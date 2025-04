ETV Bharat / state

गोंडा से दामाद के साथ भागी सास बस्ती में बरामद, पति घर ले जाने को तैयार - SAS DAMAD LOVE AFFAIR GONDA

बस्ती में मिले दामाद-सास. ( Photo Credit : ETV Bharat )

गोंडा : अलीगढ़ में सास और दामाद की लव स्टोरी के बाद जिले में सास और दामाद के फरार होने का मामला सामने आया है. यहां दुल्हन के बजाय दूल्हे को उसकी मां भा गई. इसके बाद दामाद सास के साथ फरार हो गया. महिला के पति की शिकायत पर महिला की गुमशुदगी दर्ज कर दोनों को बस्ती से बरामद किया गया है. बस्ती पुलिस ने सास दामाद को गोंडा पुलिस के हवाले कर दिया है. बताया जा रहा कि महिला मानसिक रूप से बीमार थी और होने वाले दामाद के साथ चली गई थी. जिले के खोड़ारे थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला (44) की बेटी की शादी बस्ती ज़िले के रहने वाले राहुल से तय हुई थी. शादी की बातचीत के दौरान कुछ अनबन होने के कारण बेटी की शादी कैंसिल हो गई. इसी को लेकर राहुल की अपनी सास से बातचीत होती रहती थी. ग्रामीणों में चर्चा थी कि महिला और राहुल के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था. इसके चलते दोनों घर से भाग गए. इस मामले में महिला के पति ने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई थी. जानकारी देते अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी मनोज रावत. (Video Credit : ETV Bharat)

