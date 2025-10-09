ETV Bharat / state

बिहार में हावड़ा-कालका मेल से 2.5 करोड़ का सोना बरामद, यूपी का तस्कर गिरफ्तार

October 9, 2025

गया: बिहार के गया जंक्शन पर हावड़ा-कालका मेल ट्रेन (12311 अप) से रेल पुलिस ने 2.5 करोड़ का लगभग 2 किलोग्राम सोना बरामद किया है. बिस्किट साइज में सोना कई टुकड़ों में था. इस मामले में उत्तर प्रदेश के बलिया निवासी हरिशंकर वर्मा को हिरासत में लिया गया है. रेल पुलिस ने आयकर विभाग को सूचित कर जांच शुरू कर दी है. रेल पुलिस की रूटीन जांच में खुलासा: गया रेल थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह के अनुसार, यह बरामदगी रूटीन जांच के दौरान हुई. बुधवार देर रात हावड़ा-कालका मेल ट्रेन के एक कोच की तलाशी के दौरान एक व्यक्ति असहज दिखा. शक होने पर उसके बैग की जांच की गई, जिसमें भारी मात्रा में सोना मिला. इसके बाद उसे तुरंत हिरासत में लेकर रेल थाने लाया गया. पहली बार इतनी बड़ी बरामदगी: रेल पुलिस के लिए यह पहला मौका है जब इतनी बड़ी मात्रा में सोना बरामद किया गया है. पुलिस के मुताबिक, यह सोना कोलकाता से कानपुर ले जाया जा रहा था. बरामद सोने का अनुमानित मूल्य करीब 2.5 करोड़ रुपये आंका गया है. इस घटना के बाद रेल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है. 2.5 करोड़ का सोना बरामद (ETV Bharat)