ETV Bharat / state

'वोटर अधिकार यात्रा से लोगों को बरगलाने की कोशिश', राहुल-तेजस्वी पर भड़के बीजेपी MLC - VOTER ADHIKAR YATRA

बीजेपी ने 'वोटर अधिकार यात्रा' को लोगों को बरगलाने की कोशिश बताया है. एमएलसी राजीव कुमार ने फिर से एनडीए सरकार बनने का दावा किया.

Voter Adhikar Yatra
वोटर अधिकार यात्रा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 30, 2025 at 1:36 PM IST

3 Min Read

गोपालगंज: 'वोटर अधिकार यात्रा' पर भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को अपनी पार्टी के शासनकाल को याद करना चाहिए. तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि जिनके माता-पिता 15 साल मुख्यमंत्री रहे. जिनके चार-चार विधायक जेल के अंदर रहते हैं, वही लोग यात्रा निकाल रहे है. इन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी वोट की अपेक्षा रखते हैं.

तेजस्वी पर भड़के बीजेपी नेता: बीजेपी नेता कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार और देश आगे बढ़ रहा है. तेजस्वी यादव के माता-पिता 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे लेकिन अपने गृह जिले गोपालगंज के लिए भी उन लोगों ने कुछ नहीं किया. नौकरी के बदले लिया जमीन लिखवा लिया. ऐसी मानसिकता के लोगों से जनता क्या अपेक्षा रखेगी.

बीजेपी एमएलसी राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू (ETV Bharat)

'60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया': वहीं, कांग्रेस पर बोला हमला बोलते हुए राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू ने कहा कि 60 साल तक राहुल गांधी की पार्टी ने राज किया. अपने शासनकाल में देश को न्यूनतम स्थान पर पहुंचा दिया. इन दोनों की अब लुटिया गुल हो रही है तो अधिकार यात्रा लेकर घूम रहे हैं. इसका कोई मायने और मतलब नहीं है.

बिहार में बनेगी एनडीए की सरकार: बीजेपी विधान पार्षद ने कहा कि बिहार की जनता समझदार है. जनता को बरगलाने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी. उन्होंने दावा किया कि इस बार दो तिहाई बहुमत से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी. जहां तक वोट चोरी का सवाल है तो एनडीए वोटर नहीं बनाता है. पदाधिकारी का काम है वोटर बनाने का और वे लोग दिन-रात ईमानदार से इस काम को अंजाम दे रहे हैं.

"यह बड़ा ही हास्यास्पद है कि ये लोग किस बात का यात्रा बिहार में निकल रहे हैं. बिहार में लालू यादव और उनके परिवार ने 15 साल तक राज किया, जबकि केंद्र में कांग्रेस ने 60 सालों तक शासन करने के बाद भी क्या किया, बताना चाहिए. अब ये लोग वोटर अधिकार यात्रा के नाम पर मतदाताओं को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं. इस बार बिहार में एनडीए दो तिहारी बहुमत से सरकार बनेगी, लोगों को नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर भरोसा है."- राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू, विधान पार्षद, भारतीय जनता पार्टी

Voter Adhikar Yatra
सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी यात्रा में शामिल (ETV Bharat)

यात्रा का 14वां दिन: आज वोटर अधिकार यात्रा का चौदहवां दिन है. आज यात्रा की शुरुआत छपरा से हुई. उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सारण से आरजेडी की लोकसभा प्रत्याशी रहीं रोहिणी आचार्य भी इसमें शामिल हुईं. यात्रा भोजपुर पहुंच गई है. रात्रि विश्राम आरा में होगा. 15वें दिन पटना में यात्रा का समापन होगा. जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पदयात्रा करेंगे.

ये भी पढ़ें:

'बेईमानों की सरकार को उखाड़ फेंकना है, सीएम नीतीश की उम्र हो गई', तेजस्वी का बड़ा हमला

'मैं गारंटी से कह रहा हूं..' राहुल गांधी ने BJP पर लोकसभा चुनाव 2024 में 'वोट चोरी' का आरोप लगाया

वोटर अधिकार यात्रा में आया ट्विस्ट! जानें क्यों राहुल-तेजस्वी पटना में नहीं करेंगे रैली?

