ETV Bharat / state

हल्द्वानी में सोने के कारीगर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पांचवी मंजिल पर मिला फोन

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. परिजनों को जानकारी दे दी गई है.

GOLDSMITH DIES IN HALDWANI
हल्द्वानी में सोने के कारीगर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 6, 2025 at 3:25 PM IST

3 Min Read

हल्द्वानी: शहर की कोतवाली क्षेत्र के रामलीला मैदान के पास गुरुद्वारा के पीछे स्थित जगन्नाथ गली में शनिवार को सनसनी फैल गई. यहां एक खाली प्लॉट से युवक का शव बरामद हुआ. मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस के जांच में सामने आया कि जिस जगह पर मृतक की लाश पड़ी हुई थी उसके ठीक बगल में पांच मंजिल मकान है. पुलिस के जांच में सामने आया कि मृतक का मोबाइल और उसका चप्पल पांचवी मंजिल पर मिला.

जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान सुभाष (निवासी कलकत्ता हुगली) के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि मृतक हल्द्वानी में सोने की कारीगरी का काम करता था. हल्द्वानी में अपने अन्य साथियों के साथ पिछले 2 सालों से रहकर कारोबार करता था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है. आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है.

पुलिस ने जांच पड़ताल की तो सामने आया कि देर रात मृतक अपने अन्य साथियों के साथ मकान में था. जहां वह देर रात मोबाइल पर बात करते हुए पांचवी मंजिल पर पहुंचा. साथियों ने समझा कि वह अपने कमरे में सोने चला गया होगा, लेकिन, सुबह जब सुभाष कमरे में नहीं दिखा तो साथ वाले उसकी तलाश में छत पर गए. यहां छत पर उसका मोबाइल और चप्पल पड़े हुये मिला.वहीं, उसका शव जमीन पर खाली प्लॉट में मिला. पुलिस प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या मान रही है.

वरिष्ठ उपनिरीक्षक हल्द्वानी कोतवाली महेंद्र प्रसाद ने बताया शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा. गिरने से मृतक के सर में गंभीर चोट लगी है. जिससे उसकी मौत हुई है. मृतक के अन्य साथियों से पूछताछ की जा रही है.

मृतक के साथियों का कहना है कि सुभाष सोने के आभूषण बनाने का बेहतर कारीगर था. वह 2 साल पहले हल्द्वानी में आया था. हल्द्वानी के अधिकतर सोना कारोबारियों की वह ज्वेलरी बनाता था. पुलिस ने मृतक के परिवार वालों को घटना के बारे में सूचित कर दिया है. परिवार वालों के आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पढे़ं- संदिग्ध परिस्थितियों में मिला लापता महिला का शव, पड़ताल में जुटी पुलिस

पढे़ं- पति के जिगरी दोस्त के साथ पत्नी गायब, बेटी को भी साथ ले गई, बेटे को घर पर ही छोड़ा

पढे़ं- हल्द्वानी के दमुआढूंगा में जमीनों की खरीद बिक्री और नवनिर्माण पर रोक, जानें प्रशासन ने क्यों लिया फैसला

For All Latest Updates

TAGGED:

हल्द्वानी में सुनार की मौतGOLDSMITH DIES IN HALDWANIहल्द्वानी क्राइम न्यूजHALDWANI CRIME NEWSGOLDSMITH DIES IN HALDWANI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

उत्तराखंड में हेलमेट न पहनने पर एक शख्स का 42 बार चालान, ऐसे लोगों के खिलाफ RTO ने ढूंढा नया इलाज!

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

आजकल हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ रहा है? जाने-माने हार्ट डॉक्टर से जानें इसके कारण और बचाव के तरीके

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.