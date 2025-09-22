ETV Bharat / state

सीएम योगी ने मारे गए छात्र की मां को सौंपा 5 लाख का चेक, दिया मदद का भरोसा

मारे गए नीट छात्र की परिजनों को चेक देते सीएम योगी आदित्यनाथ. ( Photo Credit : ETV Bharat )

सीएम से मुलाकात के बाद दीपक के पिता दुर्गेश गुप्ता ने बताया कि उनका परिवार सुबह 9 बजे ही गोरखनाथ मंदिर, प्रशासन की व्यवस्था में पहुंचा था. जिसमें पत्नी सीमा देवी, छोटा बेटा प्रिंस और दो भाई सुरेंद्र और वीरेंद्र शामिल थे. उन्होंने मुख्यमंत्री से अपने बेटे दीपक को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग की है. फिलहाल मुख्यमंत्री ने दीपक के नाम से गांव की सड़क नाम करने का भरोसा दिया है.

गोरखपुर : पशु तस्करों से मोर्चा लेने के दौरान नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक गुप्ता की मौत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिजनों की मदद को हाथ बढ़ाया है. पुलिस व प्रशासन के अधिकारी सोमवार को छात्र के परिजनों को मुख्यमंत्री के निज आवास गोरखनाथ मंदिर लेकर पहुंचे. जहां सीएम ने मृत छात्र के माता-पिता और भाई से मुलाकात की और उन्हें 5 लाख रुपये का चेक सौंपा. इस दौरान सांसद रवि किशन शुक्ला भी मौजूद रहे. छात्र के परिजनों ने दीपक को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग की है.



दोषियों पर कठोर कार्रवाई और घर पर बुलडोजर चलाने की मांग



दुर्गेश गुप्ता ने बताया कि हमारी मांग है कि दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो और उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए. इस संबंध में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बुला कर मेरे सामने ही सख्त कार्रवाई और आरोपियों की संपत्ति जब्त करने के निर्देश दिए हैं.

सीएम ने शक्ति की उपासना से पहले की जनसेवा



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्र की प्रतिपदा तिथि पर शक्ति की उपासना से पहले जनसेवा की. उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन का आयोजन कर लोगों से मुलाकात की और समस्याएं सुनीं. जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर जरूरतमंद व्यक्ति को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें. जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने करीब 250 लोगों की समस्याएं सुनीं. इसमें बड़ी संख्या महिलाओं की रही.

जीएसटी रिफॉर्म पर जन जागरण पदयात्रा में शामिल सीएम योगी आदित्यनाथ. (Video Credit : ETV Bharat)

सीएम योगी बोले-GST रिफार्म काम एक, लेकिन लाभ अनेक

गोरखपुर में सीएम योगी की जीएसटी रिफॉर्म पर जन जागरण पदयात्रा. (Photo Credit : ETV Bharat)

गोरखपुर में जीएसटी रिफॉर्म पर जन जागरण पदयात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जीएसटी रिफार्म, काम तो एक है, लेकिन इसके लाभ अनेक हैं. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देशवासियों को दीपावली का उपहार है. जीएसटी रिफॉर्म अर्थव्यवस्था को नई गति देगा. साथ ही सकारात्मक असर रोजगार पर पड़ेगा.

गोरखपुर में सीएम योगी की जीएसटी रिफॉर्म पर जन जागरण पदयात्रा. (Photo Credit : ETV Bharat)



मुख्यमंत्री योगी ने जागरूकता अभियान के दौरान न्यू स्वीट्स पैलेस के दुकानदार बिहारी लाल व जतिन लाल से संवाद किया. इसके बाद प्रेम मेडिकल्स में दवाओं की कीमतों में आए असर पर चर्चा की. दुकानदार विनय प्रजापति और आकाश प्रजापति ने बताया कि जीरो टैक्स दवाओं के लाभ साझा किए. श्री हुनमान कटरा के सामने खड़े दुकानदारों और गोरखनाथ मार्ग मंदिर मार्ग पर खड़े चौधरी कैफुलवरा के परिवार से भी मुख्यमंत्री ने संवाद किया. मुख्यमंत्री की पदयात्रा में सांसद रवि किशन शुक्ल, महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, एमएलसी और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, विधायक विपिन सिंह, महेंद्रपाल सिंह, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, महानगर संयोजक राजेश गुप्ता, नगर निगम के उप सभापति पवन त्रिपाठी आदि शामिल रहे.





