गोलू गैंग के 8 सदस्य गिरफ्तार, सरगना प्रदीप मीणा राजपासा एक्ट में निरुद्ध

हार्डकोर अपराधी प्रदीप मीणा निरुद्ध ( ETV Bharat Jhalawar )

झालावाड़: जिला पुलिस का आदतन अपराधियों के खिलाफ बड़ा एक्शन जारी है. पुलिस ने मंगलवार को कोतवाली के हिस्ट्रीशीटर व हार्डकोर अपराधी को राजपासा एक्ट में निरुद्ध कर लिया, जबकि उसकी गैंग के 8 सदस्यों को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया है. इस संबंध में जानकारी देते हुए झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि कोतवाली का हिस्ट्रीशीटर अपराधी प्रदीप मीणा व उसकी गैंग के सदस्यों द्वारा फिरौती, हत्या के प्रयास लूट, संपत्ति पर जबरन कब्जा, तस्करी अवैध हथियार जैसे कई प्रकरण विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज हैं. अपराधी प्रदीप मीणा व उसके साथियों ने 2015 में मिलकर गोलू गैंग बनाई जो कि व्यापारियों को धमकाकर चौथ वसूली, सरकारी भूमि पर जबरन कब्जा, तस्करी, अवैध हथियार की खरीद-फरोख्त जैसे काम को अंजाम दे रही थी. इस गैंग का सरगना प्रदीप मीणा उर्फ गोलू मीणा है. एसपी ने बताया कि प्रदीप मीणा उर्फ गोलू मीणा पर राजपासा एक्ट लगाकर उसे निरुद्ध किया गया है. उसके बाहर रहने से आम लोगों में भय व्याप्त हो रहा था. हिस्ट्रीशीटर से पीड़ित सामान्य विधिक संरक्षण हेतु पुलिस अथवा न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने से कतराते थे. वहीं, अपराधी से भयभीत होकर न्यायालय में गवाह पक्षद्रोही हो जाते थे. ऐसे में अपराधी संदेह का लाभ लेकर बरी हो जाया करता था, जिससे अपराधी प्रदीप उर्फ गोलू मीणा के हौसले दिनों दिन बुलंद हो रहे थे.