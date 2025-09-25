ETV Bharat / state

बिहार में स्वर्ण व्यवसायी की हत्या, अपराधियों ने पीछे से बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां

दरभंगा में स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और फरार हो गये. पढ़ें-

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 25, 2025 at 8:15 AM IST

दरभंगा: बिहार के दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव के पास घात लगाए अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान लहेरियासराय थाना क्षेत्र के बाकरगंज दारू भट्टी निवासी 25 वर्षीय राहुल कुमार के रूप में हुई है. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

अपराधियों ने की ताबड़तोड़ गोलीबारी: राहुल कुमार ब्राह्मत्रा चौक पर अपनी ज्वेलरी दुकान चलाते थे. बुधवार रात करीब 8 बजे दुकान बंद करने के बाद वह अपनी बाइक से घर लौट रहे थे. इसी दौरान थलवारा-लहेरियासराय मार्ग पर एक निजी स्कूल के पास पहले से घात लगाए बाइक सवार अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी. गोली लगने से राहुल गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े.

स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पताल: गोलीबारी की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और घायल राहुल को तत्काल इलाज के लिए निजी अस्पताल ले गए लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटनास्थल से पुलिस ने चार गोली के खोखे बरामद किए हैं, जो इस वारदात की क्रूरता को दर्शाते हैं. राहुल के शव को पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (डीएमसीएच) भेज दिया गया है.

दुकान से डेढ़ किलोमीटर दूर हुई वारदात: पुलिस के अनुसार, यह घटना राहुल की दुकान से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर हुई. अपराधी बाइक पर सवार थे और गोलीबारी के बाद आसानी से फरार हो गए. अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि इस वारदात में कितने अपराधी शामिल थे. एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाने में लगी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता चलेगा कि राहुल को कितनी गोलियां लगी थी.

दो बच्चों के सिर से उठा पिता का साया: राहुल की दुकान पिछले 10 सालों से किराए के मकान में चल रही थी. वह हर दिन रात 8 बजे के आसपास दुकान बंद कर घर लौटते थे. राहुल के परिवार में उनकी पत्नी और दो छोटे बच्चे हैं. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक की लहर है.

पुलिस और कानून-व्यवस्था पर उठ रहे सवाल: इस हत्याकांड के बाद स्थानीय लोग पुलिस और जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं. लोगों का कहना है कि क्षेत्र में अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है और ऐसी घटनाएं आम लोगों में दहशत पैदा कर रही हैं. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी और अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा.

पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज: घटना की सूचना मिलते ही बहादुरपुर थानाध्यक्ष सुनील कुमार और एपीएम थाना पुलिस सहित अन्य थानों की टीमें मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. बहादुरपुर थानाध्यक्ष ने बताया कि इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और अपराधियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी.

"घटना की सूचना मिलते ही हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया गया है. इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा."-सुनील कुमार, थानाध्यक्ष, बहादुरपुर

