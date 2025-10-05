ETV Bharat / state

आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स करने का सुनहरा मौका, जानें कैसे करें आवेदन

आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : October 5, 2025 at 2:12 PM IST 2 Min Read

कुरुक्षेत्र: भारत की पहली आयुर्वेद यूनिवर्सिटी आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स करने लिए एक सुनहरा अवसर है. श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र ने 2025- 26 सत्र के लिए विश्वविद्यालय में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए नए सेशन एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय की ओर से 123 सीटों के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू की गई है. 6 अक्टूबर से शुरू होगी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया: डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शुभा ने बताया कि "जो भी छात्र इसमें दाखिला लेना चाहते हैं, वह ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की प्रक्रिया 6 अक्टूबर से शुरू होगी, जो 15 अक्टूबर तक चलेगी." उन्होंने कहा कि "एडमिशन की प्रक्रिया समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से पूरी की जाएगी. जो भी छात्र विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे इन डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, वह विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं."