स्वर्ण नगरी को फिर मिली उड़ान, दिल्ली से जैसलमेर के लिए हवाई सेवा शुरू

जैसलमेर में हवाई सेवाओं का नया सीजन शुरू ( ETV Bharat Jaisalmer )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 1, 2025 at 5:25 PM IST 3 Min Read

जैसलमेर: पर्यटन नगरी जैसलमेर में हवाई सेवाओं का नया सीजन बुधवार से शुरू हो गया है. लंबे इंतजार के बाद दिल्ली से जैसलमेर की पहली फ्लाइट बुधवार को जैसलमेर एयरपोर्ट पर उतरी. इस उड़ान के साथ ही जैसलमेर को एक बार फिर हवाई कनेक्टिविटी की सुविधा मिल गई है, जिससे यहां आने वाले पर्यटकों और स्थानीय कारोबारियों में उत्साह का माहौल है. बुधवार सुबह 11:45 बजे दिल्ली से रवाना हुई फ्लाइट दोपहर 1 बजे जैसलमेर एयरपोर्ट पर पहुंची. इस विमान में 180 यात्री सवार थे. यात्रियों का एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया. एयरपोर्ट डायरेक्टर प्रमोद मीणा ने बताया कि जैसलमेर एयरपोर्ट से हवाई सेवाएं शुरू होना जिले और पर्यटन क्षेत्र के लिए बड़ी राहत है. जैसलमेर से दिल्ली के लिए भी उड़ान की शुरुआत हो गई है. बुधवार दोपहर 1:30 बजे जैसलमेर से दिल्ली के लिए फ्लाइट रवाना हुई, जिसमें कुल 115 यात्री सवार हुए. यह उड़ान दिल्ली में बुधवार दोपहर 2:55 बजे पहुंची. एयरलाइंस की ओर से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं, जिससे सफर आरामदायक और सुविधाजनक बना. जैसलमेर एयरपोर्ट निदेशक ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaisalmer) फ्लाइट सेवाओं की शुरुआत को जैसलमेर पर्यटन उद्योग के लिए अहम माना जा रहा है. यहां आने वाले विदेशी और घरेलू पर्यटक अक्सर हवाई सुविधा की उपलब्धता को लेकर सवाल उठाते रहे हैं. अब सीजन की पहली उड़ान के साथ पर्यटकों की आमद और सुगम हो जाएगी. स्थानीय होटल व्यवसायी, कैब संचालक और पर्यटन कारोबारियों में इस वजह से खुशी की लहर है.