ETV Bharat / state

घायलों की मदद करने वाले राहवीरों को अब मिलेगा 25 हजार रुपये इनाम, रायबरेली में 7 लोगों की लिस्ट तैयार

एआरटीओ प्रवर्तन अंबुज ने बताया, गुड सेमेरिटन योजना के तहत रायबरेली के 7 लोगों को 5-5 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा.

Photo Credit: ETV Bharat
साल 2020 में शुरू हुई स्कीम (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 22, 2025 at 9:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायबरेली: सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वाले राहवीरों को कैश इनाम मिलेगा. गुड सेमेरिटन योजना के तहत पुरस्कार के लिए रायबरेली एआरटीओ मनोज कुमार सिंह, मोहम्मद सैयद, अभिषेक कुमार चौधरी, राकेश जायसवाल, वीरेंद्र साहू, मोहम्मद सलमान और अखिलेश प्रताप सिंह को चुना गया है. इनको 5-5 हजार रुपये पुरस्कार दिया जाएगा.

वर्ष 2020 में लॉन्च की गयी थी योजना: एआरटीओ अम्बुज ने बताया कि जुलाई 2025 से पहले इस योजना को गुड सेमेरिटन योजना (नेक आदमी) के नाम से जाना जाता था. यह साल 2020 में शुरू हुई थी. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मददगारों को लेकर पुलिस को परेशान न करने का आदेश दिया था. इसके बाद केंद्र सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया था.

पुरस्कार राशि बढ़ाकर 25 हजार रुपये की गयी: राहवीर योजना को लेकर रायबरेली के सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अंबुज ने बताया कि जिलाधिकारी की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई है, जोकि गुड सेमेरिटन को चिन्हित करती है. पहले गुड सेमेरिटन को 5 हजार रुपये पुरस्कार दिया जाता था. अब इसे बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया गया है. इस योजना के तहत कोई भी राहवीर साल में अधिकतम 5 बार पुरस्कार पा सकता है.

Photo Credit: ETV Bharat
बरेली में गुड सेमेरिटन योजना (Photo Credit: ETV Bharat)

रायबरेली के 7 राहवीरों को मिलेगा पुरस्कार: एआरटीओ अम्बुज ने बताया कि इस योजना के तहत राहवीर को राष्ट्रीय स्तर पर चयनित किया जाएगा. दस राहवीरों को एक-एक लाख रुपये पुरस्कार दिया जाएगा. 7 लोगों के नाम गुड सेमेरिटन योजना के तहत पुरस्कार के लिये भेजे गए हैं. इनमें रायबरेली एआरटीओ मनोज कुमार सिंह, मोहम्मद सैयद, अभिषेक कुमार चौधरी, राकेश जायसवाल, वीरेंद्र साहू, मोहम्मद सलमान और अखिलेश प्रताप सिंह के नाम शामिल हैं. इनको 5-5 हजार रुपये का पुरस्कार गुड सेमेरिटन योजना के तहत दिया जाएगा.

उन्होंने कहा कि सरकार का प्राथमिक उद्देश्य सड़क हादसों की संख्या में कमी लाना है. इसमें साथ ही घायलों की जान बचाई जा सके. सरकार ने 2030 तक दुर्घटनाओं में लगभग 50 फीसदी तक कमी लाने का लक्ष्य तय किया है.

राहवीर योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया: अस्पताल या पुलिस स्टेशन को दुर्घटना की सूचना राहवीर देता है. इसके बाद जिला स्तर पर गठित मूल्यांकन समिति पुरस्कार के लिए प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा करती है. चुने गये गुड सेमेरिटन (राहवीर) को उनके बैंक खाते में सीधे ऑनलाइन भुगतान किया जाता है.

हर साल 10 सबसे योग्य प्रस्तावों को राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए मंत्रालय को भेजा जाता है. यह योजना किसी भी व्यक्ति के लिए है, जो किसी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने के लिए आगे आता है. भले ही उसका कोई संबंध हो या न हो.

गुड सेमेरिटन क्या करें: घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दें. घायल व्यक्ति को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाएं. आवश्यकता होने पर अस्पताल और पुलिस से बातचीत करें, ताकि आप अपना पुरस्कार पा सकें.

यह भी पढ़ें- गोरखपुर में बसने का सुनहरा अवसर; 5.60 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के मिलेंगे लग्जरी फ्लैट्स, जानिए लोकेशन और प्रक्रिया

For All Latest Updates

TAGGED:

RS 5000 CASE AWARDREWARD TO RAHVEER IN RAE BARELIRAE BARELI RESIDENTS WILL GET AWARDGOOD SAMARITAN SCHEME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नक्शे से गायब होने के कगार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

यूपी में पहली बार गांव-गांव लगेंगे रोजगार मेले; 8 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानिए- कितनी सैलरी; कैसे करें रजिस्ट्रेशन

उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई

वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.