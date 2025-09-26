ETV Bharat / state

गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी, अब शक्कर कारखाना में शेयर होल्डर बनेंगे किसान

कवर्धा: लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना, पंडरिया ने नये किसानों को अपनी कंपनी में शेयर देने का निर्णय लिया है. पेराई सत्र 2024-25 में गन्ना बेचने वाले और आगामी पेराई सत्र 2025-26 के लिए अपने क्षेत्र सहायकों के माध्यम से गन्ने का सर्वे करवा चुके नॉन-शेयरधारक कृषक, शक्कर कारखाना पंडरिया के "क" वर्ग के शेयरधारी सदस्य बनाए जाएंगे. इसके लिए इन कृषकों को शेयर वितरण किया जाएगा.

शक्कर कारखाना में गन्ना की कमी: दरअसल जिले में बढ़ते गुड़ उद्योग के कारण गन्ना किसान अपनी ज्यादातर गन्ना फसल गुड़ उद्योग में बेच रहे हैं. इससे किसानों को सुविधा और ज्यादा मुनाफा हो रहा है. क्योंकि गुड़ उद्योग से किसानों को अपनी फसल के लिए शक्कर कारखाना से ज्यादा कीमत और नकद राशि मिल रही है. यही कारण 2023-24 में शक्कर कारखाना में गन्ना की बहुत कम आवक हुई. जिससे कारखाना को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा. स्थिति ऐसी बनी कि कारखाना चालू रखने के लिए बिना शेयर धारकों से भी गन्ना लेना पड़ा. अब शासन प्रशासन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना में नये किसानों को शेयर वितरण करने का फैसला लिया है.