340 साल पुरानी सोने की कुरआन; लखनऊ के फरंगी महल में आज भी छुपा है बेशकीमती किताबों का खजाना

ETV Bharat की इस स्पेशल खबर में जानिए क्या है फरंगी महल का इतिहास और किसने कब लिखवाई थी सोने की स्याही से कुरआन.

लखनऊ में है 340 साल पुरानी सोने की कुरआन. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 11, 2025 at 1:12 PM IST

5 Min Read
लखनऊ: नवाबों की नगरी लखनऊ की गलियों और हवेलियों में आज भी इतिहास सांस ले रहा है. इन्हीं में एक है फरंगी महल, जिसकी चौखट से न सिर्फ इल्म की रोशनी फैली बल्कि तहजीब, तालीम और आजादी की लड़ाई का गवाह भी ये इमारत बनी. इसके साथ ही इस इमारत में किताबों का खजाना भी है. इसी खजाने में आज भी संरक्षित है 340 पुरानी एक अनोखी कुरआन. इसकी खासियत ये है कि इसे सोने की स्याही से लिखा गया है.

क्या फरंगी महल का इतिहास: फरंगी महल लखनऊ में विक्टोरिया रोड और चौक के बीच स्थित है. इस भव्य स्मारक का नाम फरंगी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके प्रथम मालिक यूरोप से संबंध रखते थे. मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में अन्य फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ यहां रहने वाले नील नामक एक फ्रांसीसी इसका पहला मालिक था. बाद में औरंगजेब के सलाहकार मुल्ला असद बन क़ुतुब शहीद और उनके भाई मुल्ला असद बन क़ुतुबुद्दीन शहीद के कब्जे में ये आ गया.

लखनऊ के फरंगी महल और सोने की स्याही से लिखी कुरआन की कहानी. (Video Credit; ETV Bharat)

गांधी जी भी फरंगी महल में रुकते थे: दोनों भाइयों ने इसको एक भव्य इस्लामी संस्था में बदल दिया, जिसकी तुलना आम तौर से इंग्लैंड के कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से की जाती थी. महात्मा गांधी ने भी फरंगी महल में कुछ दिन बिताए. वह कमरा जहां वे रुके थे, उनकी याद में समर्पित किया गया है. बता दें कि फरंगी महल इस्लामी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण और वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है.

फरंगी महल में सोने की कुरआन: फरंगी महल में रहाइशी मुफ्ती अबुल उर्फान फरंगी महली के पास कुरआन मजीद का वह नुस्खा है, जिसकी हर आयत सोने की रोशनाई यानी स्याही से लिखी गई है. 744 और 30 पारों की इस धार्मिक किताब के किनारों पर सुनहरे फूलों की खूबसूरत नक्काशी भी है.

लखनऊ का फरंगी महल मोहल्ला.
लखनऊ का फरंगी महल मोहल्ला. (Photo Credit; ETV Bharat)

मुफ्ती बताते हैं इस कुरआन की कई बार करोड़ों में बोली लगी लेकिन, यह महज किताब नहीं, हमारी अमानत है. इसे बेचना तो दूर, छूने से भी हम परहेज करते हैं ताकि इसके अक्षर मिट न जाएं. इसको देखने के लिए रिसर्च स्कॉलर और विदेशी आते हैं.

किस जमाने में लिखी गई सोने की स्याही से कुरआन: मुफ्ती अबुल उर्फान फरंगी महली बताते हैं कि यह कुरआन सिर्फ लिखावट नहीं, बल्कि उस दौर की निशानी है, जब बादशाहों और उमरा ने इल्मी किताबों की तहरीर को सोने-चांदी से सजाया. यह वही जमाना था जब औरंगजेब आलमगीर के फरमान पर मुल्ला निजामुद्दीन लखनऊ आए और यहां के इल्मी सफर की बुनियाद रखी. उसी दौर में यह सोने की स्याही से कुरआन लिखी गई.

लखनऊ के फरंगी महल में संरक्षित सोने की कुरआन.
लखनऊ के फरंगी महल में संरक्षित सोने की कुरआन. (Photo Credit; ETV Bharat)

किसने लिखवाई थी सोने की स्याही से कुरआन: फरंगी महल के फैजान फरंगी महली बताते हैं, यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इस तरह की धरोहर हमारे घर में हैं. देश-विदेश से लोग आते हैं और कहते हैं कि मुझे सोने की कुरान दिखाइए. हम 8वीं पीढ़ी मुल्ला निजामुद्दीन के हैं. उन्होंने ही इस कुरान को लिखवाया था, तब से आज तक यह हमारे घरों में मौजूद है. फरंगी महल कई खानदान में बंट गया. आप सभी की अलग-अलग निजी लाइब्रेरी हैं और उसमें कीमती किताबें हैं जो बाजार में नहीं मिल सकतीं.

फरंगी महल को कहते थे इंडिया का कैंब्रिज: डॉ. मिश्कात फरंगी महली बताते हैं कि फरंगी महल महज एक मोहल्ला नहीं था, यह "इंडिया का कैंब्रिज" कहलाया. खाड़ी देशों से छात्र यहां तालीम हासिल करने आते थे. यहां का एक किस्सा बहुत मशहूर है कि सऊदी अरब से एक शख्स अपने बेटे को फरंगी महल में शिक्षा दिलवाने लाए थे. मौलाना ने कहा था कि हमारे पास समय नहीं है. फिर उन्होंने पूछा कि आप कब पढ़ा सकते हैं तो उन्होंने कहा था कि तहज्जुद की नमाज (रात की नमाज) के वक्त. उसके बाद वह रात में अपने बेटे को फरंगी महल शिक्षा दिलवाने के लिए लेकर आते थे.

सोने की कुरआन.
सोने की कुरआन. (Photo Credit; ETV Bharat)

फरंगी महल ने देश की आजादी में भी निभाई अहम भूमिका: डॉ. मिश्कात बताते हैं कि फरंगी महल सिर्फ किताबों का घराना नहीं, बल्कि आजादी का किला भी रहा. यही वह जगह है जहां मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली ने गांधी जी की मौजूदगी में फतवा जारी किया था, हिंदू-मुस्लिम इत्तिहाद की आवाज बुलंद की थी. गांधी, नेहरू, सरोजिनी नायडू, मौलाना आजाद सब यहां आए और इस खानदान की सियासी व समाजी सरगर्मियों का हिस्सा बने.

लखनऊ के फरंगी महल की जर्जर दीवार.
लखनऊ के फरंगी महल की जर्जर दीवार. (Photo Credit; ETV Bharat)

आज जब यह इमारत खस्ता हालत में है और फरंगी महल कई हिस्सों में बंट चुका है, तब भी यह कुरआन उस रोशन दौर की याद दिलाता है. यह किताब न सिर्फ इबादत का हिस्सा है, बल्कि तहरीर, तहजीब और तारीख, तीनों का संगम है. इस कुरआन की सोने की इबारतें हमें बताती हैं कि धरोहरें सिर्फ देखने की चीज नहीं, बल्कि संभालने का वादा भी मांगती हैं.

