गोरखपुर में पशु तस्करों ने NEET की तैयारी कर रहे छात्र को मारी गोली, मौत के बाद हंगामा, SP घायल
गोरखपुर पिपराइच थाना क्षेत्र का मामला, आक्रोशित ग्रामीणों ने फूंकी डीसीएम, गोरखपुर-पिपराइच रोड पर लगाया जाम.
गोरखपुर : पिपराइच थाना क्षेत्र में पशु तस्करों ने मंगलवार तड़के NEET की तैयारी कर रहे छात्र की गोली मार कर जान ले ली. हत्या के बाद तस्कर शव उठा ले गए और घर से करीब चार किलोमीटर दूर फेंक कर फरार हो गए. हालांकि एक तस्कर को ग्रामीणों ने दौड़ाकर पकड़ लिया और मारपीट कर अधमरा कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर लोगों को समझाना शुरू किया, हालांकि आक्रोशित ग्रामीणों ने गोरखपुर-पिपराइच रोड पर जाम लगा दिया है.
बताया गया कि मंगलवार तड़के करीब तीन गाड़ियों से पशु तस्कर पिपराइच थाना क्षेत्र के एक गांव में पहुंचे थे. वह मवेशियों को खूंटे से खोल रहे थे, तभी गांववालों ने शोर मचा दिया. ग्रामीणों के साथ दीपक गुप्ता (19) भी तस्करों की गाड़ी के पीछे दौड़ा. इसी दौरान एक डीसीएम में बैठे तस्करों ने उसे पकड़कर जबरन बैठा लिया और करीब एक घंटे इधर-उधर घुमाते रहे फिर उसके मुंह में गोली मार दी और शव घर से करीब 4 किलोमीटर दूर फेंक कर फरार हो गए.
इधर, ग्रामीणों ने एक डीसीएम को पकड़ने में कामयाब रहे. डीसीएम में सवार तस्कर उतर कर भागने लगे, लेकिन ग्रामीणों ने एक तस्कर को दौड़ाकर पकड़ लिया और पीट-पीटकर अधमरा कर दिया. आक्रोशित ग्रामीणों ने एक डीसीएम को आग के हवाले भी कर दिया. वहीं छात्र की हत्या की जानकारी होते ही गुस्साए ग्रामीणों ने गोरखपुर-पिपराइच रोड पर जाम लगा दिया. जाम की सूचना मिलते ही चार थानों की फोर्स और PAC मौके पर पहुंच गई. अधिकारी परिजनों और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं. बताया जा रहा कि बीच बचाव के दौरान एसपी नार्थ जितेंद्र श्रीवास्तव और पिपराइच थाना प्रभारी पुरुषोत्तम घायल हो गए हैं.
फिलहाल छात्र की हत्या के बाद गांव से लेकर सड़क तक लोगों का रेला लगा हुआ है. लोग आरोपियों की धर पकड़ के लिए पुलिस से मांग कर रहे हैं. घायल पशु तस्कर को पुलिस हिरासत में लेकर इलाज के साथ उसके साथियों के नाम उगवाने का प्रयास कर रही है. एसपी नार्थ जितेंद्र श्रीवास्तव के साथ अन्य अधिकारी आक्रोशित भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश में जुटे हुए हैं.
