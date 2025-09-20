ETV Bharat / state

यूपी में कैंसर के मरीजों के लिए खुशखबरी; 11 मेडिकल संस्थानों में मुफ्त होगी कीमोथेरेपी, लखनऊ में खुलेंगे 4 सेंटर

लखनऊ : कैंसर से पीड़ित मरीजों की संख्या में पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ोतरी हो रही है. अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए समाधान निकाला है. राज्य के 11 प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में निशुल्क कीमोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इससे पहले यह सुविधा नहीं थी. इसके लिए चिकित्सा संस्थानों में डे केयर कैंसर सेंटर खोले जा रहे हैं. इसमें स्क्रीनिंग के साथ ही 24 घंटे कीमोथेरेपी की सुविधा मिलेगी. एक लाख से पांच लाख तक की दवाएं (कीमो) भी निशुल्क मिलेंगी. पूर्वांचल में वाराणसी के साथ ही गोरखपुर में भी सेंटर बनेगा. आगरा, प्रयागराज, मेरठ, अलीगढ़ में भी सेंटर बनाया जा रहा है.

यूपी सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) के तहत मेडिकल यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूट और मेडिकल कॉलेजों में डे केयर कैंसर सेंटर खोलने का निर्णय लिया है. इस सेंटर की खासियत यह है कि यहां ओरल, ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर पीड़ितों की फ्री जांच की जाएगी. उनका इलाज भी किया जाएगा. AIMS, BHU को नोडल सेंटर भी बनाया गया है. इससे वाराणसी के आस-पास के जिलों को जोड़ा गया है.

स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. रतन पाल सिंह सुमन ने बताया कि लखनऊ में 4 सेंटर खुलेंगे. 24 घंटे मरीजों को सेवा दी जाएगी. लखनऊ में KGMU, SGPGI, KSSCI व RMLMIS में सेंटर खोले जाएंगे. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रही है. बहुत सारी सुविधाएं और स्कीम सरकार के तहत चलाई जा रही हैं.