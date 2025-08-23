पटना: बिहार की सियासत में अपनी अनूठी छवि रखने वाले पूर्व सांसद काली प्रसाद पांडेय का शुक्रवार को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में निधन हो गया. लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे पांडेय के निधन ने बिहार की राजनीति में एक शून्य पैदा कर दिया. उनकी “बाहुबली” जैसी छवि और क्षेत्र में मजबूत प्रभाव के कारण वे न केवल राजनेता, बल्कि एक ऐसी शख्सियत थे, जिन्हें कई बाहुबली अपना मार्गदर्शक मानते थे.

निर्दलीय जीत से शुरू हुआ सफर: काली प्रसाद पांडेय ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1980 में की, जब वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बिहार विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने. उनकी सबसे यादगार जीत 1984 में आई, जब उन्होंने जेल में रहते हुए गोपालगंज लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत हासिल की. यह उस दौर की बात थी जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में कांग्रेस की लहर थी, फिर भी पांडेय ने अपनी ताकत का परिचय दिया.

कांग्रेस से लेकर लोजपा तक का सफर: 1984 की जीत के बाद काली प्रसाद पांडेय कांग्रेस में शामिल हो गए और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ काम किया. हालांकि, उनका राजनीतिक सफर यहीं नहीं रुका. 2003 में वे लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) में शामिल हुए, जहां उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काम किया. 2020 में उन्होंने फिर से कांग्रेस में वापसी की और कुचायकोट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत हासिल नहीं कर सके.

शहाबुद्दीन के थे गुरु: काली प्रसाद पांडेय का बिहार की बाहुबली राजनीति में गहरा प्रभाव था. बाहुबली और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन उन्हें अपना गुरु मानते थे. हालांकि दोनों का परिचय बाद के वर्षों में हुआ, लेकिन शहाबुद्दीन अक्सर पुराने किस्सों में पांडेय का जिक्र करते थे. यह रिश्ता उनके प्रभाव और बिहार की सियासत में उनकी हैसियत को दर्शाता है.

समर्थकों में थी गहरी पैठ: विवादों के बावजूद काली प्रसाद पांडेय अपने समर्थकों के बीच बेहद लोकप्रिय थे. उनकी बेबाकी और जनता से सीधा जुड़ाव उन्हें एक अलग मुकाम देता था. चाहे वह निर्दलीय जीत हो या जेल से चुनाव लड़कर सांसद बनना, पांडेय ने हमेशा अपनी शर्तों पर सियासत की. उनके निधन से उनके समर्थकों में शोक की लहर है.

बिहार की सियासत में खालीपन: काली प्रसाद पांडेय का निधन बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति है. उनकी अनूठी शख्सियत, बाहुबली छवि और जनता के बीच गहरी पकड़ ने उन्हें एक अलग पहचान दी थी. उनके जाने से न केवल उनके समर्थक, बल्कि बिहार की सियासत का एक युग भी समाप्त हो गया. उनकी विरासत हमेशा याद रखी जाएगी.

