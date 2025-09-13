जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़ा 2 करोड़ से ज्यादा का सोना, अंडरवियर में छिपाकर लाया था यात्री
जयपुर एयरपोर्ट पर डीआरआई ने एक यात्री को तस्करी के सोने के साथ पकड़ा है.
Published : September 13, 2025 at 6:26 PM IST
जयपुर: जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोना तस्करी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. डीआरआई की टीम ने एयरपोर्ट पर एक यात्री से करीब 1.949 किलोग्राम तस्करी का सोना पकड़ा है. सोने की बाजार कीमत 2.18 करोड़ रुपए बताई जा रही है. यात्री अंडरवियर में तस्करी का सोना छुपाकर लाया था. सोना तस्कर जेद्दा (सऊदी अरब) से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचा था. डीआरआई ने सोना तस्कर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया है.
डीआरआई अधिकारियों के मुताबिक डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सोना तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. गोपनीय सूचना के आधार पर डीआरआई की टीम ने सऊदी अरब से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे यात्री की चेकिंग की. चेकिंग के दौरान यात्री घबरा गया और संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया. सघन तलाशी करने पर यात्री के अंडरवियर में 1.949 किलोग्राम तस्करी का सोना बरामद हुआ. डीआरआई ने यात्री को गिरफ्तार कर आर्थिक अपराध कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजा है. तस्करी के सोने की बाजार कीमत करीब 2.18 करोड़ रुपए बताई जा रही है.
गौरतलब है कि डीआरआई ने गत 11 सितंबर को जयपुर एयरपोर्ट पर एक यात्री के बैग से 15.740 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा) पकड़ा था. जिसका बाजार मूल्य 15.7 करोड़ रुपए है. दिल्ली निवासी यात्री को डीआरआई ने गिरफ्तार कर एनडीपीएस कोर्ट में पेश पेश, जहां कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजा.