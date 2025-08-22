ETV Bharat / state

बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को क्यों मांगनी पड़ी बाबा रामदेव से माफी?, जानिए पूरा मामला - GONDA NEWS

बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैंने बचपन से ही उसूल बनाया है कि किसी शरीफ या किसी गरीब को अपमानित नहीं करूंगा.

कितना पुराना और क्यों है बाबा रामदेव-बृजभूषण शरण सिंह के बीच का विवाद.
कितना पुराना और क्यों है बाबा रामदेव-बृजभूषण शरण सिंह के बीच का विवाद. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 12:49 PM IST

Updated : August 22, 2025 at 12:56 PM IST

3 Min Read

गोंडा: कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजशरण शरण सिंह ने बाबा रामदेव पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसे लेकर काफी बवाल मचा. अब बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी गलती मान ली है. उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं, कि जो बयान दिया वह गलत था. मेरे मुंह से कुछ शब्द निकल गए. इसके बाद में मुझे महसूस हुआ कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था.

पूर्व सांसद ने कहा कि मैंने बचपन से ही वसूल बनाया है, कि किसी शरीफ या किसी गरीब को अपमानित नहीं करूंगा. अगर भूल से ऐसा हो भी जाए तो उसे माफी मांगने में कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए. मुझे नहीं लगा था, कि यह इतना बड़ा विषय बनेगा. बता दें कि 17 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की श्रद्धांजलि सभा में रामदेव पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.

कैसे शुरू हुआ विवाद: पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने कहा कि मैंने लोकसभा चुनाव के दौरान एक बयान दिया था. इसके बाद आचार्य बालकृष्ण भट्ट ने मुझे फोन कर मूर्ख कहा था. हमने भी पलटवार कर जवाब दिया था. तभी से हमारा विवाद शुरू हुआ था. बलरामपुर कार्यक्रम में मैं गोंडा, बलरामपुर और देवीपाटन मंडल का इतिहास बता रहा था.

इसी दौरान महर्षि पतंजलि का उल्लेख आया तो मुझे याद आया कि जब रामदेव स्वदेशी यात्रा लेकर निकले थे, तब उन्होंने कहा था कि गोंडा में महर्षि पतंजलि की जन्मस्थली का नाम लिया था. वादा किया था कि इसका विकास करेंगे. जनता से यह वादा उन्होंने पूरा नहीं किया. उसी क्रम में मुझे बाबा रामदेव की याद आ गई और मेरे मुंह से कुछ शब्द निकल गए. बाद में मुझे महसूस हुआ कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था. मुझे ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए थे.

यह मेरे स्वभाव में है, कि अगर कोई गलती हो जाती है, तो उसमें सुधार करता हूं. असल में मुझे बाबा रामदेव को उनके वादों की याद दिलानी थी कि महर्षि पतंजलि की जन्मस्थली और कर्मस्थली गोंडा है. आज भी वह अपेक्षित है. जबकि उनके नाम पर अरबों-खरबों रुपए का कारोबार रामदेव कर रहे हैं. मैं अपने घर के लिए कुछ नहीं मांग रहा हूं, लेकिन जब आप महापुरुष के नाम पर कमाई कर रहे हैं, तो उनके जन्मस्थान और कर्मस्थान को ध्यान रखना चाहिए.

शांत हो गया था मामला: 2022 में बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि बाबा रामदेव महर्षि पतंजलि का नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं. वह उनके नाम पर अरबों-खरबों का व्यापार कर रहे हैं. उनके नाम पर मसाले से लेकर अंडरवियर और बनियान तक बेच रहे हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि के जन्म स्थान के विकास के लिए उन्होंने एक पैसा नहीं खर्च किया. तब बाल कृष्ण ने कानूनी नोटिस भेजा था और पूर्व सांसद ने जवाब भी दिया था. मामला शांत हो गया था.

महर्षि पतंजलि जन्मस्थली है गोंडा: जिले का कोडरगांव महर्षि पतंजलि की जन्मस्थली मानी जाती है. महर्षि पतंजलि योग और आयुर्वेद के महान आचार्य थे. यह गांव गोंडा जिले के वजीरगंज क्षेत्र के प्राचीन झील के किनारे स्थित है. महर्षि पतंजलि ने योगसूत्र, महाभाष्य और चरक संहिता का टीका लिखा था. महर्षि पतंजलि ने यहीं से योग का प्रचार किया था. शास्त्रों के मुताबिक पतंजलि शेषनाग के अंशावतार थे.

यह भी पढ़ें: वाराणसी में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी; जानें कब तक PNG घर-घर पहुंचेगी

गोंडा: कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजशरण शरण सिंह ने बाबा रामदेव पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसे लेकर काफी बवाल मचा. अब बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी गलती मान ली है. उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं, कि जो बयान दिया वह गलत था. मेरे मुंह से कुछ शब्द निकल गए. इसके बाद में मुझे महसूस हुआ कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था.

पूर्व सांसद ने कहा कि मैंने बचपन से ही वसूल बनाया है, कि किसी शरीफ या किसी गरीब को अपमानित नहीं करूंगा. अगर भूल से ऐसा हो भी जाए तो उसे माफी मांगने में कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए. मुझे नहीं लगा था, कि यह इतना बड़ा विषय बनेगा. बता दें कि 17 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की श्रद्धांजलि सभा में रामदेव पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.

कैसे शुरू हुआ विवाद: पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने कहा कि मैंने लोकसभा चुनाव के दौरान एक बयान दिया था. इसके बाद आचार्य बालकृष्ण भट्ट ने मुझे फोन कर मूर्ख कहा था. हमने भी पलटवार कर जवाब दिया था. तभी से हमारा विवाद शुरू हुआ था. बलरामपुर कार्यक्रम में मैं गोंडा, बलरामपुर और देवीपाटन मंडल का इतिहास बता रहा था.

इसी दौरान महर्षि पतंजलि का उल्लेख आया तो मुझे याद आया कि जब रामदेव स्वदेशी यात्रा लेकर निकले थे, तब उन्होंने कहा था कि गोंडा में महर्षि पतंजलि की जन्मस्थली का नाम लिया था. वादा किया था कि इसका विकास करेंगे. जनता से यह वादा उन्होंने पूरा नहीं किया. उसी क्रम में मुझे बाबा रामदेव की याद आ गई और मेरे मुंह से कुछ शब्द निकल गए. बाद में मुझे महसूस हुआ कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था. मुझे ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए थे.

यह मेरे स्वभाव में है, कि अगर कोई गलती हो जाती है, तो उसमें सुधार करता हूं. असल में मुझे बाबा रामदेव को उनके वादों की याद दिलानी थी कि महर्षि पतंजलि की जन्मस्थली और कर्मस्थली गोंडा है. आज भी वह अपेक्षित है. जबकि उनके नाम पर अरबों-खरबों रुपए का कारोबार रामदेव कर रहे हैं. मैं अपने घर के लिए कुछ नहीं मांग रहा हूं, लेकिन जब आप महापुरुष के नाम पर कमाई कर रहे हैं, तो उनके जन्मस्थान और कर्मस्थान को ध्यान रखना चाहिए.

शांत हो गया था मामला: 2022 में बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि बाबा रामदेव महर्षि पतंजलि का नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं. वह उनके नाम पर अरबों-खरबों का व्यापार कर रहे हैं. उनके नाम पर मसाले से लेकर अंडरवियर और बनियान तक बेच रहे हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि के जन्म स्थान के विकास के लिए उन्होंने एक पैसा नहीं खर्च किया. तब बाल कृष्ण ने कानूनी नोटिस भेजा था और पूर्व सांसद ने जवाब भी दिया था. मामला शांत हो गया था.

महर्षि पतंजलि जन्मस्थली है गोंडा: जिले का कोडरगांव महर्षि पतंजलि की जन्मस्थली मानी जाती है. महर्षि पतंजलि योग और आयुर्वेद के महान आचार्य थे. यह गांव गोंडा जिले के वजीरगंज क्षेत्र के प्राचीन झील के किनारे स्थित है. महर्षि पतंजलि ने योगसूत्र, महाभाष्य और चरक संहिता का टीका लिखा था. महर्षि पतंजलि ने यहीं से योग का प्रचार किया था. शास्त्रों के मुताबिक पतंजलि शेषनाग के अंशावतार थे.

यह भी पढ़ें: वाराणसी में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी; जानें कब तक PNG घर-घर पहुंचेगी

Last Updated : August 22, 2025 at 12:56 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

GONDA BRIJ BHUSHAN SHARAN SINGHBRIJ BHUSHAN SHARAN SINGH LATESTBRIJ BHUSHAN SINGH BABA RAMDEVBRIJBHUSHAN COMMENT ON RAMDEVGONDA NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी में आज से रफ्तार पकड़ेगा मानसून; 47 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, चलेंगी तेज हवाएं, बिजली गिरने की चेतावनी

मदरसा बोर्ड के मेला ऐप से होगी AI की पढ़ाई, 2018 से पहले की सभी मार्कशीट होंगी डिजिटल

यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती: इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं, जानिए पूरी चयन प्रक्रिया, कब और कैसे करें आवेदन-तैयारी

यूपी में दरोगा भर्ती; महिलाओं को आरक्षण का अगर चाहिए लाभ तो ये प्रमाण पत्र अनिवार्य, जानिए क्या है नियम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.