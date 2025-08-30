गोपालगंज: 'वोटर अधिकार यात्रा' पर भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को अपनी पार्टी के शासनकाल को याद करना चाहिए. तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि जिनके माता-पिता 15 साल मुख्यमंत्री रहे. जिनके चार-चार विधायक जेल के अंदर रहते हैं, वही लोग यात्रा निकाल रहे है. इन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी वोट की अपेक्षा रखते हैं.

तेजस्वी पर भड़के बीजेपी नेता: बीजेपी नेता कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार और देश आगे बढ़ रहा है. तेजस्वी यादव के माता-पिता 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे लेकिन अपने गृह जिले गोपालगंज के लिए भी उन लोगों ने कुछ नहीं किया. नौकरी के बदले लिया जमीन लिखवा लिया. ऐसी मानसिकता के लोगों से जनता क्या अपेक्षा रखेगी.

बीजेपी एमएलसी राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू (ETV Bharat)

'60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया': वहीं, कांग्रेस पर बोला हमला बोलते हुए राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू ने कहा कि 60 साल तक राहुल गांधी की पार्टी ने राज किया. अपने शासनकाल में देश को न्यूनतम स्थान पर पहुंचा दिया. इन दोनों की अब लुटिया गुल हो रही है तो अधिकार यात्रा लेकर घूम रहे हैं. इसका कोई मायने और मतलब नहीं है.

बिहार में बनेगी एनडीए की सरकार: बीजेपी विधान पार्षद ने कहा कि बिहार की जनता समझदार है. जनता को बरगलाने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी. उन्होंने दावा किया कि इस बार दो तिहाई बहुमत से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी. जहां तक वोट चोरी का सवाल है तो एनडीए वोटर नहीं बनाता है. पदाधिकारी का काम है वोटर बनाने का और वे लोग दिन-रात ईमानदार से इस काम को अंजाम दे रहे हैं.

"यह बड़ा ही हास्यास्पद है कि ये लोग किस बात का यात्रा बिहार में निकल रहे हैं. बिहार में लालू यादव और उनके परिवार ने 15 साल तक राज किया, जबकि केंद्र में कांग्रेस ने 60 सालों तक शासन करने के बाद भी क्या किया, बताना चाहिए. अब ये लोग वोटर अधिकार यात्रा के नाम पर मतदाताओं को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं. इस बार बिहार में एनडीए दो तिहारी बहुमत से सरकार बनेगी, लोगों को नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर भरोसा है."- राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू, विधान पार्षद, भारतीय जनता पार्टी

सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी यात्रा में शामिल (ETV Bharat)

यात्रा का 14वां दिन: आज वोटर अधिकार यात्रा का चौदहवां दिन है. आज यात्रा की शुरुआत छपरा से हुई. उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सारण से आरजेडी की लोकसभा प्रत्याशी रहीं रोहिणी आचार्य भी इसमें शामिल हुईं. यात्रा भोजपुर पहुंच गई है. रात्रि विश्राम आरा में होगा. 15वें दिन पटना में यात्रा का समापन होगा. जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पदयात्रा करेंगे.

ये भी पढ़ें: