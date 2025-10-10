ETV Bharat / state

गोरखपुर में कुत्तों को नहीं हो सकती 'उम्रकैद'; डॉग केयर सेंटर की 'जेलर' फर्म करार तोड़कर भागी

गोरखपुर के एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर पर लगा ताला: इस संबंध में नगर निगम के पशु कल्याण एवं चिकित्सा अधिकारी डॉ. रोबिन चंद्रा ने बताया कि फिलहाल कुत्तों की नसबंदी और उनके नियंत्रण को लेकर गोरखपुर में बनाए गए एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर पर ताला लग गया है. निगम ने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) जारी किया था लेकिन, उसमें केवल एक फर्म ने ही रुचि दिखाई. इसलिए काम पूरा नहीं हो पाया.

नगर निगम के नए टेंडर में किसी ने नहीं दिखाई दिलचस्पी: निगम ने 9 सितंबर के बाद इसके लिए एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया तो, इस टेंडर को खोलने के लिए नियम के मुताबिक जहां तीन फर्मो का होना जरूरी है, उसमें सिर्फ एक फर्म ने ही आवेदन किया है. ऐसे में इस केंद्र का संचालन अधर में लटक गया है. जबकि कुत्ते के काटने की घटना हर दिन हो रही है.

गोरखपुर में हर दिन 250 से ज्यादा को लगता रेबीज का इंजेक्शन: गोरखपुर जिला अस्पताल में प्रतिदिन रेबीज के लगने वाले इंजेक्शन की बात करें तो यह आंकड़ा 250 से अधिक का है. जिले में अन्य जगहों पर जो टीकाकरण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लग रहा होगा उसकी संख्या इस गणना में नहीं है. ऐसे में अब नगर निगम के सामने एक बड़ा संकट यह खड़ा हो गया है कि इस एनिमल बर्थ सेंटर को कितना जल्दी और कैसे चलाया जाए?

सीएम योगी ने किया था एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन: एनिमल बर्थ कंट्रोल एवं डॉग केयर सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था. जिस फर्म को इसके संचालन की जिम्मेदारी मिली थी, वह करीब 5 महीने तक शहर में आवारा कुत्तों की धर पकड़ करने में सक्रिय रही. उनका बंध्याकरण किया. लेकिन, अचानक से कंपनी ने काम 9 सितंबर को बंद कर दिया. जबकि करार एक साल का था. इसके बाद कुत्ते निगम की व्यवस्था से बाहर हैं. न तो उनका बंध्याकरण हो पा रहा है और ना ही उन्हें टीका लग रहा है.

वैसे प्रजनन काल में नर और मादा कुत्ते ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं. सितंबर और अक्टूबर का महीना इनका सबसे खतरनाक समय होता है. यह खुद से भी लोगों पर हमला कर देते हैं और अगर इनको कोई छेड़ता है तो भी यह लोगों के साथ आक्रामक हो जाते हैं. इनकी ऐसी ही आक्रामकता पर नियंत्रण करने के लिए, उनके बंध्याकरण और रेबीज का इंजेक्शन देने के लिए, गोरखपुर में "एनिमल बर्थ कंट्रोल एवं डॉग केयर सेंटर" की स्थापना नगर निगम ने 26 मई 2025 को की थी.

लेकिन, गोरखपुर में ऐसा नहीं हो पाएगा. क्योंकि, जिस कंपनी को एनिमल बर्थ कंट्रोल एवं डॉग केयर सेंटर की जिम्मेदारी दी गई थी, वह 5 महीने में ही काम छोड़कर भाग गई. इसके बाद आवारा कुत्तों के हमले से घायल लोगों का इलाज तो हो रहा है लेकिन, ये पकड़ से दूर हैं.

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हाल ही में कुत्तों के लिए एक गाइडलाइन जारी की थी. इसके तहत यदि कोई कुत्ता किसी को काटता है तो उसे 10 दिन तक एनिमल बर्थ कंट्रोल एवं डॉग केयर सेंटर में रखा जाएगा. यहां पर उसका व्यवहार देखा जाएगा. यदि वही कुत्ता दूसरी बार भी किसी को काट लेता है तो फिर उसे पूरी उम्र सेंटर पर रखने की व्यवस्था की गई थी.

पहली बार काटने पर 10 दिन की कुत्तों को मिलनी थी 'जेल': डॉ. रोबिन चंद्रा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश के पालन में अगर किसी को कुत्ता काटता है तो नगर निगम को उस कुत्ते को तत्काल 10 दिन के लिए एबीसी सेंटर में निगरानी के लिए रखना होगा. इस दौरान उसका बंध्याकरण और रेबीज रोधी टीकाकरण भी किया जाएगा. साथ ही इन 10 दिन में कुत्ते के स्वास्थ्य और व्यवहार की प्रतिदिन निगरानी भी की जाएगी. लेकिन, यह सब सेंटर बंद होने से फिलहाल बंद हो गया है.

