लखनऊ: लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेई अंतरराष्ट्रीय इकाना स्टेडियम के आखिरी यूपी टी 20 लीग मैच का सुपर ओवर के बाद फैसला हुआ. कानपुर सुपरस्टार्स की टीम ने पहले बैटिंग की और सिर्फ दो रन का ही टारगेट दिया. गोरखपुर लॉयंस के कप्तान अक्सदीप नाथ ने दूसरी गेंद पर चौका मारकर अपनी टीम को मैच जिता दिया.

कानपुर की टीम सुपर ओवर में केवल एक रन बना पाई: कप्तान समीर रिजवी को कानपुर सुपरस्टार्स की तरफ से सुपर ओवर में बैटिंग करने कप्तान समीर रिजवी मैदान में उतरे, लेकिन गोरखपुर लॉयंस के गेंदबाज अब्दुल रहमान ने उन्हें पहली ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया. दूसरी गेंद पर एक रन बना, लेकिन तीसरी गेंद पर गेंदबाज अब्दुल रहमान ने आदर्श को आउट कर दिया. इस तरह कानपुर की टीम सुपर ओवर में सिर्फ एक ही रन बना पाई.

बारिश के कारण रुक गया था मैच: इससे पहले बारिश के चलते यह मैच बाधित हुआ. इसके बाद अंपायरों ने 15-15 ओवर का मैच कराने का फैसला लिया. कानपुर सुपरस्टार्स के कप्तान समीर रिजवी ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला लिया. गोरखपुर लायंस की शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं रही. कानपुर के गेंदबाजों के आगे गोरखपुर की टीम ने घुटने टेक दिए. हालांकि फिर भी 15 ओवर में स्कोर 141 रन पहुंचा दिया.

कानपुर को 142 रन का टारगेट मिला था: गोरखपुर लॉयंस की तरफ से प्रिंस ने 40 और सिद्धार्थ ने 29 रन बनाए थे. गोरखपुर लॉयंस ने कानपुर की टीम को 142 रन का टारगेट दिया, लेकिन आखिरी गेंद पर जरूरी 11 रन नहीं बन सके और मैच ड्रा हो गया. कानपुर की तरफ से कप्तान समीर रिजवी ने शानदार 75 रन बनाए लेकिन यह भी आखिर में काम नहीं आए. गोरखपुर लायंस की टीम ने जबरदस्त वापसी की और टीम की एकजुटता मैदान पर साफ नजर आई.

कप्तान समीर रिजवी 75 रन पर आउट: गोरखपुर के तेज गेंदबाज अब्दुल रहमान ने ड्रा हुए मैच में भी कानपुर सुपरस्टार्स के कप्तान समीर रिजवी को 75 रन पर आउट किया था और सुपर ओवर की पहली गेंद पर भी उन्होंने ही समीर रिजवी को पहली गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट किया. आखिरी लीग मैच हारकर कानपुर सुपरस्टार्स की टीम यूपी टी 20 सीरीज से बाहर हो गई.



