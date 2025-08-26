गोंडा : कजरीतीज पर्व पर गोंडा से सदर विधायक प्रतीक भूषण ने 15 लाख कांवड़ियों के साथ सरयू नदी से जल लेने के बाद 30 किमी पैदल यात्रा कर शव मंदिर में जलाभिषेक करके अनोखा रिकार्ड बनाया है. प्रतीक भूषण ने गोंडा में दुखहरनाथ व पृथ्वी नाथ मंदिर में जलाभिषेक किया. इस दौरान उनके साथ उमड़े जनसैलाब ने अलग अलग मंदिरों में शिव को जल चढ़ाया. जलाभिषेक का सिलसिला सोमवार रात 12 बजे से ही शुरू हो गया था.
मीडिया से बातचीत में सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने कहा कि योगी सरकार में व्यवस्था बेहतर हुई है. योगी सरकार के कार्यों की वजह से गोंडा की शहरी आबादी से कई गुना कांवड़िया सरयू से जल लेकर पैदल यात्रा में शामिल हुए और शिव मंदिरों में जलाभिषेक किया. हमारी मंशा है कि यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर और विकसित किया. जिससे लोग मंदिरों में सुविधा पूर्वक पहुंचें और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें. प्रतीक भूषण ने पहली बार की गई पैदल यात्रा की बात साझा की. कहा कि पहली बार की पैदल यात्रा के बाद शादी हो गई थी. इस बार पत्नी डॉ. राजश्री सिंह के साथ हमने जलाभिषेक किया है.
अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी मनोज कुमार रावत ने सुरक्षा व्यवस्था के बाबत बताया कि पैदल यात्रा में लाखों की संख्या में कांवड़िया शामिल हुए थे. सरयू नदी से जल लेने के बाद 30 किलोमीटर की पैदल यात्रा के लिए होल्ड सिस्टम लगाया गया है. इसके तहत भीड़ को रोक रोक कर जत्थों में रवाना किया गया. इसके अलावा भीड़ की ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है. सोमवार रात 12 बजे से ही शिव मंदिरों में जलाभिषेक का सिलसिला शुरू हो गया था. लगभग 15 लाख कांवड़िया गोंडा के विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक कर रहे हैं.
यह भी पढ़ें : आज 12 अगस्त 2025 का पंचांग: सुहागिनें आज रखेंगी कजरी का व्रत, बन रहा सर्वार्थ सिद्धि योग
यह भी पढ़ें : आज है कजरी तीज, यह तिथि नए निर्माण व कलात्मक गतिविधियों के लिए बेहतर