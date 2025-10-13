कवर्धा में गोंडवाना समाज और भीम आर्मी का प्रदर्शन पड़ा फीका, कलेक्टर घेराव हुआ फेल
कवर्धा में जिला प्रशासन के सख्त बंदोबस्त की वजह से गोंडवाना समाज और भीम आर्मी का प्रदर्शन फेल हो गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 13, 2025
कवर्धा: सोमवार को वनांचल जिले कवर्धा में गोंडवाना समाज और भीम आर्मी के साथ भारत एकता मिशन के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. तीनों सगंठन के कार्यकर्ताओं ने कवर्धा कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने की योजना बनाई थी. जिला प्रशासन के सख्त बंदोबस्त के चलते इन संगठनों का यह विरोध प्रदर्शन सफल नहीं हो पाया. प्रदर्शनकारियों ने कवर्धा के मंगल भवन में आमसभा आयोजित कर अपनी मांगों को रखा, इसके बाद अम्बेडकर चौक पहुंचकर प्रतीकात्मक पुतला दहन किया. उसके बाद दोबारा मंगल भवन लौटकर कार्यक्रम समाप्त कर दिया.
प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन पर लगाए आरोप: प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि पुलिस ने उनके सांकेतिक आंदोलन को जानबूझकर बड़ा दिखाने की कोशिश की और शहर के विभिन्न मार्गों पर भारी बेरिकेडिंग लगाई, जिससे आम नागरिकों को परेशानी हुई. ग्रामीण क्षेत्रों से कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे समर्थकों को रास्ते में रोक दिया गया, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम तक नहीं पहुंच सके. बावजूद इसके उन्होंने अपने आंदोलन को सफल बताया.
कवर्धा पुलिस ने किए सख्त इंतजाम: कवर्धा पुलिस ने इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए थे. पुलिस की ओर से किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. कलेक्ट्रेट जाने वाले सभी छह प्रमुख मार्गों पर ऊंची बैरिकेडिंग लगाई गई थी. शहर में प्रवेश करने वाले मार्गों पर भी पुलिस बल की तैनाती की गई थी. 700 से अधिक जवानों, अधिकारी और अन्य जिलों से पुलिसकर्मियों को बुलाया गया था.
खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस ने की थी तैयारी: पुलिस इंटेलिजेंस ब्यूरो का अनुमान था कि तीनों संगठनों के संयुक्त प्रदर्शन में भारी भीड़ उमड़ेगी, जिसके चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. हालांकि, प्रशासनिक रोक-टोक के कारण भीड़ अपेक्षाकृत कम रही और कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ.
जानिए किस वजह से हुआ प्रदर्शन?: प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे पंडरिया कामठी मंदिर विवाद और बेमेतरा नवागढ़ मर्डर केस से नाराज हैं. इसलिए उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है. इसके अलावा डोंगरगढ़ के बम्लेश्वरी मंदिर ट्रस्ट से जुड़ी मांगों और आदिवासी युवती से हुए गैंगरेप प्रकरण पर प्रशासन की लापरवाही को लेकर प्रदर्शनकारियों ने नाराजगी जताई. प्रदर्शनकारियों ने पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की.