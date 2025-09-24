ETV Bharat / state

त्योहारी सीजन में सोना और चांदी ने बनाया रिकॉर्ड, ऑल टाइम हाई हुई कीमतें

सोना और चांदी के दाम

Published : September 24, 2025 at 3:11 PM IST | Updated : September 24, 2025 at 4:43 PM IST

जयपुर : त्योहारी सीजन में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और बुधवार को एक बार फिर इन दोनों कीमती धातुओं की कीमत ऑल टाइम हाई पहुंच गई. जयपुर सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतें नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है. सर्राफा बाजार से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि फिलहाल सोने और चांदी की कीमतें लगातार बढ़ती रहेंगी. त्योहारी सीजन के बाद जब वेडिंग सीजन शुरू होगा तो सोने की कीमत और अधिक बढ़ सकती है, जिसके कारण सोने में तेजी का दौर बना रहेगा. बुधवार को जयपुर सर्राफा बाजार की ओर से जारी की गई सोने और चांदी की कीमतों की बात करें तो बीते दिन के मुकाबले 24 कैरट सोने की कीमतों में 600 रुपए का उछाल देखने को मिला, जिसके बाद 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख 17 हजार 100 रुपए प्रति 10 ग्राम रही. इसके अलावा 22 कैरेट सोने के दाम 1 लाख 9 हजार 200 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए हैं. पढ़ें. जयपुर में सोना-चांदी ने तोड़े रिकॉर्ड, ऑल टाइम हाई हुई कीमतें

ऐसे बढ़े दाम (ETV Bharat GFX) चांदी रिकॉर्ड स्तर पर : इसके अलावा चांदी की कीमतों की बात करे तो चांदी ऑल टाइम हाई पहुंच गई है. बीते दिन के मुकाबले चांदी की कीमतों में 1000 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद चांदी की कीमत 1 लाख 38 हजार 600 रुपए प्रति किलो रही है. जयपुर सर्राफा बाजार के अध्यक्ष कैलाश मित्तल ने बताया कि उन्होंने इससे पहले सोने और चांदी के भाव में ऐसा उछाल नहीं देखा. खास तौर पर चांदी की बात करें तो चांदी में इतनी तेजी बाजार में कभी नहीं देखी गई. निवेश का मजबूत विकल्प : मित्तल का कहना है कि महंगाई और आर्थिक अस्थिरता के बीच सोना और चांदी हमेशा से सुरक्षित निवेश विकल्प रहे हैं. यही कारण है कि निवेशक इन दोनों धातुओं की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं. खासकर चांदी में लोगों की रुचि बढ़ रही है, क्योंकि यह सोने की तुलना में किफायती हैं. हालांकि, इन दोनों कीमती धातुओं की कीमतें बढ़ने का कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता और विश्व में युद्ध के हालात हैं. इसके अलावा अमेरिका की ओर से लगाया गया टैरिफ के कारण भी सोने और चांदी की कीमतें बढ़ रही है.

Last Updated : September 24, 2025 at 4:43 PM IST