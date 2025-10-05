आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स करने का सुनहरा मौका, जानें कैसे करें आवेदन
आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र ने दाखिले के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स में कल से आवेदन होगा.
कुरुक्षेत्र: भारत की पहली आयुर्वेद यूनिवर्सिटी आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स करने लिए एक सुनहरा अवसर है. श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र ने 2025- 26 सत्र के लिए विश्वविद्यालय में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए नए सेशन एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय की ओर से 123 सीटों के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू की गई है.
6 अक्टूबर से शुरू होगी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया: डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शुभा ने बताया कि "जो भी छात्र इसमें दाखिला लेना चाहते हैं, वह ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की प्रक्रिया 6 अक्टूबर से शुरू होगी, जो 15 अक्टूबर तक चलेगी." उन्होंने कहा कि "एडमिशन की प्रक्रिया समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से पूरी की जाएगी. जो भी छात्र विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे इन डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, वह विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं."
28 अक्टूबर को जारी होगी पहली मेरिट लिस्ट: उन्होंने बताया कि "पहली मेरिट लिस्ट 28 अक्टूबर को जारी की जाएगी जो भी छात्र दाखिले के लिए चुने जाएंगे. वह 24 अक्टूबर तक एडमिशन फीस भर के एडमिशन ले सकेंगे. यदि पहली कट ऑफ के बाद कुछ सीटें खाली रहती हैं तो 25 अक्टूबर को दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी. दूसरी लिस्ट के आधार पर विद्यार्थी 27 अक्टूबर तक एडमिशन ले सकते हैं. अगर कोई भी विद्यार्थी एडमिशन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, कोर्स की पात्रता, फीस और अन्य सभी प्रकार की जानकारी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है."
यह रहेंगे डिप्लोमा कोर्स: कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शुभा ने बताया कि "डी-फार्मेसी (आयुर्वेद) की 63 सीट, डिप्लोमा इन पंचकर्म टेक्नीशियन कम थेरेपिस्ट कोर्स (DPTTC) की 20 सीट, पंचकर्म असिस्टेंट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स (PATCC) 20 सीट और सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा साइंस (CCYS) की 20 सीट पर प्रवेश दिए जाएंगे."