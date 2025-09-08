ETV Bharat / state

दिल्ली के लाल किले से चोरी सोने का कलश बरामद; 1 करोड़ कीमत, हापुड़ का भारत भूषण गिरफ्तार

15 अगस्त पार्क से हुआ था चोरी, सीसीटीवी में कैद हो गई थी पूरी घटना.

सीसीटीवी में कैद हुई थीं संदिग्ध गतिविधियां.
सीसीटीवी में कैद हुई थीं संदिग्ध गतिविधियां. (Photo Credit; Delhi Police)
Published : September 8, 2025 at 11:59 AM IST

Updated : September 8, 2025 at 12:33 PM IST

नई दिल्ली: लाल किला परिसर से चोरी हुए एक करोड़ रुपए के कलश के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है. दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी भारत भूषण को हापुड़ में देहात क्षेत्र के वैशाली कॉलोनी से रविवार देर रात गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से चोरी किया गया सोने का कलश भी बरामद कर लिया गया है.

करीब एक करोड़ की कलश चोरी केस का खुलासा : बता दें कि, यह वारदात 3 सितंबर को सुबह 9.20 से 10.00 बजे के बीच हुई थी. लाल किले के 15 अगस्त पार्क स्थित जैन धार्मिक पंडाल से सोने का रत्नजड़ित कलश चोरी हो गया था. शिकायतकर्ता सुधीर कुमार जैन ने एफआईआर में बताया था कि भीड़भाड़ के दौरान कलश मंच से गायब हो गया. चोरी हुई वस्तुओं में सोने का बड़ा कलश और नारियल (कुल वजन लगभग 760 ग्राम) तथा हीरे, माणिक और पन्नों से जड़ा छोटा कलश (करीब 115 ग्राम) शामिल थे, जिसकी अनुमानित कीमत करीब एक करोड़ रुपये आंकी गई थी.

सीसीटीवी फुटेज से संदिग्ध की हुई थी पहचान: मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, थाने की पुलिस समेत कई टीमों ने जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज से संदिग्ध की पहचान हुई. आरोपी की गिरफ्तारी, कलश की बरामदगी से श्रद्धालुओं और आयोजकों ने राहत की सांस ली है. जैन समुदाय ने इसे आस्था से जुड़ी बड़ी क्षति बताया था. इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की थी. अब उम्मीद है कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस जल्द ही इस चोरी की पूरी साजिश का पर्दाफाश करेगी.

पुलिस ने टीम की गठित : घटना के बाद आयोजकों और श्रद्धालुओं के बीच सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता देखी जा रही थी. दिल्ली पुलिस ने इस चोरी को गंभीरता से लेते हुए विशेष टीम गठित कर जांच शुरू की है. पुलिस अधिकारियों का कहना था कि चोरी की गई वस्तुएं बरामद करने और दोषियों को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास जारी था.

चोरी की घटना CCTV कैमरे में कैद : पुलिस ने बताया कि बिजनेसमैन सुधीर जैन हर दिन पूजा के लिए कलश लाते थे. पिछले मंगलवार को भी वे पूजा के लिए कलश लाए थे. कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल हुए थे. पुलिस ने बताया कि चोरी की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें फुटेज में एक संदिग्ध की गतिविधियां दिखाई दी थीं. आरोपी को हापुड़ से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस उसे दिल्ली ले गई है. आरोपी ने कलश कैसे चोरी किया, इसमें किन लोगों का उसे साथ मिला, कैसे वह हापुड़ पहुंचा और कलश चोरी के बाद उसकी क्या योजना थी, इस बारे में पूछताछ की जा रही है. पुलिस जल्द ही इस बड़ी चोरी का खुलासा कर सकती है.

हापुड़ में मचा हड़कंप: दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच ने वैशाली कॉलोनी में छापेमारी की. छापेमारी करने के बाद पुलिस ने भारत भूषण को गिरफ्तार कर लिया. पता चला है कि भारत भूषण दिल्ली में एक व्यापारी के यहां ड्राइवर की नौकरी करता था. जानकारी होने पर आसपास हड़कंप मच गया. पूरे मामले में सीओ सिटी वरुण मिश्रा ने बताया कि रविवार रात दिल्ली पुलिस की सूचना पर थाना देहात क्षेत्र के वैशाली कॉलोनी निवासी भारत भूषण को गिरफ्तार किया गया है. भारत भूषण के कब्जे से एक कलश भी बरामद हुआ है. आरोपी भारत भूषण को कलश सहित दिल्ली पुलिस अपने साथ ले गई है.

Last Updated : September 8, 2025 at 12:33 PM IST

