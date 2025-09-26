ETV Bharat / state

गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी, अब शक्कर कारखाना में शेयर होल्डर बनेंगे किसान

पंडरिया शक्कर कारखाना ने नये किसानों को शेयर देने का फैसला लिया है. नॉन-शेयरधारक कृषकों के लिए 'क' वर्ग की सदस्यता खुली.

Good News for Sugarcane Farmers
गन्ना किसान (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 26, 2025 at 11:03 AM IST

2 Min Read
कवर्धा: लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना, पंडरिया ने नये किसानों को अपनी कंपनी में शेयर देने का निर्णय लिया है. पेराई सत्र 2024-25 में गन्ना बेचने वाले और आगामी पेराई सत्र 2025-26 के लिए अपने क्षेत्र सहायकों के माध्यम से गन्ने का सर्वे करवा चुके नॉन-शेयरधारक कृषक, शक्कर कारखाना पंडरिया के "क" वर्ग के शेयरधारी सदस्य बनाए जाएंगे. इसके लिए इन कृषकों को शेयर वितरण किया जाएगा.

शक्कर कारखाना में गन्ना की कमी: दरअसल जिले में बढ़ते गुड़ उद्योग के कारण गन्ना किसान अपनी ज्यादातर गन्ना फसल गुड़ उद्योग में बेच रहे हैं. इससे किसानों को सुविधा और ज्यादा मुनाफा हो रहा है. क्योंकि गुड़ उद्योग से किसानों को अपनी फसल के लिए शक्कर कारखाना से ज्यादा कीमत और नकद राशि मिल रही है. यही कारण 2023-24 में शक्कर कारखाना में गन्ना की बहुत कम आवक हुई. जिससे कारखाना को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा. स्थिति ऐसी बनी कि कारखाना चालू रखने के लिए बिना शेयर धारकों से भी गन्ना लेना पड़ा. अब शासन प्रशासन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना में नये किसानों को शेयर वितरण करने का फैसला लिया है.

Good news for sugarcane farmers
गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी (ETV Bharat Chhattisgarh)

शेयर होल्डर बनने के लिए जरूरी बातें: कारखाना के एमडी उत्तर कौशिक ने बताया @नॉन-शेयरधारक कृषक को 'क' वर्ग के शेयरधारी सदस्य बनाये जाने के लिए दिए गए निर्देशानुसार सदस्यता फार्म जमा करना होगा. सदस्यता फार्म की जांच के बाद प्रति शेयर सदस्यता शुल्क 2 हजार रुपये और प्रवेश शुल्क 100 रुपये कुल 2,100 रुपये की मनी रसीद कृषकों को कार्यालयीन समय में कारखाना आकर जमा करनी होगी.

Good News for Sugarcane Farmers
पंडरिया का शक्कर कारखाना (ETV Bharat Chhattisgarh)

एमडी ने आगे बताया शेयर सदस्यता फार्म से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के क्षेत्र सहायकों से संपर्क किया जा सकता है.'क’' वर्ग के शेयरधारी सदस्य बनने के लिए सदस्यता फार्म, आधार कार्ड की छायाप्रति, गन्ने के खेत की बी-1, पी-2 की कॉपी, वर्ष 2025-26 के सर्वे पत्रक की छायाप्रति, सदस्य की वर्तमान पासपोर्ट फोटो, शपथ पत्र/घोषणा पत्र (10 स्टाम्प पेपर में), नामिनी का आधार कार्ड की कॉपी आवश्यक है.

