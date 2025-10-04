दुर्ग में गुडवे इंडियन फैशन कंपनी पर बंधुआ मजदूरी और शोषण का आरोप, बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी
दुर्ग में कंपनी के खिलाफ जबरन काम कराने और वेतन न देने का आरोप है. पुलिस जांच कर रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 4, 2025 at 6:51 PM IST
दुर्ग: जिले में बजरंग दल ने एक कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया है. दुर्ग जिले के बोरसी स्थित गुडवे इंडियन फैशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर बस्तर क्षेत्र की पढ़ी-लिखी बच्चियों को नौकरी का झांसा देकर बुलाने और उनके शोषण का गंभीर आरोप लगाया है.
क्या है पूरा मामला: शिकायत के अनुसार, कंपनी ने इन बच्चियों को बंधुआ मज़दूर बनाकर रखा. आरोप है कि उन्हें न तो वेतन दिया गया और न ही घर जाने की अनुमति दी गई. उल्टा डरा-धमकाकर उनका शोषण किया गया. जब पीड़ित बच्चियों के परिवार वालों को किसी तरह इस बात की जानकारी मिली, तो उन्होंने यह मामला बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के सामने उठाया.
मौके पर पहुंची पुलिस पहुंची: सूचना मिलने पर सैकड़ों बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पद्मनाभपुर थाने पहुंचकर कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए एक लिखित आवेदन दिया. इसके बाद पुलिस की टीम जांच के लिए पहुंची. वहीं बजरंग दल कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और नारेबाजी भी गई.
पुलिस को शिकायत मिल गई है. बच्चियों को 20,000 रुपए के वेतन पर नौकरी पर रखा गया था, लेकिन उन्हें भुगतान नहीं किया गया. इसके बजाय, उन्हें कुछ और बच्चियों को लाने के लिए कहा गया. जांच कर रहे हैं- सीएसपी हर्षित मेहर
कंपनी से मांगा गया जवाब: मामला बच्चियों के साथ जबरन काम कराने और वेतन न देने से जुड़ा हुआ है. सीएसपी ने बताया कि, पुलिस ने कंपनी के लोगों को समन भेजा है, कुछ जरूरी दस्तावेज इनके पास नहीं थे हालांकि कंपनी बिलासपुर में रजिस्टर्ड है. जांच के बाद अपराध साबित होने पर उचित कार्रवाई की जाएगी.