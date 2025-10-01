स्वर्ण नगरी को फिर मिली उड़ान, दिल्ली से जैसलमेर के लिए हवाई सेवा शुरू
जैसलमेर को एक बार फिर हवाई कनेक्टिविटी की सुविधा मिल गई है. पहली फ्लाइट बुधवार को जैसलमेर एयरपोर्ट पर उतरी. पर्यटकों में उत्साह.
Published : October 1, 2025 at 5:25 PM IST
जैसलमेर: पर्यटन नगरी जैसलमेर में हवाई सेवाओं का नया सीजन बुधवार से शुरू हो गया है. लंबे इंतजार के बाद दिल्ली से जैसलमेर की पहली फ्लाइट बुधवार को जैसलमेर एयरपोर्ट पर उतरी. इस उड़ान के साथ ही जैसलमेर को एक बार फिर हवाई कनेक्टिविटी की सुविधा मिल गई है, जिससे यहां आने वाले पर्यटकों और स्थानीय कारोबारियों में उत्साह का माहौल है.
बुधवार सुबह 11:45 बजे दिल्ली से रवाना हुई फ्लाइट दोपहर 1 बजे जैसलमेर एयरपोर्ट पर पहुंची. इस विमान में 180 यात्री सवार थे. यात्रियों का एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया. एयरपोर्ट डायरेक्टर प्रमोद मीणा ने बताया कि जैसलमेर एयरपोर्ट से हवाई सेवाएं शुरू होना जिले और पर्यटन क्षेत्र के लिए बड़ी राहत है. जैसलमेर से दिल्ली के लिए भी उड़ान की शुरुआत हो गई है. बुधवार दोपहर 1:30 बजे जैसलमेर से दिल्ली के लिए फ्लाइट रवाना हुई, जिसमें कुल 115 यात्री सवार हुए. यह उड़ान दिल्ली में बुधवार दोपहर 2:55 बजे पहुंची. एयरलाइंस की ओर से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं, जिससे सफर आरामदायक और सुविधाजनक बना.
फ्लाइट सेवाओं की शुरुआत को जैसलमेर पर्यटन उद्योग के लिए अहम माना जा रहा है. यहां आने वाले विदेशी और घरेलू पर्यटक अक्सर हवाई सुविधा की उपलब्धता को लेकर सवाल उठाते रहे हैं. अब सीजन की पहली उड़ान के साथ पर्यटकों की आमद और सुगम हो जाएगी. स्थानीय होटल व्यवसायी, कैब संचालक और पर्यटन कारोबारियों में इस वजह से खुशी की लहर है.
पर्यटन विशेषज्ञ अविनाश बिस्सा का कहना है कि फ्लाइट सेवा शुरू होने से न केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय रोजगार और व्यापार को भी गति मिलेगी. अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जैसलमेर हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है. हवाई सेवा बंद होने से पिछले सीजन में कारोबार प्रभावित हुआ था, लेकिन अब उड़ानें शुरू होने से कारोबार में नई ऊर्जा आएगी.
पढ़ें : स्वर्णनगरी जैसलमेर: 45 साल में गुमनामी से वैश्विक पर्यटन के शिखर तक
जैसलमेर एयरपोर्ट से हवाई कनेक्टिविटी का नया सीजन शुरू होने से जिले में पर्यटन गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है. आने वाले महीनों में और भी रूट्स पर उड़ानों की घोषणा हो सकती है, जिससे गोल्डन सिटी की पहचान और मजबूत होगी.
दीपावली को केवल दिल्ली की फ्लाइट मिलेगी : इस साल 21 अक्टूबर को दीपावली है, लेकिन इंडिगो द्वारा मुंबई व जयपुर की हवाई सेवाएं 26 अक्टूबर से शुरू की जाएगी. इसके चलते दीपावली पर जैसलमेर से सिर्फ दिल्ली की ही हवाई सेवाएं उपलब्ध रहेंगी. ऐसे में दीपावली की सीजन पर जैसलमेर आने वाले सैलानियों को सिर्फ दिल्ली के लिए ही फ्लाइट मिल सकेगी. हालांकि, दिल्ली से कनेक्टिविटी के जरिए वे अन्य शहरो से जुड़े रहेंगे, लेकिन सीधे तौर पर मुंबई व जयपुर से हवाई सेवाएं 26 अक्टूबर से ही शुरू होगी.