ETV Bharat / state

गोपालगंज के बाहुबली पूर्व सांसद काली पांडेय का निधन, दिल्ली में ली अंतिम सांस - KALI PRASAD PANDEY DEATH

बिहार के दिग्गज नेता काली प्रसाद पांडेय का दिल्ली में निधन. बाहुबली छवि के लिए मशहूर थे, जिस वजह से शहाबुद्दीन भी गुरु मानते थे.

Former Gopalganj MP
काली पांडेय का निधन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 23, 2025 at 8:13 AM IST

Updated : August 23, 2025 at 8:35 AM IST

3 Min Read

पटना: बिहार की सियासत में अपनी अनूठी छवि रखने वाले पूर्व सांसद काली प्रसाद पांडेय का शुक्रवार को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में निधन हो गया. लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे पांडेय के निधन ने बिहार की राजनीति में एक शून्य पैदा कर दिया. उनकी “बाहुबली” जैसी छवि और क्षेत्र में मजबूत प्रभाव के कारण वे न केवल राजनेता, बल्कि एक ऐसी शख्सियत थे, जिन्हें कई बाहुबली अपना मार्गदर्शक मानते थे.

निर्दलीय जीत से शुरू हुआ सफर: काली प्रसाद पांडेय ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1980 में की, जब वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बिहार विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने. उनकी सबसे यादगार जीत 1984 में आई, जब उन्होंने जेल में रहते हुए गोपालगंज लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत हासिल की. यह उस दौर की बात थी जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में कांग्रेस की लहर थी, फिर भी पांडेय ने अपनी ताकत का परिचय दिया.

कांग्रेस से लेकर लोजपा तक का सफर: 1984 की जीत के बाद काली प्रसाद पांडेय कांग्रेस में शामिल हो गए और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ काम किया. हालांकि, उनका राजनीतिक सफर यहीं नहीं रुका. 2003 में वे लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) में शामिल हुए, जहां उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काम किया. 2020 में उन्होंने फिर से कांग्रेस में वापसी की और कुचायकोट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत हासिल नहीं कर सके.

शहाबुद्दीन के थे गुरु: काली प्रसाद पांडेय का बिहार की बाहुबली राजनीति में गहरा प्रभाव था. बाहुबली और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन उन्हें अपना गुरु मानते थे. हालांकि दोनों का परिचय बाद के वर्षों में हुआ, लेकिन शहाबुद्दीन अक्सर पुराने किस्सों में पांडेय का जिक्र करते थे. यह रिश्ता उनके प्रभाव और बिहार की सियासत में उनकी हैसियत को दर्शाता है.

समर्थकों में थी गहरी पैठ: विवादों के बावजूद काली प्रसाद पांडेय अपने समर्थकों के बीच बेहद लोकप्रिय थे. उनकी बेबाकी और जनता से सीधा जुड़ाव उन्हें एक अलग मुकाम देता था. चाहे वह निर्दलीय जीत हो या जेल से चुनाव लड़कर सांसद बनना, पांडेय ने हमेशा अपनी शर्तों पर सियासत की. उनके निधन से उनके समर्थकों में शोक की लहर है.

बिहार की सियासत में खालीपन: काली प्रसाद पांडेय का निधन बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति है. उनकी अनूठी शख्सियत, बाहुबली छवि और जनता के बीच गहरी पकड़ ने उन्हें एक अलग पहचान दी थी. उनके जाने से न केवल उनके समर्थक, बल्कि बिहार की सियासत का एक युग भी समाप्त हो गया. उनकी विरासत हमेशा याद रखी जाएगी.

ये भी पढ़ें:

नहीं रहे अरवल के पूर्व BJP विधायक चितरंजन शर्मा, हैदराबाद में ली आखिरी सांस

पटना: बिहार की सियासत में अपनी अनूठी छवि रखने वाले पूर्व सांसद काली प्रसाद पांडेय का शुक्रवार को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में निधन हो गया. लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे पांडेय के निधन ने बिहार की राजनीति में एक शून्य पैदा कर दिया. उनकी “बाहुबली” जैसी छवि और क्षेत्र में मजबूत प्रभाव के कारण वे न केवल राजनेता, बल्कि एक ऐसी शख्सियत थे, जिन्हें कई बाहुबली अपना मार्गदर्शक मानते थे.

निर्दलीय जीत से शुरू हुआ सफर: काली प्रसाद पांडेय ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1980 में की, जब वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बिहार विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने. उनकी सबसे यादगार जीत 1984 में आई, जब उन्होंने जेल में रहते हुए गोपालगंज लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत हासिल की. यह उस दौर की बात थी जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में कांग्रेस की लहर थी, फिर भी पांडेय ने अपनी ताकत का परिचय दिया.

कांग्रेस से लेकर लोजपा तक का सफर: 1984 की जीत के बाद काली प्रसाद पांडेय कांग्रेस में शामिल हो गए और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ काम किया. हालांकि, उनका राजनीतिक सफर यहीं नहीं रुका. 2003 में वे लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) में शामिल हुए, जहां उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काम किया. 2020 में उन्होंने फिर से कांग्रेस में वापसी की और कुचायकोट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत हासिल नहीं कर सके.

शहाबुद्दीन के थे गुरु: काली प्रसाद पांडेय का बिहार की बाहुबली राजनीति में गहरा प्रभाव था. बाहुबली और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन उन्हें अपना गुरु मानते थे. हालांकि दोनों का परिचय बाद के वर्षों में हुआ, लेकिन शहाबुद्दीन अक्सर पुराने किस्सों में पांडेय का जिक्र करते थे. यह रिश्ता उनके प्रभाव और बिहार की सियासत में उनकी हैसियत को दर्शाता है.

समर्थकों में थी गहरी पैठ: विवादों के बावजूद काली प्रसाद पांडेय अपने समर्थकों के बीच बेहद लोकप्रिय थे. उनकी बेबाकी और जनता से सीधा जुड़ाव उन्हें एक अलग मुकाम देता था. चाहे वह निर्दलीय जीत हो या जेल से चुनाव लड़कर सांसद बनना, पांडेय ने हमेशा अपनी शर्तों पर सियासत की. उनके निधन से उनके समर्थकों में शोक की लहर है.

बिहार की सियासत में खालीपन: काली प्रसाद पांडेय का निधन बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति है. उनकी अनूठी शख्सियत, बाहुबली छवि और जनता के बीच गहरी पकड़ ने उन्हें एक अलग पहचान दी थी. उनके जाने से न केवल उनके समर्थक, बल्कि बिहार की सियासत का एक युग भी समाप्त हो गया. उनकी विरासत हमेशा याद रखी जाएगी.

ये भी पढ़ें:

नहीं रहे अरवल के पूर्व BJP विधायक चितरंजन शर्मा, हैदराबाद में ली आखिरी सांस

Last Updated : August 23, 2025 at 8:35 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

काली प्रसाद पांडेय का निधनFORMER MP KALI PANDEYKALI PANDEY PASSED AWAYKALI PANDEY DEATHKALI PRASAD PANDEY DEATH

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: बिहार में वाम का 'अमृत काल', आजादी से लेकर अबतक के सफर को विस्तार से समझिए

बिहार में 'किंगमेकर' की भूमिका में मुस्लिम वोटर, 17.7% वोट बैंक के लिए नीतीश कुमार का प्लान तैयार

'मजबूत या मजबूर सरकार', लालू से मुकाबले के लिए बिहार में BJP क्यों जरूरी?

पिटबुल क्यों होता है खतरनाक? विशेषज्ञ ने बताया इसे पालने में किन-किन बातों का रखना चाहिए ध्यान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.