गोपालगंज: 'वोटर अधिकार यात्रा' पर भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को अपनी पार्टी के शासनकाल को याद करना चाहिए. तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि जिनके माता-पिता 15 साल मुख्यमंत्री रहे. जिनके चार-चार विधायक जेल के अंदर रहते हैं, वही लोग यात्रा निकाल रहे है. इन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी वोट की अपेक्षा रखते हैं.

तेजस्वी पर भड़के बीजेपी नेता: बीजेपी नेता कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार और देश आगे बढ़ रहा है. तेजस्वी यादव के माता-पिता 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे लेकिन अपने गृह जिले गोपालगंज के लिए भी उन लोगों ने कुछ नहीं किया. नौकरी के बदले लिया जमीन लिखवा लिया. ऐसी मानसिकता के लोगों से जनता क्या अपेक्षा रखेगी.

बीजेपी एमएलसी राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू (ETV Bharat)

'60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया': वहीं, कांग्रेस पर बोला हमला बोलते हुए राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू ने कहा कि 60 साल तक राहुल गांधी की पार्टी ने राज किया. अपने शासनकाल में देश को न्यूनतम स्थान पर पहुंचा दिया. इन दोनों की अब लुटिया गुल हो रही है तो अधिकार यात्रा लेकर घूम रहे हैं. इसका कोई मायने और मतलब नहीं है.

बिहार में बनेगी एनडीए की सरकार: बीजेपी विधान पार्षद ने कहा कि बिहार की जनता समझदार है. जनता को बरगलाने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी. उन्होंने दावा किया कि इस बार दो तिहाई बहुमत से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी. जहां तक वोट चोरी का सवाल है तो एनडीए वोटर नहीं बनाता है. पदाधिकारी का काम है वोटर बनाने का और वे लोग दिन-रात ईमानदार से इस काम को अंजाम दे रहे हैं.

"यह बड़ा ही हास्यास्पद है कि ये लोग किस बात का यात्रा बिहार में निकल रहे हैं. बिहार में लालू यादव और उनके परिवार ने 15 साल तक राज किया, जबकि केंद्र में कांग्रेस ने 60 सालों तक शासन करने के बाद भी क्या किया, बताना चाहिए. अब ये लोग वोटर अधिकार यात्रा के नाम पर मतदाताओं को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं. इस बार बिहार में एनडीए दो तिहारी बहुमत से सरकार बनेगी, लोगों को नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर भरोसा है."- राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू, विधान पार्षद, भारतीय जनता पार्टी

Voter Adhikar Yatra
सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी यात्रा में शामिल (ETV Bharat)

यात्रा का 14वां दिन: आज वोटर अधिकार यात्रा का चौदहवां दिन है. आज यात्रा की शुरुआत छपरा से हुई. उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सारण से आरजेडी की लोकसभा प्रत्याशी रहीं रोहिणी आचार्य भी इसमें शामिल हुईं. यात्रा भोजपुर पहुंच गई है. रात्रि विश्राम आरा में होगा. 15वें दिन पटना में यात्रा का समापन होगा. जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पदयात्रा करेंगे.

ये भी पढ़ें:

'बेईमानों की सरकार को उखाड़ फेंकना है, सीएम नीतीश की उम्र हो गई', तेजस्वी का बड़ा हमला

'मैं गारंटी से कह रहा हूं..' राहुल गांधी ने BJP पर लोकसभा चुनाव 2024 में 'वोट चोरी' का आरोप लगाया

वोटर अधिकार यात्रा में आया ट्विस्ट! जानें क्यों राहुल-तेजस्वी पटना में नहीं करेंगे रैली?

For All Latest Updates

TAGGED:

BIHAR ELECTION 2025RAHUL GANDHITEJASHWI YADAVGOPALGANJ NEWSVOTER ADHIKAR YATRA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: बिहार के 9 प्रमंडल में किस इलाके में किसका दबदबा? 2025 में आसान नहीं जंग

Explainer : बिहार चुनाव को दिलचस्प बनाएगी बाहुबली और नेताओं की अगली पीढ़ी! देखें ऐसे 20 नाम जो दस्तक के लिए तैयार

NDA को 2010 में 24, 2020 में सिर्फ 6 सीट, मगध की 26 सीटों पर 2025 का पूरा समीकरण समझिए

बिहार की लड़कियों ने रसोई के बजाय बॉक्सिंग रिंग की ओर रुख क्यों किया?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.