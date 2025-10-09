ETV Bharat / state

बिहार में हावड़ा-कालका मेल से 2.5 करोड़ का सोना बरामद, यूपी का तस्कर गिरफ्तार

गया जंक्शन पर हावड़ा-कालका मेल ट्रेन से 2.5 करोड़ का सोना बरामद किया गया है. रेल पुलिस और आयकर विभाग जांच में जुटे. पढ़ें खबर.

GOLD RECOVERED IN GAYA
गया में सोना बरामद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 9, 2025 at 11:10 AM IST

3 Min Read
गया: बिहार के गया जंक्शन पर हावड़ा-कालका मेल ट्रेन (12311 अप) से रेल पुलिस ने 2.5 करोड़ का लगभग 2 किलोग्राम सोना बरामद किया है. बिस्किट साइज में सोना कई टुकड़ों में था. इस मामले में उत्तर प्रदेश के बलिया निवासी हरिशंकर वर्मा को हिरासत में लिया गया है. रेल पुलिस ने आयकर विभाग को सूचित कर जांच शुरू कर दी है.

रेल पुलिस की रूटीन जांच में खुलासा: गया रेल थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह के अनुसार, यह बरामदगी रूटीन जांच के दौरान हुई. बुधवार देर रात हावड़ा-कालका मेल ट्रेन के एक कोच की तलाशी के दौरान एक व्यक्ति असहज दिखा. शक होने पर उसके बैग की जांच की गई, जिसमें भारी मात्रा में सोना मिला. इसके बाद उसे तुरंत हिरासत में लेकर रेल थाने लाया गया.

पहली बार इतनी बड़ी बरामदगी: रेल पुलिस के लिए यह पहला मौका है जब इतनी बड़ी मात्रा में सोना बरामद किया गया है. पुलिस के मुताबिक, यह सोना कोलकाता से कानपुर ले जाया जा रहा था. बरामद सोने का अनुमानित मूल्य करीब 2.5 करोड़ रुपये आंका गया है. इस घटना के बाद रेल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है.

2.5 करोड़ का सोना बरामद (ETV Bharat)

पकड़ा गया व्यक्ति सोने का कारोबारी: हिरासत में लिए गए हरिशंकर वर्मा ने पूछताछ में बताया कि वह उत्तर प्रदेश के बलिया में ज्वेलरी की दुकान चलाता है. प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि वह सोने की तस्करी में शामिल हो सकता है. पुलिस इस मामले की तह तक जाने के लिए हर पहलू की जांच कर रही है.

आयकर विभाग ने शुरू की जांच: सोने की बरामदगी के बाद रेल पुलिस ने आयकर विभाग को सूचित किया है. आयकर विभाग की टीम इस मामले की जांच में सहयोग कर रही है. सोने के स्रोत और इसके परिवहन के उद्देश्य की पड़ताल की जा रही है ताकि तस्करी के नेटवर्क का पता लगाया जा सके.

क्या कहते हैं रेल थानाध्यक्ष: गया जीआरपी थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने बताया कि 2 किलोग्राम सोने के साथ पकड़े गए हरिशंकर वर्मा से पूछताछ जारी है. उन्होंने कहा कि रेल पुलिस नियमित रूप से ट्रेनों में जांच अभियान चलाती है, और इस बार यह कार्रवाई बड़ी सफलता लेकर आई है.

"रेल पुलिस और आयकर विभाग संयुक्त रूप से इस मामले की जांच कर रही है. सोने की तस्करी के पीछे के नेटवर्क और अन्य संलिप्त लोगों का पता लगाने के लिए गहन छानबीन की जा रही है. इस तरह की कार्रवाइयां भविष्य में भी जारी रहेंगी ताकि अपराध पर अंकुश लगाया जा सके."-राजेश कुमार सिंह, थानाध्यक्ष, जीआरपी गया

