ETV Bharat / state

सोने-चांदी के दाम ऑल टाइम हाई पर, चार दिन में 9800 रुपए महंगी हुई चांदी

जयपुर सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे. सोना 1 लाख 18 हजार पार पहुंचा.

सोना-चांदी के दाम रिकॉर्ड स्तर
सांकेतिक फोटो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 29, 2025 at 3:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: बीते कुछ दिनों से जयपुर सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है. खासकर चांदी की कीमतों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है. पिछले चार दिनों में ही चांदी की कीमतों में 9800 रुपए तक का इजाफा हो गया है. वहीं, सोमवार को सोने की कीमतों में भी तेज उछाल दर्ज किया गया.

सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी: सोमवार को जयपुर सर्राफा बाजार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 24 कैरेट सोने के दाम बीते दिन की तुलना में 1100 रुपए बढ़ गए. इसके बाद 24 कैरेट सोना 1,18,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 1,10,400 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई. चांदी की कीमत भी ऑल टाइम हाई पहुंच गई है. पिछले चार दिनों में चांदी 9800 रुपए महंगी हो चुकी है. सोमवार को इसमें 1600 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई और कीमत 1,48,100 रुपए प्रति किलो दर्ज की गई.

इसे भी पढ़ें- जयपुर में सोना-चांदी ने तोड़े रिकॉर्ड, ऑल टाइम हाई हुई कीमतें

जयपुर सर्राफा बाजार के अध्यक्ष कैलाश मित्तल ने बताया कि उन्होंने पहले कभी सोने और चांदी के दाम में इतनी तेज उछाल नहीं देखा. खासतौर पर चांदी की कीमतों में ऐसी तेजी बाजार में अभूतपूर्व है. उन्होंने कहा कि महंगाई और आर्थिक अस्थिरता के दौर में सोना और चांदी हमेशा से सुरक्षित निवेश विकल्प माने जाते हैं. यही कारण है कि निवेशकों का रुझान इनकी ओर बढ़ रहा है. सोने की तुलना में चांदी अधिक किफायती होने के कारण लोगों की दिलचस्पी उसमें और ज्यादा बढ़ गई है.

For All Latest Updates

TAGGED:

सोना और चांदी ने बनाया रिकॉर्डजयपुर में आज सोने के भावGOLD RATE IN RAJASTHANSILVER PRICE JAIPURGOLD PRICE HIKE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपावली से पहले देवगुरु बृहस्पति इन 3 राशियों को करेंगे मालामाल! करियर-व्यवसाय में तरक्की के योग!

निकाल दी हेकड़ी! संजू को चिढ़ाने चला पाकिस्तानी गेंदबाज, चैंपियन बनने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने काटा जमकर बवाल

29 सितंबर 2025 का राशिफल: सप्ताह के पहले दिन इन राशियों के खुलेंगे भाग्य, पढ़ें भविष्यफल

नेतन्याहू ने अमेरिकी इंफ्लूएंसर से मुलाकात कर नए युग की चुनौतियों और सोशल मीडिया के प्रभावों पर चर्चा की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.