सोने-चांदी के दाम ऑल टाइम हाई पर, चार दिन में 9800 रुपए महंगी हुई चांदी

जयपुर: बीते कुछ दिनों से जयपुर सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है. खासकर चांदी की कीमतों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है. पिछले चार दिनों में ही चांदी की कीमतों में 9800 रुपए तक का इजाफा हो गया है. वहीं, सोमवार को सोने की कीमतों में भी तेज उछाल दर्ज किया गया.

सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी: सोमवार को जयपुर सर्राफा बाजार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 24 कैरेट सोने के दाम बीते दिन की तुलना में 1100 रुपए बढ़ गए. इसके बाद 24 कैरेट सोना 1,18,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 1,10,400 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई. चांदी की कीमत भी ऑल टाइम हाई पहुंच गई है. पिछले चार दिनों में चांदी 9800 रुपए महंगी हो चुकी है. सोमवार को इसमें 1600 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई और कीमत 1,48,100 रुपए प्रति किलो दर्ज की गई.