कुत्तों को लगनी थी माइक्रोचिप: एबीसी सेंटर से छोड़ने से पहले कुत्तों में माइक्रोचिप लगाना भी अनिवार्य था, जिससे भविष्य में उसकी पहचान सुनिश्चित हो सके. यदि माइक्रोचिप लगे किसी कुत्ते द्वारा दूसरी बार किसी व्यक्ति को काटने की घटना होती है और यह बिना उकसावे का हमला सिद्ध होता है तो ऐसे कुत्ते को आजीवन एबीसी सेंटर में रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि सितंबर से अक्टूबर के बीच तापमान में बदलाव भी कुत्तों की आक्रामकता को प्रभावित करता है जिससे लोग इनके शिकार हो जाते हैं.

सवा करोड़ में बना था गोरखपुर का एनिमल बर्थ कंट्रोल एवं डॉग केयर सेंटर: उन्होंने बताया कि अनुमान लगाया गया था कि सेंटर के संचालन में 5 साल में लगभग चार करोड़ 20 लाख रुपए की लागत आएगी. लेकिन, बीच में ही यह अधर में लटक गया है. केंद्र के निर्माण पर एक करोड़ 25 लाख रुपए की लागत आई और प्रतिदिन करीब 41 कुत्तों की नसबंदी यहां हो सकती है.

कंपनी 5 महीने में 27 सौ कुत्तों पर ही कर सकी काम: परिसर में बनाए गए पेट्स सैलून में पालतू कुत्तों की भी देखभाल के लिए चिकित्सक तैनात किए जाने थे. 1700 वर्ग मीटर में यह एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बनाया गया था. इसमें सभी मानकों का ध्यान रखने के लिए संस्था के संचालक को जिम्मेदारी दी गई थी और कहा गया था कि वार्षिक 6000 सर्जरी इसमें होनी चाहिए. एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में संस्था ने 8 सितंबर तक कुल 2702 कुत्तों का बंध्याकरण किया गया था. इसके बाद से काम रुका पड़ा है.

गोरखपुर में 17 हजार को कुत्तों ने काटा: वहीं कुत्तों के हमले की बात करें तो छोटे बच्चे हों या बड़े इनके शिकार हो ही रहे हैं. पिछले 3 महीने में 17000 से ज्यादा लोगों को कुत्ते काट चुके हैं. अक्टूबर में अभी तक 1800 लोग कुत्तों के शिकार हुए हैं. 4 अक्टूबर को सहजनवा थाना क्षेत्र में डुमरी चौराहे पर 2 साल के सुंदरम को एक कुत्ते ने बुरी तरह जख्मी कर दिया था. कुत्ते ने उसके चेहरे के मांस को नोच डाला और उसका हाथ भी चबा डाला था. बच्चे को 10 टांके लगे.

गोरखपुर में बच्चे को कुत्तों ने मार डाला था: कुत्ते के शिकार होने में बच्चों के साथ ऐसी कई घटनाएं जिले में अब तक घट चुकी है. 11 जुलाई 2025 को गगहा थाना क्षेत्र में एक बच्चा ऐसे ही कुत्ते की चपेट में आ गया था. जिसको कुत्तों ने नोच-नोचकर मार डाला था. इसी प्रकार 11 अक्टूबर 2024 को शहर के रुस्तमपुर इलाके में एक कुत्ते ने बच्चे पर हमला किया तो बीच बचाव करने गए तीन से चार लोगों को भी काटकर उसने घायल कर दिया.

गोरखपुर में कुत्ता काटने की घटनाएं बढ़ीं: 15 अगस्त 2024 को तो शहर के शाहपुर इलाके में करीब 15 लोगों को बारी-बारी से कुत्ते ने काटकर बुरी तरह जख्मी किया. फिर नगर निगम की टीम ने किसी तरह इन कुत्तों पर नियंत्रण पाया. फिलहाल कुत्तों की घटनाएं बढ़ रही हैं और उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए शहर में बनाया गया डॉग केयर सेंटर भी बहुत प्रभावी साबित नहीं हो पा रहा था, अब तो बंद ही हो गया है.

कंपनी पर कार्रवाई नहीं कर सकता नगर निगम: एनिमल बर्थ कंट्रोल एवं डॉग केयर सेंटर संभालने की जिस कंपनी को जिम्मेदारी दी गई थी उसके साथ एक साल का करार हुआ था. लेकिन, वह बीच में ही छोड़कर चली गई. कंपनी पर कार्रवाई करने की स्थिति में नगर निगम नहीं है. क्योंकि, डॉक्टर और कुछ अन्य सुविधाएं निगम को देनी थी, जो वह नहीं दे पाया.

