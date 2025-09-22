ETV Bharat / state

घायलों की मदद करने वाले राहवीरों को अब मिलेगा 25 हजार रुपये इनाम, रायबरेली में 7 लोगों की लिस्ट तैयार

रायबरेली: सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वाले राहवीरों को कैश इनाम मिलेगा. गुड सेमेरिटन योजना के तहत पुरस्कार के लिए रायबरेली एआरटीओ मनोज कुमार सिंह, मोहम्मद सैयद, अभिषेक कुमार चौधरी, राकेश जायसवाल, वीरेंद्र साहू, मोहम्मद सलमान और अखिलेश प्रताप सिंह को चुना गया है. इनको 5-5 हजार रुपये पुरस्कार दिया जाएगा.

वर्ष 2020 में लॉन्च की गयी थी योजना: एआरटीओ अम्बुज ने बताया कि जुलाई 2025 से पहले इस योजना को गुड सेमेरिटन योजना (नेक आदमी) के नाम से जाना जाता था. यह साल 2020 में शुरू हुई थी. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मददगारों को लेकर पुलिस को परेशान न करने का आदेश दिया था. इसके बाद केंद्र सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया था.

पुरस्कार राशि बढ़ाकर 25 हजार रुपये की गयी: राहवीर योजना को लेकर रायबरेली के सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अंबुज ने बताया कि जिलाधिकारी की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई है, जोकि गुड सेमेरिटन को चिन्हित करती है. पहले गुड सेमेरिटन को 5 हजार रुपये पुरस्कार दिया जाता था. अब इसे बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया गया है. इस योजना के तहत कोई भी राहवीर साल में अधिकतम 5 बार पुरस्कार पा सकता है.

बरेली में गुड सेमेरिटन योजना (Photo Credit: ETV Bharat)

रायबरेली के 7 राहवीरों को मिलेगा पुरस्कार: एआरटीओ अम्बुज ने बताया कि इस योजना के तहत राहवीर को राष्ट्रीय स्तर पर चयनित किया जाएगा. दस राहवीरों को एक-एक लाख रुपये पुरस्कार दिया जाएगा. 7 लोगों के नाम गुड सेमेरिटन योजना के तहत पुरस्कार के लिये भेजे गए हैं. इनमें रायबरेली एआरटीओ मनोज कुमार सिंह, मोहम्मद सैयद, अभिषेक कुमार चौधरी, राकेश जायसवाल, वीरेंद्र साहू, मोहम्मद सलमान और अखिलेश प्रताप सिंह के नाम शामिल हैं. इनको 5-5 हजार रुपये का पुरस्कार गुड सेमेरिटन योजना के तहत दिया जाएगा.