाद) ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की. दोनों ने 19 गेंदों में 62 रनों की अटूट साझेदारी की, जिसमें वत्स ने पांच छक्के और राजपूत ने तीन चौके जड़े. इस धमाकेदार प्रदर्शन की बदौलत मावेरिक्स 20 ओवर में 190/5 का स्कोर बनाने में सफल रही. विशाल निसाद ने 2 और प्रिंस यादव ने 1 विकेट लिया.

गोरखपुर ने पावर प्ले में बनाए 57 रनः लक्ष्य का पीछा करने उतरी गौर गोरखपुर लायंस ने सधी हुई शुरुआत की. पहले तीन ओवरों में सतर्कता बरतने के बाद, चौथे ओवर में भास्कर भारद्वाज और निशांत कुशवाहा ने विजय कुमार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया. कुशवाहा ने एक ओवर में छक्का और भारद्वाज ने दो चौके जड़े. पावरप्ले के अंत तक लायंस का स्कोर बिना विकेट खोए 57 रन था. मेरठ के लेग स्पिनर जीशान अंसारी मध्य ओवरों में विकेट लेने में असफल रहे और 13 रन लुटा बैठे. कुशवाहा ने 32 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और यश गर्ग की गेंद पर छक्का जड़कर अपनी पारी को और आक्रामक बनाया. कप्तान अक्षदीप नाथ ने उनका बखूबी साथ निभाया. दोनों ने दूसरी विकेट के लिए 104 रनों की साझेदारी की.

निशांत कुशवाहा ने खेली 92 रनों की पारीः 12वें ओवर में कुशवाहा ने गर्ग के खिलाफ दो चौके और एक छक्का जड़ा, जिससे मैच पूरी तरह लायंस के पक्ष में झुक गया. 15वें ओवर में विशाल चौधरी की गेंदबाजी में 16 रन बने, जिसके बाद लायंस को अंतिम पांच ओवरों में केवल 40 रनों की जरूरत थी.18वें ओवर में कार्तिक त्यागी ने कुशवाहा (92) को आउट किया, लेकिन तब तक लायंस जीत के करीब पहुंच चुकी थी. कुशवाहा ने अपनी पारी में 12 चौके और तीन छक्के लगाए. अक्षदीप नाथ (44) ने पारी को संभालते हुए लायंस को 19.2 ओवर में 191/3 के स्कोर तक पहुंचाया.

संक्षिप्त स्कोर:

मेरठ मावेरिक्स 190/5

(20 ओवर; रीतक वत्स 44*, स्वास्तिक चिकारा 42; विशाल निसाद 2/33)

गौर गोरखपुर लायंस 191/3

(19.2 ओवर; निशांत कुशवाहा 92, अक्षदीप नाथ 44; कार्तिक त्यागी 2/42)।

मैन ऑफ द मैच: निशांत कुशवाहा

TAGGED:

वैष्णो देवी भूस्खलन; मुजफ्फरनगर के 6 लोगों की मौत, बागपत की दो सगी बहनों की गई जान, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये देगी योगी सरकार

यूपी में एक सितंबर से बदलेगा पेट्रोल खरीदने का नियम; बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा तेल

अब कोड ब्लू नहीं बोलेंगे डॉक्टर, 6 लाख की AI आधारित स्मार्ट बेड देगी सिग्नल, बचेगी मरीजों की जान

यूपी में 4 IPS अफसरों का ट्रांसफर, झांसी के DIG को गाजियाबाद कमिश्नरेट भेजा गया

