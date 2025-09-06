हल्द्वानी में सोने के कारीगर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पांचवी मंजिल पर मिला फोन

ETV Bharat / state

हल्द्वानी: शहर की कोतवाली क्षेत्र के रामलीला मैदान के पास गुरुद्वारा के पीछे स्थित जगन्नाथ गली में शनिवार को सनसनी फैल गई. यहां एक खाली प्लॉट से युवक का शव बरामद हुआ. मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस के जांच में सामने आया कि जिस जगह पर मृतक की लाश पड़ी हुई थी उसके ठीक बगल में पांच मंजिल मकान है. पुलिस के जांच में सामने आया कि मृतक का मोबाइल और उसका चप्पल पांचवी मंजिल पर मिला.

जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान सुभाष (निवासी कलकत्ता हुगली) के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि मृतक हल्द्वानी में सोने की कारीगरी का काम करता था. हल्द्वानी में अपने अन्य साथियों के साथ पिछले 2 सालों से रहकर कारोबार करता था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है. आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है.

पुलिस ने जांच पड़ताल की तो सामने आया कि देर रात मृतक अपने अन्य साथियों के साथ मकान में था. जहां वह देर रात मोबाइल पर बात करते हुए पांचवी मंजिल पर पहुंचा. साथियों ने समझा कि वह अपने कमरे में सोने चला गया होगा, लेकिन, सुबह जब सुभाष कमरे में नहीं दिखा तो साथ वाले उसकी तलाश में छत पर गए. यहां छत पर उसका मोबाइल और चप्पल पड़े हुये मिला.वहीं, उसका शव जमीन पर खाली प्लॉट में मिला. पुलिस प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या मान रही है.

वरिष्ठ उपनिरीक्षक हल्द्वानी कोतवाली महेंद्र प्रसाद ने बताया शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा. गिरने से मृतक के सर में गंभीर चोट लगी है. जिससे उसकी मौत हुई है. मृतक के अन्य साथियों से पूछताछ की जा रही है.