ETV Bharat / state

त्योहारों से पहले गिफ्ट! वृद्ध, दिव्यांग और विधवाओं को मिलेंगे एकमुश्त 3000 रुपये, मंईयां को भी मिलेगा सम्मान, प्रक्रिया शुरू

मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों के साथ-साथ वृद्ध, दिव्यांग और विधवाओं को त्योहारों से पूर्व एकमुश्त योजना की राशि मिलने वाली है.

Maiyan Samman Yojana In Jharkhand
कार्यक्रम में मौजूद मंईयां सम्मान योजना की लाभुक. (फाइल फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 16, 2025 at 8:01 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः इस साल 22 सितंबर 2025 से शारदीय नवरात्र शुरु होने जा रहा है. अक्टूबर माह में दीपावली के साथ-साथ लोक आस्था का महापर्व छठ भी है. झारखंड सरकार ने मंईयां लाभुकों के साथ-साथ वृद्ध, दिव्यांग और विधवाओं के साथ इन त्योहारों की खुशियां साझा करने की तैयारी शुरू कर दी है.

दुर्गा पूजा से पहले करीब 48 लाख मंईयां लाभुकों के खाते में राशि जिला स्तर से ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी खुशी पेंशनधारियों को मिलने वाली है. क्योंकि राज्य के 11.75 लाख वृद्ध, दिव्यांग और विधवाओं को 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से तीन माह की किस्त के तौर पर 3000 रुपये खाते में ट्रांसफर किए जा रहे हैं. महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के संयुक्त सचिव एएन अंबष्ट ने बताया कि केंद्र का हिस्सा मिलते ही पेंशन की राशि जिला कोषांगों को ट्रांसफर भी कर दी गई है.

पेंशन योजना का लेखा-जोखा

राज्य में 11,75,646 गरीब और जरूरतमंद लोगों को तीन कैटेगरी में हर माह 1000 रुपये बतौर पेंशन मिलती है. इनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना शामिल हैं. वृद्धा पेंशन में 60 प्लस और 79 प्लस की दो कैटेगरी है. पहली कैटेगरी के लाभुकों को केंद्र सरकार से 300 रुपये, जबकि राज्य सरकार से 700 रुपये प्रति माह मिलते है. वहीं 79 प्लस कैटेगरी के वृद्धों को केंद्र और राज्य सरकार 500-500 रुपये हर माह देती है. इसी तरह 40 वर्ष पूरे होने पर विधवा को और 80 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांगता पर पेंशन मिलती है.

दिव्यांग और विधवाओं को भी केंद्र और राज्य सरकार 500-500 रुपये बतौर पेंशन देती है. इस बार जुलाई माह से पेंशन की राशि वितरित नहीं हुई थी, क्योंकि केंद्र सरकार से सहयोग राशि नहीं मिली थी. विभाग के मुताबिक केंद्र से जुलाई, अगस्त और सितंबर माह की राशि एक साथ मिल गई है. लिहाजा, 12 सितंबर को ही सभी जिला कोषांगों को राशि निर्गत कर दी गई है. बहुत जल्द हर लाभुक के खाते में तीन माह की किस्त के तौर पर 3000 रुपये ट्रांसफर हो जाएंगे.

मंईयां को कब और कितनी मिलेगी राशि

मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की लाभुकों को भी फेस्टिव गिफ्ट दिया जाएगा. नवरात्र शुरू होने से पहले प्रति लाभुक 2,500 रुपये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे. जुलाई 2024 में इस योजना को शुरू किया गया था. वर्तमान में सिर्फ सितंबर माह की किस्त पेंडिंग है. जिसको जिला स्तर से जारी करने की तैयारी चल रही है.

विभाग का स्पष्ट कहना है कि राशि ट्रांसफर करने के लिए जिला कोषांग अधिकृत है. इसका दूसरा पहलू भी है. कई जिलों में लाभुकों की लिस्ट अपडेट नहीं होने की वजह से अगस्त माह की किस्त नहीं मिली थी. वैसे जिलों को लाभुकों को खाते में अगस्त और सितंबर माह की किस्त के तौर पर कुल 5000 रुपये ट्रांसफर करने की कवायद चल रही है.

Maiyan Samman Yojana In Jharkhand
कार्यक्रम में मौजूद मंईयां सम्मान योजना की लाभुक. (फाइल फोटो-ईटीवी भारत)

दिसंबर माह तक की राशि हो चुकी है निर्गत

अप्रैल 2025 में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने मंईयां सम्मान योजना मद में 9,600 करोड़ रुपये निर्गत किए थे. इस राशि से नवंबर-दिसंबर तक लाभुकों को प्रति माह 2,500 रुपये दिए जाने हैं. हर जिला अपनी-अपनी तैयारी के हिसाब से राशि निर्गत करता है. इसी वजह से कई बार किसी एक जिला से राशि निर्गत होने पर दूसरे जिला के लाभुकों के बीच असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है.

राज्य में सबसे ज्यादा पेंशनर्स पलामू में हैं. इनकी संख्या 88,136 है. दूसरे स्थान पर धनबाद में 83,603 लाभुक, तीसरे स्थान पर गिरिडीह में 79,919 लाभुक, चौथे स्थान पर गोड्डा में 67,459 और रांची में 66,244 लाभुक हैं. दरअसल, हर माह की 15 तारीख तक मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की राशि निर्गत करने का प्रावधान है. इस बार सरकार के स्तर पर त्योहार के ठीक पहले सम्मान और पेंशन राशि जारी करने को कहा गया है.

ये भी पढ़ें-

मंईयां सम्मान योजनाः करमा पर्व पर महिलाओं को सम्मान राशि का उपहार

बची हुई महिलाओं को भी सरकार मंईयां योजना से लाभान्वित करने का करेगी काम: दीपिका पांडेय सिंह

क्या आपको मिल रही है मंईयां सम्मान की राशि, एक या दो बार के बाद पैसे नहीं मिलने पर करें ये काम. रांची की लाभुक चेक करें खाता

हेमंत सरकार की मंईयां सम्मान योजना की विश्व बैंक द्वारा सराहना से सियासत गर्म, खामियां गिनाने में जुटा विपक्ष

For All Latest Updates

TAGGED:

MAIYAN SAMMAN YOJANA IN JHARKHANDGOOD NEWS FOR PENSIONERSBENEFICIARIES OF MAIYAN YOJANAमंईयां सम्मान योजनाMAIYAN SAMMAN YOJANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.