रामगढ़ में सीलिंग तोड़कर ज्वेलरी शॉप में घुसा चोर, इतने रुपये के गहने लेकर फरार

रामगढ़: एक ज्वेलरी शॉप की सीलिंग तोड़कर चोर एक से डेढ़ लाख रुपये के गहने लेकर चंपत हो गया. घटना बरकाकाना थाना क्षेत्र के स्टेशन के पास की है. जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई. अब पुलिस, सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोर को पकड़ने का प्रयास कर रही है.

लाखों के जेवरात लेकर फरार

जानकारी के मुताबिक, रामगढ़ भुरकुंडा मुख्य मार्ग पर स्टेशन मोड़ के पास, संगीता ज्वेलर्स नाम की एक शॉप है. यहां चोर दुकान में घुसा और शॉप में रखे सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गया. हालांकि चोरी की पूरी वारदात, सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं हो सकी क्योंकि आरोपी ने सीसीटीवी कैमरे के तार काट दिए थे.

ज्वेलरी शॉप में सोना चांदी के गहने चोरी (Etv Bharat)

शॉप खोलते ही दुकानदार के उड़े होश

जब सुबह मालिक ने दुकान का शटर खोला तो उसके होश उड़ गए. दुकान की सीलिंग और करकट शीट टूटी हुई थी, दुकान में चारों ओर समान बिखरा हुआ था. जिसके बाद दुकानदार ने मामले की जानकारी पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने फिंगर प्रिंट और सीसीटीवी कैमरों को खंगाला.