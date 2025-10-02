बिहार में फोरलेन पर 6 टुकड़ों में मिला व्यवसायी का शव, परिजन ने लगाया हत्या का आरोप
दरभंगा में स्वर्ण व्यवसायी की एनएच 27 पर संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है. परिजनों ने हत्या का आरोप लगया है. पढ़ें खबर.
Published : October 2, 2025 at 8:16 AM IST
दरभंगा: बिहार के दरभंगा जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. शहर के रानीपुर क्षेत्र में दरभंगा-मुजफ्फरपुर फोरलेन (NH-27) पर एक स्वर्ण व्यवसायी का शव छह टुकड़ों में बरामद हुआ है. स्थानीय लोगों ने सुंदरपुर के पास सड़क पर पड़े इस शव को देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक की पहचान हसनचक निवासी और दरभंगा टावर स्थित आभूषण की दुकान चलाने वाले मनीष गुप्ता के रूप में की.
6 टुकड़ों में मिला व्यवसायी का शव: मनीष गुप्ता के परिजनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस के हिट एंड रन के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है. मृतक के भाई अमरनाथ गुप्ता ने कहा कि यह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या है. शव 6 टुकड़ों में मिला है. परिजनों का यह भी सवाल है कि मनीष अपनी दुकान से चार किलोमीटर दूर हाइवे पर कैसे पहुंचे?
"सड़क पर एक बूंद खून तक नहीं मिला, और मनीष की बाइक भी गायब है. यह साफ है कि उनकी हत्या कर शव को सड़क पर फेंका गया और ऊपर से गाड़ी चढ़ाई गई है.” -अमरनाथ गुप्ता, मृतक के भाई
मनीष गुप्ता की मौत के अनसुलझे सवाल: इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. मनीष गुप्ता अपनी दुकान से चार किलोमीटर दूर हाइवे तक कैसे पहुंचे? उनकी मोटरसाइकिल कहां है? सड़क पर खून का एक भी निशान न होना क्या हत्या की ओर इशारा करता है? परिजनों और स्थानीय लोगों का मानना है कि यह मामला इतना सरल नहीं है, जितना पुलिस इसे बता रही है.
व्यापारियों और ग्रामीणों में आक्रोश: घटना की खबर फैलते ही क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया. गुस्साए व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने NH-27 को जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. आक्रोशित भीड़ ने इस घटना को सुनियोजित हत्या करार देते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की. स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि यह कोई साधारण दुर्घटना नहीं, बल्कि एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा है.
प्रशासन का आश्वासन: सूचना मिलते ही सदर एसडीएम विकास कुमार और एसडीपीओ राजीव कुमार मौके पर पहुंचे. उन्होंने आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश की और आश्वासन दिया कि परिजनों के लिखित आवेदन के आधार पर मामले की हर पहलू से जांच की जाएगी. प्रशासन के इस आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने हाइवे जाम हटा लिया, लेकिन क्षेत्र में तनाव अब भी बरकरार है.
"प्रथम दृष्टया पुलिस को मामला हिट एंड रन का लग रहा है. वहीं परिजनों का कहना है कि हत्या की गई है. पुलिस इस पहलू पर भी जांच कर रही है."-विकास कुमार, सदर एसडीएम
क्या कहती है पुलिस: पुलिस ने प्रारंभिक जांच में इसे हिट एंड रन का मामला बताया है. सदर एसडीपीओ राजीव कुमार ने कहा कि घटना की सूचना शाम 4 बजे मिली थी, और प्रथम दृष्टया यह एक सड़क दुर्घटना प्रतीत होती है. हालांकि, पुलिस ने हत्या की आशंका को भी खारिज नहीं किया है और इस दिशा में भी जांच शुरू कर दी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, ताकि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके.
"शाम 4 बजे घटना की सूचना मिली थी. हत्या की आशंका वाले एंगल पर भी पुलिस गंभीरता से काम करेगी. आश्वासन के बाद आक्रोशित लोगों ने जाम हटा लिया है."- राजीव कुमार, एसडीपीओ सदर
पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम का इंतजार: पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज भेज दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साफ होने की उम्मीद है कि मनीष की मौत सड़क दुर्घटना से हुई या यह एक सुनियोजित हत्या थी. पुलिस ने हत्या के एंगल पर भी जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. साथ ही, मनीष के संपर्कों और कारोबारी रंजिश की संभावना पर भी गौर किया जा रहा है.
