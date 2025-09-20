ETV Bharat / state

यूपी में कैंसर के मरीजों के लिए खुशखबरी; 11 मेडिकल संस्थानों में मुफ्त होगी कीमोथेरेपी, लखनऊ में खुलेंगे 4 सेंटर

कैंसर के मरीजों को निशुल्क मिलेगी ये सुविधा, लाखों रुपए की होगी बचत.

प्रदेश के 11 मेडिकल संस्थानों में निशुल्क होगा कीमोथेरेपी. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : September 20, 2025

Published : September 20, 2025 at 4:59 PM IST

लखनऊ : कैंसर से पीड़ित मरीजों की संख्या में पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ोतरी हो रही है. अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए समाधान निकाला है. राज्य के 11 प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में निशुल्क कीमोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इससे पहले यह सुविधा नहीं थी. इसके लिए चिकित्सा संस्थानों में डे केयर कैंसर सेंटर खोले जा रहे हैं. इसमें स्क्रीनिंग के साथ ही 24 घंटे कीमोथेरेपी की सुविधा मिलेगी. एक लाख से पांच लाख तक की दवाएं (कीमो) भी निशुल्क मिलेंगी. पूर्वांचल में वाराणसी के साथ ही गोरखपुर में भी सेंटर बनेगा. आगरा, प्रयागराज, मेरठ, अलीगढ़ में भी सेंटर बनाया जा रहा है.

यूपी सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) के तहत मेडिकल यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूट और मेडिकल कॉलेजों में डे केयर कैंसर सेंटर खोलने का निर्णय लिया है. इस सेंटर की खासियत यह है कि यहां ओरल, ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर पीड़ितों की फ्री जांच की जाएगी. उनका इलाज भी किया जाएगा. AIMS, BHU को नोडल सेंटर भी बनाया गया है. इससे वाराणसी के आस-पास के जिलों को जोड़ा गया है.

स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. रतन पाल सिंह सुमन ने बताया कि लखनऊ में 4 सेंटर खुलेंगे. 24 घंटे मरीजों को सेवा दी जाएगी. लखनऊ में KGMU, SGPGI, KSSCI व RMLMIS में सेंटर खोले जाएंगे. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रही है. बहुत सारी सुविधाएं और स्कीम सरकार के तहत चलाई जा रही हैं.

मरीजों को इलाज मिल पा रहा है. लेकिन फिर भी कीमोथेरेपी सरकारी मेडिकल संस्थान में निशुल्क होना जरूरी है. जिनके पास कमाने के साधन नहीं हैं, उन मरीजों को इसकी बहुत जरूरत है. अभी तक मेडिकल संस्थान में कीमोथेरेपी के लिए कुछ शुल्क निर्धारित किए गए थे, लेकिन अब यह बिल्कुल फ्री होगा तो इससे मरीजों को राहत मिलेगी.

यह भी पढ़ें : केजीएमयू में अध्ययन; मानसिक स्थिति से प्रभावित होती है अस्थमा की गंभीरता, चिकित्सकों से जानें बचाव के उपाय

