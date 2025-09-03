ETV Bharat / state

सोने की कीमतें ऑल टाइम हाई पर पहुंची, चांदी की कीमतों में गिरावट - GOLD AND SILVER PRICE

बुधवार को सोने की कीमतें ऑल टाइम हाई पर चली गई. हालांकि दूसरी तरफ चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है.

Gold at record level
सोना रिकॉर्ड स्तर पर (ETV Bharat File Photo)
जयपुर: बीते कुछ समय से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. बुधवार को एक बार फिर सोने की कीमतें ऑल टाइम हाई पहुंच गई. हालांकि बीते कुछ समय से रिकॉर्ड बना रही चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है.

जयपुर सर्राफा ट्रेडिंग कमेटी के अध्यक्ष कैलाश मित्तल का कहना है कि फिलहाल त्योहारी सीजन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन सोने की कीमतें लगातार बढ़ने लगी हैं. त्योहारी सीजन के बाद जब वेडिंग सीजन शुरू होगा, तो सोने की कीमत और अधिक बढ़ सकती हैं. जिसके कारण सोने में तेजी का दौर बना रहेगा. बुधवार को जयपुर सर्राफा बाजार की ओर से जारी की गई सोने और चांदी की कीमतों की बात करें, तो बीते दिन के मुकाबले 24 कैरट सोने की कीमतों में 1000 रुपए का उछाल देखने को मिला. जिसके बाद 24 कैरेट सोने की कीमत 108400 रुपए प्रति 10 ग्राम रही. वहीं 22 कैरेट सोने की कीमतों में भी 950 रुपए प्रति 10 ग्राम का उछाल देखने को मिला और 22 कैरेट सोने के दाम 101100 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए.

चांदी टूटी: चांदी की कीमतों की बात करें, तो ऑल टाइम हाई पहुंचने के बाद चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. बीते दिन के मुकाबले चांदी की कीमत में 500 रुपए प्रति किलो की गिरावट देखने को मिली है. जिसके बाद चांदी की कीमत 126200 रुपए प्रति किलो रही. कारोबारियों का कहना है कि सोने और चांदी की बढ़ती कीमतों ने गहनों की खरीदारी पर असर जरूर डाला है. लेकिन बाजार पूरी तरह से मंदा नहीं पड़ा. अब ग्राहक भारी वजन वाले पारंपरिक गहनों की बजाय लाइट वेट और डिजाइनर ज्वेलरी पसंद कर रहे हैं. पांच या छह तोला खरीदने वाले ग्राहक दो या तीन तोले के गहने बनवा रहे हैं.

