सोयाबीन खरीदी को लेकर गुड न्यूज, लेकिन इन किसानों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ

भावांतर योजना में 17 अक्टूबर तक होगा सोयाबीन के लिए पंजीयन, 24 से होगी सोयाबीन की खरीदी.

Good news for soyabean farmers
सोयाबीन खरीदी को लेकर गुड न्यूज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 3, 2025 at 10:46 PM IST

भोपाल : भावांतर योजना के तहत 8 साल बाद एक बार फिर मध्यप्रदेश सरकार सोयाबीन की खरीदी करने जा रही है. इसके लिए ई-उपार्जन पोर्टल पर शुक्रवार से पंजीयन शुरु हो गया है. किसान 17 अक्टूबर तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन बचने के लिए पंजीयन करा सकते हैं. जबकि सोयाबीन की खरीदी 24 अक्टूबर से 15 जनवरी तक चलेगी. हालांकि, कुछ किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा.

इन किसानों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ

कृषि उपज मंडियों में 24 अक्टूबर से 15 जनवरी तक सोयाबीन बेचने वाले किसानों को ही भावांतर योजना का लाभ मिलेगा. यानी 24 अक्टूबर से पहले यदि कोई किसान मंडियों में सोयाबीन बेचता है, तो वह भावांतर योजना के दायरे में नहीं आएगा. पंजीकृत किसान और उनके रकबे के सत्यापन की प्रक्रिया राजस्व विभाग के माध्यम से होगी. जबकि किसानों के भावांतर की राशि पंजीयन के समय दर्ज बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित की जाएगी.

Bhavantar yojana bhopal news
भावांतर योजना में 17 अक्टूबर तक होगा पंजीयन (Getty Images)

सोयाबीन का इतना मिलेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य

बता दें कि भावांतर योजना का लाभ लेने के लिए किसान द्वारा ई-पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य होगा. इस बार केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मल्य 5.328 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है. मप्र में इस साल सोयाबीन का रकबा करीब 51.90 लाख हेक्टेयर है. ऐसे में इस साल 45 से 50 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन का उत्पादन अनुमानित है. किसान पहले की तरह कृषि मंडियों में सोयाबीन बेचेंगे और जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,328 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित है.

Soyabean MSP Mp Govt
24 अक्टूबर से होगी सोयाबीन की खरीदी (Etv Bharat)

सरकार करेगी किसानों के घाटे की भरपाई

यदि मंडी में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से कम कीमत पर सोयाबीन बिकता है, तो किसानों के घाटे की भरपाई भावांतर योजना के तहत सरकार द्वारा की जाएगी. फसल के विक्रय मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर की राशि सीधे सरकार देगी. यदि मंडी में औसत गुणवत्ता की कृषि उपज का विक्रय मूल्य एमएसपी से कम हो, लेकिन राज्य सरकार द्वारा घोषित औसत मॉडल भाव से अधिक हो, तो किसान को केवल एमएसपी और वास्तविक बिक्री मूल्य के अंतर की क्षतिपूर्ति दी जाएगी.

ऐसे होगा किसानों को अंतर का भुगतान

इस बार सरकार ने सोयाबीन की एमएसपी 5328 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की है. उदाहरण के तौर पर सरकार सोयाबीन का औसत मॉडल मूल्य 4500 रुपए तय करती है. यदि किसी किसान का सोयाबीन 4500 रुपए प्रति क्विंटल से कितने भी कम भाव पर बिकता है, तो सरकार 4500 और 5328 रुपए के बीच का अंतर यानी 828 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस का भुगतान किसान के खाते में करेगी. ऐसे ही यदि किसी किसान का सोयाबीन कृषि मंडी में 4750 रुपए प्रति क्विंटल बिकता है, तो उसे 4750 और 5328 के बीच के अंतर की राशि यानी 578 रुपए प्रति क्विंटल के मान से बोनस का भुगतान होगा.

