मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों के लिए बड़ी खुशखबरी! इस तारीख तक खातों में पहुंचने लगेगी इतनी राशि? फेस्टिवल गिफ्ट देने की तैयारी
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों के खातों में 2,500 रूपये बतौर फेस्टिवल गिफ्ट के रूप में देने की तैयारी की जी रही है.
Published : September 25, 2025 at 1:11 PM IST
रांची: मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की लाभुकों के लिए अच्छी खबर है. नवरात्र में ही लाभुकों के खाते में सितंबर माह की किस्त के तौर पर 2,500 रुपये ट्रांसफर करने की तैयारी चल रही है. इससे पहले अलॉटमेंट नहीं मिलने की वजह से पांच जिलों में मामला लटका हुआ था, लेकिन अब इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है.
अब बैंकों के साथ लाभुकों की लिस्ट साझा की जा रही है. यह प्रक्रिया पूरी होते ही लाभुकों के खाते में पैसे ट्रांसफर होने शुरु हो जाएंगे. लाभुकों के लिए यह किस्त नवरात्र गिफ्ट साबित होगी.
राशि ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी जिला कोषांगों की है. विभाग के स्तर से राशि का अलॉटमेंट किया जा चुका है. लिहाजा कागजी प्रक्रिया पूरा होने में ज्यादा से ज्यादा दो दिन लग सकते हैं. हर हाल में 27 से 28 सितंबर तक लाभुकों के खाते में राशि ट्रांसफर होने लगेगी. इस किस्त को नवरात्र के समय जारी किया जा रहा है ताकि लाभुक त्योहार में जरूरत की चीजें खरीद सकें: विजय कुमार, निदेशक, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
इतने लाभुकों के खाते में ट्रांसफर होगी राशि?
विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 50 लाख 70 हजार लाभुकों के खाते में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की सितंबर माह की किस्त ट्रांसफर होगी. इस लिहाज से लाभुकों के खाते में करीब 1267 करोड़ 50 लाख रूपये ट्रांसफर होंगे. शुरुआत में लाभुकों की संख्या 56 लाख से ज्यादा थी लेकिन बड़ी संख्या में गैर जरूरतमंद इसका लाभ ले रहे थे. इसका खुलासा होने पर बैंक खातों का आधार सिडिंग होने अनिवार्य किया गया है. ऐसा होते ही गलत तरीके से लाभ लेने वालों के नाम कटते चले गये.
मंईयां की राशि से फेस्टिव मार्केट को मिलेगा बढ़ावा
इससे पहले वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर कई बार कह चुके हैं कि इससे बाजार को बढ़ावा मिलेगा. महिलाएं अपनी जरुरत की चीजें आसानी से खरीद पाएंगी. इसको ध्यान में रखते हुए वित्तीय साल 2025-26 के बजट में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लिए 13,363.36 करोड़ रूपयों का प्रावधान कर चुकी है. इसी साल अप्रैल माह में 9,600 करोड़ रूपये जारी भी किए जा चुके हैं.
वहीं डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो की पार्टी जेएलकेएम इस बात को लेकर हमलावर है कि एक तरफ मंईयां को राशि दी जा रही है लेकिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है.
