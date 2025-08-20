गोरखपुर: गोरखपुर की 11 साल की आदिरा ने एनवी रक्षा नाम से अपना स्टार्टअप शुरू किया है. वह पर्यावरण के अनुकूल प्रोडक्ट ऑफर करके देश को प्लास्टिक फ्री बनाने के मुहिम में जुटी हुई हैं. उनके प्रोडक्ट्स में बांस से बने टूथ ब्रश, टंग क्लीनर, नीम की लकड़ी से बनी कंघी और बायोडिग्रेडेबल कागज से बनायी गयीं पेंसिल शामिल हैं.
छठी क्लास की स्टूडेंट हैं आदिरा: उम्र महज 11 साल, पढ़ाई छठवीं क्लास में और सोच, भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाकर, शुद्ध पर्यावरण को तैयार करने की है. गोरखपुर की बेटी अदिरा. वह अपने बाबा के साथ, जो पेशे से शिक्षक थे भीमसेन के संपर्क में रहा करती थीं. बाबा से वह पर्यावरण के महत्व और प्लास्टिक के नुकसान के बारे में भी सुनती थीं. इसको लेकर वह अपने बाबा से चर्चा करती थीं.
एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की इनसे मिली प्रेरणा: बाबा से उनको यह काम करने की प्रेरणा मिली. वह कारगिल में शहीद हुए अपने नाना अमरजीत सिंह और देश दुनिया की कई पहाड़ियों पर चढ़ाई करने वाले मामा नीतीश सिंह से भी प्रेरित हुईं. यही वजह है कि एक दिन आदिरा ने अपने लिए भारत को प्लास्टिक मुक्त और पर्यावरण शुद्ध करने का अभियान तय कर लिया. वह कक्षा पांच से इस काम में जुट गईं.
देश को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए स्टार्टअप: आदिरा ने अपने मिशन को स्टार्टअप का रूप दिया. इसमें आदिरा ने बांस से बने टूथ ब्रश, टंग क्लीनर, नीम की लकड़ी से बनी कंघी और बायोडिग्रेडेबल कागज से तैयार पेंसिल के शामिल किया. यह प्रोडक्ट विभिन्न तरीके से लोगों को लाभ पहुंचाते हुए, पर्यावरण की शुद्धता और प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.
ननिहाल में मामा की देखरेख में पढ़ाई कर रहीं आदिरा: अदिरा अपने माता-पिता से दूर, अपने ननिहाल में मामा लोगों की देखरेख में रहकर पढ़ाई कर रही हैं. उनकी सोच को उनके मामा ने समर्थन दिया और पिछले डेढ़ साल से उनका अभियान निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है. वह महापौर, पुलिस कप्तान, समाज सेवी या संघ से जुड़े पदाधिकारियों, दांतों के डॉक्टर और ग्रासरी, कॉस्मेटिक की दुकान चलाने वाले लोगों को अपने अभियान के बारे में बतती हैं. साथ ही नेचर फ्रेंडली उत्पादों को अपनाने पर जोर देती हैं.
इंस्टाग्राम और Youtube से कर रहीं प्रमोशन: अदिरा के स्टार्टअप का नाम 'एनवी रक्षा' है. वह अपने अभियान और प्रोडक्ट्स को इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचा रही है. वह उत्पादों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक मुक्त भारत की बात करती हैं. यह उत्पाद दिल्ली की एक फार्म बनाती है. इसके बाद आदिरा उनको सप्लाई करती हैं.
एक लाख लोगों को प्रोडक्ट्स से जोड़ने का लक्ष्य: स्कूल से आने के बाद आदिरा ऑर्डर के स्पेशल पैकिंग में पैक करके भेजती हैं. परिवार के लोग उनके अभियान को सपोर्ट कर रहे हैं. वह अपना एक लघु उद्योग लगाना चाहती है. वह 1 लाख लोगों को पर्यावरण अनुकूल प्रोडक्ट देना चाहती हैं. वह लगातार लोगों को प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने का संदेश दे रही हैं.
बांस से बने हुए ब्रश बायोडिग्रेडेबल: अदिरा ने बताया कि उनके सभी प्रोडक्ट इको फ्रेंडली हैं. बांस से बने हुए ब्रश बायोडिग्रेडेबल हैं. 45 दिन तक इसका उपयोग किया जा सकता है और उसे जमीन में डालने पर वह तीन-चार महीनों में ही गल कर मिट्टी के साथ मिल जाएगा. वहीं प्लास्टिक गलने में 400 साल लेता है. बायोडिग्रेडेबल जिस कागज से बने पेंसिल को वह लोगों के बीच लेकर जा रही है, उसके आखिरी छोर पर विभिन्न प्रकार के बीजों से भरा हुआ एक कैप लगा हुआ है.
नीम की कंघी से स्किन को भी कोई खतरा नहीं: पेंसिल जब छोटी हो जाती है, तो उसे किसी गमले या जमीन में लगा देने के बाद, वह स्वत उस मिट्टी में मिल जाती है और जो बीज होते हैं, वह पौधे के रूप में उगकर सामने आते हैं. उन्होंने बांस से टंग क्लीनर बनवाया है. नीम की कंघी से स्किन को भी कोई खतरा नहीं होता है.
