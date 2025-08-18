गोरखपुर : मल्टी सुपर स्पेशलिटी निजी हॉस्पिटल के उद्घाटन मौके पर मुख्यमंत्री ने अस्पताल की खूबियां गिनाने के बीच सदर सांसद रवि किशन शुक्ला पर ऐसा कमेंट किया, जिससे मंच और मैदान ठहाकों से गूंज उठा. दरअसल मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि “हमारे सदर सांसद रवि किशन ने अपने घर के पास से अतिक्रमण हटवा ही दिया. फोर लेन का रास्ता भी बनवा दिया और नाले भी तैयार करवा दिए. अब तो आने-जाने वालों की पूरी सुरक्षा हो गई. वरना कभी-कभी गुजरते ट्रक से उनके घरवालों का ‘संपर्क’ ज़रूर हो जाता". मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद रवि किशन भी हैरान हो जाते हैं और मंच पर खड़े होकर हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन करते हैं.



बता दें, सांसद रवि किशन ने हाल ही में अपने आवास के पास से अतिक्रमण हटवाकर स्थानीय लोगों को राहत दिलाई है. फोर लेन की सुविधा और नाला बनने से इलाके में ट्रैफिक का दबाव भी कम हुआ है. इससे दुर्घटनाओं की संभावना घट गई है.

मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बड़ी उपलब्धि : इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि 250 सौ बीएड का अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शुरू होना गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है. यहां एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मिलेंगी. इसका लाभ पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमोत्तर बिहार और नेपाल के लोगों को भी मिलेगा. यहां 80 बेडेड आईसीयू की सुविधा है. उन्होंने कहा कि कानपुर में रीजेंसी हॉस्पिटल चिकित्सा सेवा के बैक बोन के रूप में है. यूपी में ऐसे अस्पतालों की शृंखला शुरू हो रही है. इस हॉस्पिटल को गोरखपुर में स्थापित कराने के लिए सीएम योगी ने इसके साझीदार तनमय मोदी की सराहना की. मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पताल उपचार का माध्यम है, लेकिन यदि उपचार में सावधानी और सतर्कता नहीं बरती गई तो वह इंफेक्शन का भी माध्यम बन जाता है. इस अस्पताल में इन सभी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है. यह अस्पताल इस क्षेत्र की पांच करोड़ आबादी के लिए बेहतरीन स्वास्थ्य केंद्र बनेगा.



