ETV Bharat / state

नूंह में ज्वेलरी शॉप से सोना चोरी, 5 तोला सोने पर दो महिलाओं ने किया हाथ साफ, देखें CCTV - GOLD THEFT IN NUH

Gold theft in Nuh ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 1, 2025 at 5:01 PM IST | Updated : May 1, 2025 at 5:32 PM IST 2 Min Read

नूंह: हरियाणा के नूंह में ज्वेलरी शॉप से चोरी का मामला सामने आया है. तावडू के मुख्य बाजार स्थित एक ज्वेलरी की दुकान से 5 तोले सोने की अंगूठी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया. दुकान पर दो महिलाएं खरीदार बनकर आई थी. इस दौरान चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया. दोनों महिलाओं की करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. लेकिन दोनों शातिर महिलाओं ने इतनी सफाई से चोरी की वारदात को अंजाम दिया कि कैमरा भी फेल हो गया. लाखों रुपये के सोने पर हाथ साफ: बताया जा रहा है कि चोरी हुए सोने की कीमत करीब साढ़े 4 लाख रुपये थी. बुधवार सुबह 10 बजे के करीब दो अज्ञात महिलाएं चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गई. दुकान के मालिक शेरसिंह सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि दो महिलाएं ग्राहक बनकर आई थी. सामान दिखाने के बहाने चतुराई से करीब 5 तोला सोना (महिला-पुरुष की अंगूठियां) लेकर फरार हो गई. लाखों रुपये के सोने पर हाथ साफ (Etv Bharat)

Last Updated : May 1, 2025 at 5:32 PM IST