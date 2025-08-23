ETV Bharat / state

भारत की युवा तीरंदाज टीम ने रचा स्वर्णिम इतिहास, कनाडा में अमेरिका को हराकर जीता गोल्ड - YOUTH WORLD ARCHERY CHAMPIONSHIP

कनाडा में भारतीय तीरंदाजों की स्वर्णिम चमक. U-18 कंपाउंड टीम बनी विश्व विजेता.

यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप
यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप (फोटो ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 23, 2025 at 4:46 PM IST

जयपुर : कनाडा में चल रही यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में भारत के युवा तीरंदाजों ने स्वर्णिम इतिहास रच दिया है. अंडर-18 कंपाउंड पुरुष टीम इवेंट के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने रोमांचक संघर्ष के बाद अमेरिका को 224-222 अंकों से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया।इस स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम में मोहित दागर, योगेश जोशी और देवांश सिंह शामिल हैं.

राजस्थान तीरंदाजी संघ के महासचिव सुरेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि इस टीम में राजस्थान के दो तीरंदाज, योगेश जोशी और देवांश सिंह ने शानदार खेल दिखाते हुए भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई. भारतीय टीम के साथ कोच के रूप में भी राजस्थान का प्रतिनिधित्व रहा. अनुभवी कोच सुनील चौधरी ने खिलाड़ियों को मार्गदर्शन दिया.

युवा तीरंदाज टीम ने रचा इतिहास
युवा तीरंदाज टीम ने रचा इतिहास (फोटो ईटीवी भारत)

इसे भी पढ़ें: भीलवाड़ा की अश्विनी बिश्नोई ने वियतनाम में जीता गोल्ड, चीन की पहलवान को हराकर रचा इतिहास

नई ऊंचाइयां दी : उन्होंने बताया की टीम ने रणनीति के साथ टीम को फाइनल तक पहुंचाकर स्वर्ण पदक जिताने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. एक ही टीम में दो खिलाड़ी और एक कोच का चयन होना राज्य के लिए गौरव की बात है योगेश जोशी और देवांश सिंह ने दबाव भरे फाइनल में शानदार तीरंदाजी करते हुए भारत की जीत सुनिश्चित की।इस जीत ने भारत की तीरंदाजी को विश्व पटल पर नई ऊँचाइयाँ दी हैं और आने वाले अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट्स के लिए भारतीय युवा खिलाड़ियों का आत्मविश्वास दोगुना कर दिया है.