अदिरा के मामा दे रहे पूरा सहयोग: अदिरा कहती है कि नीम की उन्हीं लड़कियों का प्रयोग वह कर रही हैं, जो पेड़ अपने आप गिर जाते हैं या किसी विशेष परिस्थितियों में वह काटे जाते हैं. बांस तो हर जगह उपलब्ध है. वह अपने इस अभियान के साथ लोगों से बांस और नीम के पेड़ लगाने के लिए भी प्रेरित कर रही हैं. अदिरा के मामा आदित्य सिंह उसके इस काम में सबसे ज्यादा सहयोग करते हैं. मामा आदित्य सिंह ने बताया कि जब इसने पर्यावरण संरक्षण के लिए इन वस्तुओं की चर्चा की तो, उन्होंने इसे तलाशने में और अदिरा को इन तक पहुंचने में मदद की. अब जो कुछ भी हो रहा है, वह अदिरा ही कर रही है.
गोरखपुर के आरपीएम स्कूल में पढ़ती हैं आदिरा: अदिरा शहर के आरपीएम स्कूल में पढ़ती हैं. वह अपने क्लास के अलावा दूसरे बच्चों को अपने प्रोडक्ट्स के फायदे बताती हैं. साथ ही प्लास्टिक का नुकसान भी बताती हैं. क्लास टीचर प्रीति सिंह कहती है कि इतनी कम उम्र में अदिरा काफी बड़ा काम कर रही हैं. वह पढ़ने में भी यह बहुत अच्छी है. इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी चीज को सोचना और करना बहुत बड़ी बात है.
प्रकृति प्रेमी के रूप में उभर रही आदिरा: मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पर्यावरण विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉ. गोविंद पांडेय कहते हैं कि किसी को भी इस बच्ची के प्रयास को बिजनेस और लाभ-हानि के रूप में नहीं देखना चाहिए. उसकी भावनाओं और स्टार्टअप पर फोकस करना चाहिए. वह प्रकृति प्रेमी के रूप में उभर रही है. पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक मुक्त भारत के अभियान की सोच उसके दिमाग में बस गई है.
पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की बिक्री बढ़ी: डॉ. गोविंद पांडेय ने कहा कि इस अभियान को लेकर वह हर संभ्रांत व्यक्ति से मिल रही है. इसका समाज में बड़ा इंपैक्ट है. इससे उसका भी मनोबल बढ़ रहा है. उसकी इस प्रेरणा को लोगों के बीच ले जाने की जरूरत है. अदिरा का यह अभियान निश्चय ही मुकम्मल मंजिल तक पहुंच सकेगा. इससे राष्ट्र को बड़ा फायदा होगा. उसके इस प्रयास को सराहा भी जा रहा है. बाजार में उसके प्रोडक्ट के खरीदार भी मिल रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं.
आदिरा को मिला पूर्वांचल गौरव सम्मान: डॉ. गोविंद पांडेय ने कहा कि आदिरा पूर्वांचल गौरव सम्मान से सम्मानित की जा चुकी है. दंत चिकित्सक डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव कहते हैं कि बच्ची के प्रयास की सराहना की जानी चाहिए. वह जो कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है. इको फ्रेंडली सामान अगर दांतों से जुड़ा हुआ बनाया जा रहा है तो, वह दांतों के साथ, मसूड़े और पूरे शरीर के लिए फायदेमंद होता है. अदिरा ने बताया कि उसकी पेंसिल की कीमत 10 रुपये है. टंग क्लीनर 40 रुपये, ब्रश 50 रुपये और नीम की कंघी 90 रुपये की है. वह बिक्री से होने वाले फायदे को अपने व्यापार के साथ अभियान को बढ़ाने में खर्च कर रही हैं.
बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स के फायदे: बांस का टूथब्रश 100% बायोडिग्रेडेबल है. बांस का हैंडल है और BPA-फ्री नरम ब्रिसल्स हैं. यह प्लास्टिक ब्रश का पर्यावरण–अनुकूल विकल्प है, जो दांतों और मसूड़ों की सफाई कोमल तरीके से करता है. बांस प्राकृतिक रूप से एंटीबैक्टीरियल है. इसकी उपयोग अवधि 2 से 3 महीने या (डेंटिस्ट की सलाह के अनुसार) हो सकती है.
नीम की कंघी (Neem Comb) शुद्ध नीम की लकड़ी से हाथ से बनायी जाती है. इससे बनाने वालों को भी रोजगार मिल रहा है. इससे डैंड्रफ और स्कैल्प इंफेक्शन (एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल) से बचाव होती है. बालों का झड़ना कम करता है. सिर की मालिश से रक्त संचार बेहतर करता है. यह पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है. इसके उपयोग की अवधि 8–12 महीने होती है.
एक लाख प्लास्टिक टूथब्रश को बांस के टूथब्रश में बदलने का लक्ष्य: पेपर सीड पेंसिल रिसाइकल पेपर से बनी है. इसके पीछे तुलसी, धनिया, टमाटर के बीज लगाए गये हैं. यह प्लास्टिक पेंसिल की जगह पर्यावरण अनुकूल विकल्प है. इस्तेमाल के बाद इसे मिट्टी में लगाने पर पौधा उगता है. जीरो वेस्ट और ग्रीन लाइफस्टाइल को बढ़ावा देता है. पेंसिल में लगे बीज 7–21 दिनों में अंकुरित हो जाते हैं. अदिरा कहती हैं कि हमारा मिशन इस साल 1 लाख प्लास्टिक टूथब्रश को बांस के टूथब्रश में बदलना है.
