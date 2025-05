ETV Bharat / state

मंईयां सम्मान की लाभुकों के लिए खुशखबरी, एक साथ मिलेगी दो माह की किस्त! विलंब का क्या है कारण, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट - MAIYAN SAMMAN YOJNA

मंईयां सम्मान योजना ( कॉन्सेप्ट इमेज-ईटीवी भारत )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : May 2, 2025 at 2:37 PM IST | Updated : May 2, 2025 at 3:31 PM IST 6 Min Read

रांचीः झारखंड में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की धूम मची हुई है. 18 साल से 50 साल तक की लाभुकों के खाते में दिसंबर से हर माह 2,500 रुपये के हिसाब से राशि ट्रांसफर की जा रही है. अबतक दो मौके ऐसे आए हैं, जब लाभुकों के खाते में एक साथ तीन-तीन माह की किस्त दी गई है. अब सवाल है कि अप्रैल माह की किस्त कब मिलेगी. क्योंकि महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से जारी संकल्प के मुताबिक हर माह की 15 तारीख तक राशि ट्रांसफर करना है. ऐसे में आखिर कहां पेंच फंसा हुआ है. राशि जारी होने में देरी की क्या है वजह अब डेडलाइन क्या अप्रैल माह ही बीत चुका है. विभागीय सूत्रों का कहना है अपात्र लाभुक और बैंक खाता में गड़बड़ी की जांच के बाद होली के पहले करीब 38 लाख लाभुकों को एक साथ तीन माह की किस्त दी गई थी. शेष करीब 18 लाख लाभुकों की जांच चल रही थी. इसकी वजह से योग्य लाभुक परेशान थे. लिहाजा, आधार सीडिंग का काम पूरा किए बगैर करीब 5 लाख लाभुकों को अप्रैल माह में तीन माह की किस्त देनी पड़ी थी. इसी वजह से इन 5 लाख लाभुकों के आधार सीडिंग के लिए विशेष शिविर लगाये गये हैं. अपडेशन की प्रक्रिया पूरी होते ही 15 मई से पहले करीब 43 लाख लाभुकों के खाते में दो माह की किस्त के तौर पर 5,000 रुपये जारी करने की तैयारी चल रही है. किन लाभुकों को जाना है आधार सीडिंग शिविर में फिलहाल, जिला स्तर पर आधार सीडिंग का काम चल रहा है. इसके लिए विशेष शिविर लगाकर खाता को अपडेट किया जा रहा है. इसके लिए रांची में सिर्फ 29 अप्रैल को एक दिन का शिविर लगाया गया था. जबकि कई दूसरे जिलों में 5 मई तक आधार सीडिंग अपडेशन का काम चलेगा. इसी वजह से अभी तक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को राशि ट्रांसफर नहीं की गई है. यहां स्पष्ट कर दें कि शिविरों में सिर्फ उन लाभुकों को जाना है जिनको अप्रैल माह में तीन माह की किस्त मिली है, लेकिन उनके बैंक खाते आधार से लिंक्ड नहीं हैं. लाभुकों को कब-कब मिली कितनी राशि योजना की पहली किस्त अगस्त 2024 में जारी की गई थी. तब लाभुकों को प्रति माह एक हजार रुपये मिलते थे, लेकिन चुनाव के ठीक पहले सरकार ने प्रति माह 2,500 रुपये देने की घोषणा कर दी. चुनाव परिणाम के बाद सीएम हेमंत ने अपने वादे को पूरा किया. उन्होंने 6 जनवरी 2025 को 56 लाख 61 हजार 791 लाभुकों के खाते में 2,500 रुपये की पहली किस्त जारी की थी. यह दिसंबर माह की किस्त थी. इसी दौरान यह बात सामने आई कि बड़ी संख्या में अपात्र लाभुक इसका लाभ ले रहे हैं. लिहाजा, जिला स्तर पर भौतिक सत्यापन शुरु किया गया. इस आधार पर होली के ठीक पहले करीब 38 लाख लाभुकों के खाते में जनवरी, फरवरी और मार्च की किस्त के तौर पर 7,500 रुपये के हिसाब से राशि ट्रांसफर की गई. लिहाजा, करीब 18 लाख लाभुकों को राशि नहीं मिलने पर खूब विवाद हुआ. खुद सीएम को कहना पड़ा कि बड़ी संख्या में पुरुष भी इस योजना के लाभुक बने हुए थे. इस बीच सत्यापन के आधार पर दोबारा अप्रैल माह में करीब 5 लाख लाभुकों के खाते में भी जनवरी, फरवरी और मार्च माह के पैसे ट्रांसफर किए गये थे. इस लिहाज से कुल 43 लाख लाभुकों को एक साथ तीन माह की राशि ट्रांसफर हो चुकी है. शेष 13 लाख से ज्यादा लाभुकों का वेरिफिकेशन चल रहा है. मंईयां सम्मान योजना की लाभुकों संग सेल्फी लेतीं विधायक कल्पना सोरेन. (फाइल फोटो-ईटीवी भारत) मंईयां सम्मान को लेकर कब बढ़ा क्रेज

