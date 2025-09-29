सोने-चांदी के दाम ऑल टाइम हाई पर, चार दिन में 9800 रुपए महंगी हुई चांदी
जयपुर सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे. सोना 1 लाख 18 हजार पार पहुंचा.
Published : September 29, 2025 at 3:39 PM IST
जयपुर: बीते कुछ दिनों से जयपुर सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है. खासकर चांदी की कीमतों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है. पिछले चार दिनों में ही चांदी की कीमतों में 9800 रुपए तक का इजाफा हो गया है. वहीं, सोमवार को सोने की कीमतों में भी तेज उछाल दर्ज किया गया.
सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी: सोमवार को जयपुर सर्राफा बाजार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 24 कैरेट सोने के दाम बीते दिन की तुलना में 1100 रुपए बढ़ गए. इसके बाद 24 कैरेट सोना 1,18,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 1,10,400 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई. चांदी की कीमत भी ऑल टाइम हाई पहुंच गई है. पिछले चार दिनों में चांदी 9800 रुपए महंगी हो चुकी है. सोमवार को इसमें 1600 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई और कीमत 1,48,100 रुपए प्रति किलो दर्ज की गई.
इसे भी पढ़ें- जयपुर में सोना-चांदी ने तोड़े रिकॉर्ड, ऑल टाइम हाई हुई कीमतें
जयपुर सर्राफा बाजार के अध्यक्ष कैलाश मित्तल ने बताया कि उन्होंने पहले कभी सोने और चांदी के दाम में इतनी तेज उछाल नहीं देखा. खासतौर पर चांदी की कीमतों में ऐसी तेजी बाजार में अभूतपूर्व है. उन्होंने कहा कि महंगाई और आर्थिक अस्थिरता के दौर में सोना और चांदी हमेशा से सुरक्षित निवेश विकल्प माने जाते हैं. यही कारण है कि निवेशकों का रुझान इनकी ओर बढ़ रहा है. सोने की तुलना में चांदी अधिक किफायती होने के कारण लोगों की दिलचस्पी उसमें और ज्यादा बढ़ गई है.