गंगापुर-दौसा रेल मार्ग पर बड़ा हादसा टला, सांड की वजह से मालगाड़ी पटरी से उतरी - GOODS TRAIN DERAIL IN DAUSA

पटरी से उतरा मालगाड़ी का डिब्बा ( ETV Bharat Dausa )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : July 12, 2025 at 9:25 AM IST | Updated : July 12, 2025 at 9:42 AM IST 1 Min Read

दौसा: जिले के लालसोट रेलमार्ग पर सांड के आने से शुक्रवार रात मालगाड़ी का डिब्बा पटरी से उतर गया. करीब छह घंटे की मशक्कत के बाद इस मार्ग पर रेल यातायात सुचारू किया जा सका. हादसे की सूचना पर रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही डीआरएम समेत रेलवे के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे. गंगापुर से दौसा की तरफ जा रही मालगाड़ी में ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स थे. रेलवे के सीपीआरओ शशि किरण ने बताया कि शुक्रवार रात साढ़े 9 बजे बिनौरी-लालसोट के बीच मालगाड़ी के आगे अचानक सांड आ गया.पटरी पर आए सांड को बचाने के लिए पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए. तेज रफ्तार गाड़ी में अचानक लगाए ब्रेक के कारण इंजन के दूसरे नंबर के डिब्बे के दोनों व्हील पटरी से उतर गए. मालगाड़ी के पटरी से उतरने की सूचना रेलवे प्रशासन को दी गई. मालगाड़ी के बेपटरी होने की सूचना मिलते ही डीआरएम समेत रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर रवाना हो गए.

Last Updated : July 12, 2025 at 9:42 AM IST