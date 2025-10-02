ETV Bharat / state

बिहार का यह है 'मुक्ति धाम', मिट्टी के स्पर्श से शरीर में मौजूद प्रेत आत्माएं बाहर निकल जाती

गोपालगंज लछवार दुर्गा मंदिर में पूजा ( ETV Bharat )

Published : October 2, 2025 at 4:47 PM IST