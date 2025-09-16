ETV Bharat / state

त्योहारों से पहले गिफ्ट! वृद्ध, दिव्यांग और विधवाओं को मिलेंगे एकमुश्त 3000 रुपये, मंईयां को भी मिलेगा सम्मान, प्रक्रिया शुरू

रांचीः इस साल 22 सितंबर 2025 से शारदीय नवरात्र शुरु होने जा रहा है. अक्टूबर माह में दीपावली के साथ-साथ लोक आस्था का महापर्व छठ भी है. झारखंड सरकार ने मंईयां लाभुकों के साथ-साथ वृद्ध, दिव्यांग और विधवाओं के साथ इन त्योहारों की खुशियां साझा करने की तैयारी शुरू कर दी है.

दुर्गा पूजा से पहले करीब 48 लाख मंईयां लाभुकों के खाते में राशि जिला स्तर से ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी खुशी पेंशनधारियों को मिलने वाली है. क्योंकि राज्य के 11.75 लाख वृद्ध, दिव्यांग और विधवाओं को 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से तीन माह की किस्त के तौर पर 3000 रुपये खाते में ट्रांसफर किए जा रहे हैं. महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के संयुक्त सचिव एएन अंबष्ट ने बताया कि केंद्र का हिस्सा मिलते ही पेंशन की राशि जिला कोषांगों को ट्रांसफर भी कर दी गई है.

पेंशन योजना का लेखा-जोखा

राज्य में 11,75,646 गरीब और जरूरतमंद लोगों को तीन कैटेगरी में हर माह 1000 रुपये बतौर पेंशन मिलती है. इनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना शामिल हैं. वृद्धा पेंशन में 60 प्लस और 79 प्लस की दो कैटेगरी है. पहली कैटेगरी के लाभुकों को केंद्र सरकार से 300 रुपये, जबकि राज्य सरकार से 700 रुपये प्रति माह मिलते है. वहीं 79 प्लस कैटेगरी के वृद्धों को केंद्र और राज्य सरकार 500-500 रुपये हर माह देती है. इसी तरह 40 वर्ष पूरे होने पर विधवा को और 80 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांगता पर पेंशन मिलती है.

दिव्यांग और विधवाओं को भी केंद्र और राज्य सरकार 500-500 रुपये बतौर पेंशन देती है. इस बार जुलाई माह से पेंशन की राशि वितरित नहीं हुई थी, क्योंकि केंद्र सरकार से सहयोग राशि नहीं मिली थी. विभाग के मुताबिक केंद्र से जुलाई, अगस्त और सितंबर माह की राशि एक साथ मिल गई है. लिहाजा, 12 सितंबर को ही सभी जिला कोषांगों को राशि निर्गत कर दी गई है. बहुत जल्द हर लाभुक के खाते में तीन माह की किस्त के तौर पर 3000 रुपये ट्रांसफर हो जाएंगे.

मंईयां को कब और कितनी मिलेगी राशि

मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की लाभुकों को भी फेस्टिव गिफ्ट दिया जाएगा. नवरात्र शुरू होने से पहले प्रति लाभुक 2,500 रुपये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे. जुलाई 2024 में इस योजना को शुरू किया गया था. वर्तमान में सिर्फ सितंबर माह की किस्त पेंडिंग है. जिसको जिला स्तर से जारी करने की तैयारी चल रही है.

विभाग का स्पष्ट कहना है कि राशि ट्रांसफर करने के लिए जिला कोषांग अधिकृत है. इसका दूसरा पहलू भी है. कई जिलों में लाभुकों की लिस्ट अपडेट नहीं होने की वजह से अगस्त माह की किस्त नहीं मिली थी. वैसे जिलों को लाभुकों को खाते में अगस्त और सितंबर माह की किस्त के तौर पर कुल 5000 रुपये ट्रांसफर करने की कवायद चल रही है.