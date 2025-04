ETV Bharat / state

जन अदालत की जगह लग गई समाधान पेटी, आतंक के अंत का काउंटडाउन शुरू - GOOD GOVERNANCE FESTIVAL

आतंक के अंत का काउंटडाइन शुरू ( ETV Bharat )

बीजापुर: नक्सल प्रभावित इलाकों में जहां कभी नक्सली जनअदालत लगाया करते थे, वहां अब समाधान पेटी लग चुकी है. जनता बड़ी संख्या में अपनी शिकायतें लिखकर इस समाधान पेटी में डाल रही है. बीजापुर के अंदरुनी और संवेदनशील इलाकों में सरकारी कामों में पारदर्शिता लाने के लिए सुशासन तिहार का आयोजन किया गया है. एक वक्त था जब जनता की समस्या का समाधान करने का दावा कथित तौर पर नक्सली किया करते थे. अब जनता सीधे सरकार की अदालत में पहुंचकर अपनी शिकायतें दर्ज करा रहा है. जनअदालत नहीं अब समाधान पेटी से बनेगा काम: नक्सल प्रभावित इलाकों में सुशासन तिहार के आयोजन का लाभ भी नजर आने लगा है. लोग बड़ी संख्या में अपनी शिकायतें शिकायत पेटी में डाल रहे हैं. ग्रामीण बिना किसी भय के समाज की मुख्यधारा से जुड़ने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आगे आ रहे हैं. सड़क, बिजली और पानी सहित तमाम सुविधाओं की मांग शासन से कर रहे हैं. बस्तर का हर गांव तेजी से विकास की राह पर चल पड़ा है.

