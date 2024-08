ETV Bharat / state

यूपी के 2 करोड़ 30 लाख किसानों के लिए अच्छी ख़बर; धान-मक्का और बाजरा खरीदेगी योगी सरकार, रखें इन बातों का ध्यान - Good News for farmers in UP

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : 22 hours ago

यूपीसरकार धान, बाजरा और मक्का की खरीद करेगी. ( Photo Credit- ETV Bharat )

फिरोजाबाद: अगर आप किसान हैं और आपने अगर धान, बाजरा या फिर मक्का की पैदावार की है, तो यह आपके लिए बड़े काम की हो सकती है. दरअसल योगी सरकार इस बार इन तीनों फसलों की खरीदारी करने जा रही है. इसके लिए नियम और शर्तें भी तय कर दी गई हैं. समर्थन मूल्य घोषित भी घोषित कर दिया गया है. खरीद केंद्र भी खोल दिए हैं. सरकार ने इन फसलों का समर्थन मूल्य घोषित किया. (Photo Credit- ETV Bharat) रवि की फसलों की बात करें, तो इसमें गेंहू और आलू प्रमुख फसल होती है. वहीं खरीफ में बाजरा, धान और मक्का की फसल की बोआई किसान करते हैं. राहत की बात यह है कि किसानों को उनकी फसल का भरपूर मूल्य मिल सके, इसके लिए सरकार खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत धान, मक्का और बाजरा की फसल की खरीद करेगी. यह खरीद एक अक्टूबर से शुरू हो जायेगी.

किसानों को अपना आधारकार्ड, पंजीकरण प्रपत्र एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति क्रय केन्द्र प्रभारी को उपलब्ध करानी होगी. (Photo Credit- ETV Bharat) जिला खाद्य विपणन अधिकारी विजेयता सिंह ने बताया कि इस बार सरकार ने इन फसलों का जो समर्थन मूल्य घोषित किया है, इसके मुताबिक कॉमन धान का समर्थन मूल्य 23 सौ रुपये प्रति कुंतल जबकि धान ग्रेड ए का समर्थन मूल्य 2320 रुपये प्रति कुंतल है. इसी प्रकार मक्का का समर्थन मूल्य 2225 रुपये प्रति कुंतल, बाजरे का समर्थन मूल्य 2625 रुपये प्रति कुंतल है. जिले में धान की फसल की खरीद के लिए 13, मक्के की खरीद के लिए चार और बाजरे की फसल की खरीद के लिए 21 क्रय केंद्र खोले गए हैं. किसानों को विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in पर पंजीकरण कराना होगा. (Photo Credit- ETV Bharat) इसकी जिम्मेदारी विभिन्न क्रय एजेंसियों को दी गयी है. जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने बताया कि क्रय केन्द्रों पर धान, मक्के और बाजरे की खरीद के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित कर ली गई हैं. प्रभारी भी नियुक्ति कर दिये गये हैं. धान, मक्का और बाजरा बेचने के लिए किसानों को विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in पर पंजीकरण कराना होगा. इसके अलावा संबंधित तहसील के तहसीलदार और उपजिलाधिकारी से किसान के रकबे में बोयी गई फसल का सत्यापन होने के बाद किसान अपना धान, मक्का एवं बाजरा क्रय केन्द्र पर बेच सकेंगे. धान, मक्का और बाजरा विक्रय करते समय किसानों को अपना आधारकार्ड, पंजीकरण प्रपत्र एवं बैंक पासबुक की फोटो कॉपी क्रय केन्द्र प्रभारी को उपलब्ध करानी होगी. पिछले साल की तरह इस वर्ष भी ई-पॉप मशीन के माध्यम से खरीद की जायेगी. उन्होंने किसानों किसानों से अपील की है कि वह अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए राजकीय क्रय केन्द्रों पर अपना धान, मक्का और बाजरा बेचें. किसी प्रकार की असुविधा होने पर टोल फ्री नम्बर-1800 1800 150 पर कॉल करें.

ये भी पढ़ें- सीएम योगी ने इन पुलिस अफसरों को दिया यूपी का सबसे बड़ा सम्मान, एक ने सीरियल किलर को पकड़ा तो दूसरे ने माफिया के बेटे को मार गिराया - Announcement of Police Medal