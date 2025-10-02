बिहार का यह है 'मुक्ति धाम', मिट्टी के स्पर्श से शरीर में मौजूद प्रेत आत्माएं बाहर निकल जाती
गोपालगंज में आस्था और अद्भुत दृश्यों का केंद्र. जहां लगता है भूतों का मेला, दूर-दूर से प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए पहुंचते हैं लोग.
गोपालगंज : बिहार के सैकड़ों मंदिर आस्था के केन्द्र हैं. इसी में से एक है गोपालगंज का लछवार दुर्गा मंदिर. जिला मुख्यालय से कुछ दूरी पर स्थित यह मंदिर वर्षों से लोगों की आस्था का केंद्र रहा है. यह मंदिर न केवल शक्ति की देवी मां दुर्गा को समर्पित है, बल्कि वह स्थल भी माना जाता है, जहां प्रेत बाधाओं से ग्रसित लोग मुक्ति पाने के लिए दूर-दूर से आते हैं.
'मुक्ति धाम' से है प्रसिद्ध : दरअसल, लछवार दुर्गा मंदिर से जुड़ी मान्यता और दृश्य काफी चर्चित हैं. इस मंदिर को स्थानीय लोग 'मुक्ति धाम' के रूप में भी जानते हैं, जिसका सीधा संबंध भूत-प्रेत बाधाओं से मुक्ति दिलाने की आस्था से है. दरअसल लछवार दुर्गा मंदिर में वैसे तो सालों भर लोग प्रेत बाधा से मुक्ति पाने आते हैं लेकिन शारदीय और चैत नवरात्र में काफी भीड़ उमड़ती है.
दिखता है अजब नजारा : नवरात्रि के दौरान इस मंदिर परिसर में जो दृश्य दिखाई देता है, वह आम लोगों के लिए काफी अजीबो-गरीब और डरावना हो सकता है. मान्यता है कि यहां की मिट्टी के स्पर्श और भभूत से शरीर में मौजूद प्रेत आत्माएं बाहर निकल जाती हैं. यही कारण है कि लछवार मंदिर को मुक्ति धाम भी कहा जाता है, जहाँ नवरात्रि के समय विशेष पूजा-अर्चना होती है. यह मंदिर परिसर आस्था के ऐसे अद्भुत और कभी-कभी चौंकाने वाले दृश्यों का केंद्र बन जाता है.
भक्तों की है गहरी आस्था : मंदिर परिसर में कई महिलाएं और पुरुष अचानक से जोर-जोर से सिर हिलाते हैं, झूमने लगते हैं. श्रद्धालु इसे उनके शरीर से प्रेत आत्माओं के निकलने या उनके नियंत्रण में होने के रूप में देखते हैं. हालांकि विज्ञान इसे मानसिक या मनोवैज्ञानिक स्थिति मानता है. लेकिन मंदिर में आने वाले भक्तों की इस प्रथा पर गहरी आस्था है. उनका मानना है कि माँ दुर्गा की कृपा से उनके दुख और रोग नष्ट होते हैं और उन्हें प्रेत बाधा से स्थायी मुक्ति मिलती है.
''मन में जो भी विश्वास करके यहां आता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है. हम भी आज से 10-12 साल पहले यहां पर आए थे. हमारा तबीयत बहुत खराब रहती थी. उस समय मां के पास आए तो ठीक हो गए. हमको कुछ प्रेत आत्मा का साया था जिसके कारण बार-बार बीमारी हो जाती थी. यहां पर मां के पास ठीक होकर गए हैं.''- राज नन्द राय, खैरा गांव निवासी
वहीं महिला श्रद्धालु सुनीता ने बताया कि मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी.यहां आने से बच्चा हुआ, मां में बहुत शक्ति है. इसीलिए दूर-दूर से लोग यहां आते हैं. हमारे कई संबंधि हैं जो अक्सर यहां आते हैं और मां भगवती की पूजा अर्चना करते हैं. हर तरह का कष्ट का निवारण यहां होता है.
तांत्रिक पर अटूट विश्वास : वैसे तो, गोपालगंज के अन्य प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर जैसे थावे दुर्गा मंदिर का संबंध भी चमत्कारी और पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रेत बाधा से मुक्ति और इस तरह के दृश्यों के लिए लछवार मंदिर की अलग पहचान है. अब इस आस्था कहें या अंध विश्वास लेकिन आज के डिजिटल युग में भी लोग अपनी बिमारी और परेशानी को दूर करने के लिए ओझा और बाबा का सहारा लेते हैं. इनका विश्वास तांत्रिक पर इतना हो जाता है कि इसे ये भगवान की कृपा मानते हैं.
दूर-दूर से आते हैं लोग : लछवार दुर्गा मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहां सिर्फ गोपालगंज के ही नहीं, बल्कि आस-पास के जिलों के साथ यूपी और नेपाल तक से भक्त मां का दर्शन करने आते हैं. असाध्य से असाध्य पीड़ा से मुक्ति पाकर अपने घरों को लौटते हैं.
स्थानीय लोग बताते हैं कि पूर्व में यह देवी स्थान गांव के पश्चिम दिशा में स्थापित था. लगभग सौ साल पूर्व नारायण टोला सिंहपुर निवासी बाबा कल्लू पाण्डेय को देवी ने दर्शन दिया और कहा कि मेरे इस स्थान को गांव के पूरब दिशा में ले चलो. इसके बाद बाबा ने नारायणपुर पंडित टोला के पूरब (लछवार धाम) में देवी के स्थान को अपने ही जमीन में स्थापित किया और देवी का पिंड रख एक कोठरी बनाकर रहने लगे.
इसी बीच लोग देवी स्थान के दर्शन के लिए इस स्थान पर आने लगे और कई असाध्य रोग व प्रेतात्माओं से मुक्ति मिलने लगी. यह बात धीरे-धीरे फैलती गई. अब इस मंदिर में प्रेत बाधा मुक्ति के लिए रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं.
