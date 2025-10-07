ETV Bharat / state

गोलू गैंग के 8 सदस्य गिरफ्तार, सरगना प्रदीप मीणा राजपासा एक्ट में निरुद्ध

हार्डकोर अपराधी प्रदीप मीणा व उसके साथियों ने 2015 में गोलू गैंग बनाई थी. झालावाड़ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई. जानिए पूरा मामला...

Golu Gang Crime in Jhalawar
हार्डकोर अपराधी प्रदीप मीणा निरुद्ध (ETV Bharat Jhalawar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 7, 2025 at 8:03 PM IST

झालावाड़: जिला पुलिस का आदतन अपराधियों के खिलाफ बड़ा एक्शन जारी है. पुलिस ने मंगलवार को कोतवाली के हिस्ट्रीशीटर व हार्डकोर अपराधी को राजपासा एक्ट में निरुद्ध कर लिया, जबकि उसकी गैंग के 8 सदस्यों को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया है. इस संबंध में जानकारी देते हुए झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि कोतवाली का हिस्ट्रीशीटर अपराधी प्रदीप मीणा व उसकी गैंग के सदस्यों द्वारा फिरौती, हत्या के प्रयास लूट, संपत्ति पर जबरन कब्जा, तस्करी अवैध हथियार जैसे कई प्रकरण विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज हैं.

अपराधी प्रदीप मीणा व उसके साथियों ने 2015 में मिलकर गोलू गैंग बनाई जो कि व्यापारियों को धमकाकर चौथ वसूली, सरकारी भूमि पर जबरन कब्जा, तस्करी, अवैध हथियार की खरीद-फरोख्त जैसे काम को अंजाम दे रही थी. इस गैंग का सरगना प्रदीप मीणा उर्फ गोलू मीणा है. एसपी ने बताया कि प्रदीप मीणा उर्फ गोलू मीणा पर राजपासा एक्ट लगाकर उसे निरुद्ध किया गया है.

उसके बाहर रहने से आम लोगों में भय व्याप्त हो रहा था. हिस्ट्रीशीटर से पीड़ित सामान्य विधिक संरक्षण हेतु पुलिस अथवा न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने से कतराते थे. वहीं, अपराधी से भयभीत होकर न्यायालय में गवाह पक्षद्रोही हो जाते थे. ऐसे में अपराधी संदेह का लाभ लेकर बरी हो जाया करता था, जिससे अपराधी प्रदीप उर्फ गोलू मीणा के हौसले दिनों दिन बुलंद हो रहे थे.

बाद में जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ के समक्ष परिवाद पेश कर बताया गया कि अभियुक्त प्रदीप मीणा उर्फ गोलू के द्वारा कस्बा झालावाड़ में साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न करने की सम्भावना है. वहीं, आमजन के शान्तिपूर्ण व भय रहित वातावरण के लिए उक्त अपराधी का खुले रूप से घूमना उचित नहीं है. इसके बाद हिस्ट्रीशीटर अपराधी प्रदीप उर्फ गोलू मीणा को राजपासा एक्ट के तहत निरुद कर लिया गया. एसपी ने बताया कि इस एक्ट के तहत यह जिले में दूसरी बड़ी कर्रवाई है. वहीं, गैंग के नाम से क्षैत्र में दहशत पैदा करने वाले 8 सदस्यों को पुलिस थाना रटलाई, असनावर, पनवाड, मण्डावर, सारोला, कामखेड़ा, कोतवाली झालावाड़ व झालरापाटन में शांति भंग में गिरफ्तार किया गया.

क्या है राजपासा एक्ट ? : राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारक अधिनियम 2006 (राजपासा) राजस्थान का ऐसा कानुन है, जिसका इस्तेमाल लगातार सक्रिय और भय पैदा करने वाले आदतन हिस्ट्रीशीटर अपराधियों के खिलाफ किया जाता है. खासकर जब पुलिस की निरोधात्मक कार्रवाई के बावजूद वे लगातार अपराध करते हैं. ऐसे अपराधी जो आमजन के लिए खतरा होते हैं व समाज में भय का वातावरण पैदा करते हैं. ऐसे आदतन अपराधियों के खिलाफ पुलिस जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद पेश कर राजपासा एक्ट लगाने की मांग कर सकती है. वहीं, जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट के द्वारा अपराधियों को तुरंत प्रभाव से निरुद्ध करने का आदेश दिया जा सकता है.

