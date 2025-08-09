Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

बिहार का एक ऐसा थाना जहां वर्दी छोड़ थानेदार बनते हैं जजमान, पुलिसकर्मी पहनते हैं पीली धोती - SATI PUJA TRADITION

बिहार का एक ऐसा थाना जहां वर्षों से सती की पूजा होती है. थानेदार मुख्य जजमान बनते हैं और पुलिसकर्मी वर्दी छोड़ पीली धोती-

Etv Bharat
थाने में सती पूजा की परंपरा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 9, 2025 at 7:38 PM IST

2 Min Read

गोपालगंज : बिहार में गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना में एक अनोखी परंपरा हर साल सावन पूर्णिमा पर निभाई जाती है. यहां थानेदार और पुलिसकर्मी पीली धोती पहनकर माता सती की पूजा करते हैं. इस दिन ये पुलिस थाना कम और कोई पवित्र धर्मस्थल ज्यादा नजर आता है.

पीली धोती में थानेदार और पुलिसकर्मी : कुचायकोट थाने के थानेदार मुख्य जजमान बनते हैं, जबकि अन्य पुलिसकर्मी वर्दी छोड़कर पीली धोती पहनते हैं. यह आयोजन थाना परिसर में भव्य रूप से होता है. इस दिन थाना किसी सरकारी कार्यालय से ज्यादा एक पवित्र स्थल जैसा नजर आता है.

कुचायकोट थाना में एक अनोखी परंपरा
कुचायकोट थाना में एक अनोखी परंपरा (ETV Bharat)

शांति और समरसता का प्रतीक : यह परंपरा पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच सांस्कृतिक व आध्यात्मिक जुड़ाव दर्शाती है. स्थानीय लोगों का विश्वास है कि यह पूजा शांति और समृद्धि लाती है.

1865 की सती कथा से जुड़ी परंपरा : मान्यता है कि 1865 में कवल यादव की पत्नी अपने पति की चिता पर सती हो गई थीं. उसी स्थान पर थाना भवन का निर्माण हुआ और तब से पुलिस व जनता मिलकर यहां पूजा करते हैं.

सती की चिता में स्वत: ही लगी आग : 1865 में कुचायकोट के रहने वाले कवल यादव की पत्नी इलाके में दही बेचने गई थीं. इस दौरान कवल यादव की मौत अचानक हो गयी. गांव वालों ने उनके चिता को सजाकर अंतिम संस्कार के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन चिता में आग नहीं जली. कवल की पत्नी को जब इस बात की जानकारी मिली तो वे चिता स्थल पर पहुंच गयीं और अपने पति के शव को गोद में लेकर चिता पर बैठ गयीं. सती को चिता पर बैठते ही चिता की आग स्वत: जल गई.

अंग्रेजी शासन से जारी रिवाज : अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही इस परंपरा में थानेदार और पुलिसकर्मी हवन, भंडारा और प्रसाद वितरण करते हैं. उनका मानना है कि माता सती की कृपा पूरे साल बनी रहती है.

"यह परंपरा हमारे लिए सम्मान और आस्था का विषय है. माता सती की पूजा से शांति और सुरक्षा का वातावरण बनता है."थानाध्यक्ष, कुचायकोट

ये भी पढ़ें-

गोपालगंज : बिहार में गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना में एक अनोखी परंपरा हर साल सावन पूर्णिमा पर निभाई जाती है. यहां थानेदार और पुलिसकर्मी पीली धोती पहनकर माता सती की पूजा करते हैं. इस दिन ये पुलिस थाना कम और कोई पवित्र धर्मस्थल ज्यादा नजर आता है.

पीली धोती में थानेदार और पुलिसकर्मी : कुचायकोट थाने के थानेदार मुख्य जजमान बनते हैं, जबकि अन्य पुलिसकर्मी वर्दी छोड़कर पीली धोती पहनते हैं. यह आयोजन थाना परिसर में भव्य रूप से होता है. इस दिन थाना किसी सरकारी कार्यालय से ज्यादा एक पवित्र स्थल जैसा नजर आता है.

कुचायकोट थाना में एक अनोखी परंपरा
कुचायकोट थाना में एक अनोखी परंपरा (ETV Bharat)

शांति और समरसता का प्रतीक : यह परंपरा पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच सांस्कृतिक व आध्यात्मिक जुड़ाव दर्शाती है. स्थानीय लोगों का विश्वास है कि यह पूजा शांति और समृद्धि लाती है.

1865 की सती कथा से जुड़ी परंपरा : मान्यता है कि 1865 में कवल यादव की पत्नी अपने पति की चिता पर सती हो गई थीं. उसी स्थान पर थाना भवन का निर्माण हुआ और तब से पुलिस व जनता मिलकर यहां पूजा करते हैं.

सती की चिता में स्वत: ही लगी आग : 1865 में कुचायकोट के रहने वाले कवल यादव की पत्नी इलाके में दही बेचने गई थीं. इस दौरान कवल यादव की मौत अचानक हो गयी. गांव वालों ने उनके चिता को सजाकर अंतिम संस्कार के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन चिता में आग नहीं जली. कवल की पत्नी को जब इस बात की जानकारी मिली तो वे चिता स्थल पर पहुंच गयीं और अपने पति के शव को गोद में लेकर चिता पर बैठ गयीं. सती को चिता पर बैठते ही चिता की आग स्वत: जल गई.

अंग्रेजी शासन से जारी रिवाज : अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही इस परंपरा में थानेदार और पुलिसकर्मी हवन, भंडारा और प्रसाद वितरण करते हैं. उनका मानना है कि माता सती की कृपा पूरे साल बनी रहती है.

"यह परंपरा हमारे लिए सम्मान और आस्था का विषय है. माता सती की पूजा से शांति और सुरक्षा का वातावरण बनता है."थानाध्यक्ष, कुचायकोट

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

GOPALGANJ KUCHAYKOT THANAकुचायकोट थानाकुचायकोट थाना सती पूजाBIHAR NEWSSATI PUJA TRADITION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

दुर्गापूजा-छठ और चुनाव.. बिहार में विरोधियों को पटखनी देने के लिए नीतीश कुमार का मेगा प्लान

Explainer: बिहार के शाहाबाद में हारी हुई बाजी को कैसे पलटेगी BJP? 22 सीटों के लिए विशेष 'प्लान'

क्या होता है क्लाउडबर्स्ट? कब फटते हैं बादल और कैसे करें इससे बचाव, जानें सबकुछ

क्या है डोमिसाइल नीति, नीतीश कुमार ने लागू की, किसे होगा फायदा?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.