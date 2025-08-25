ETV Bharat / state

गोंडा में युवती की हत्या का खुलासा; फरार आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली - GONDA JYOTI MURDER CASE

गोंडा पुलिस ने 54 घंटे में किया घटना का खुलासा. दुपट्टे से गला कसकर की गई था हत्या.

मुठभेड़ में गिरफ्तार हत्यारोपी.
मुठभेड़ में गिरफ्तार हत्यारोपी. (Photo Credit : ETV Bharat)
Published : August 25, 2025 at 12:26 PM IST

Updated : August 25, 2025 at 12:37 PM IST

गोंडा : कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के गांव में 22 अगस्त को 19 वर्षीय युवती की हत्या के आरोपी सनी सिंह को पुलिस ने सोमवार को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया. मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है. उसे इलाज के लिए मेडिकल काॅलेज में भर्ती कराया गया है.

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के अनुसार कोतवाली देहात थाना गांव में 22 अगस्त को हुए युवती के हत्याकांड के गुनहगार सनी सिंह को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी के पैर में गोली लगी है. उसे मेडिकल काॅलेज में भर्ती कराया गया है. आरोपी मूलरूप से बहराइच का रहने वाला है. वह यहां पूर्व प्रधान के मुर्गी फॉर्म पर काम करता था. आरोपी के कब्जे से एक मोटरसाइकिल व तमंचा बरामद किया गया है.

बता दें, कोतवाली देहात थाना क्षेत्र पूरे ललक गांव की रहने वाली युवती का शव उसी के खेत में मिला था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला कसकर हत्या की बात सामने आने पर पुलिस की पांच टीमें जांच में लगाई गई थीं. पुलिस जांच में पता चला कि युवती अकेले अपने खेत पर काम कर रही. उसी दौरान आरोपी सनी सिंह खेत में पहुंचा और युवती से गलत हरकत करने कोशिश की. इसके बाद युवती ने आरोपी सनी को थप्पड़ जड़ दिया. इसके बाद आरोपी ने दुपट्टे से गला कसकर युवती की हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया था.

Last Updated : August 25, 2025 at 12:37 PM IST

