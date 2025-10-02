आदिकाल से हो रही देवियों की आराधना, छत्तीसगढ़ में प्राचीन प्रतिमाएं की गईं हैं संरक्षित
छत्तीसगढ़ में देवियों की आराधना प्राचीन काल से की जा रही है. इसके प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी देखे जा सकते हैं.
रायपुर : रायपुर के संग्रहालय में मां दुर्गा समेत कई देवियों की प्राचीन मूर्तियां आज भी सुरक्षित हैं. दसवीं से चौदहवीं शताब्दी तक की इन दुर्लभ मूर्तियों को देखकर छत्तीसगढ़ की शक्ति साधना की प्राचीन परंपरा का बोध होता है. इनमें से कई मूर्तियां छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों से मिली हैं. वहीं कुछ मूर्तियां मध्यप्रदेश से लाई गई हैं. भले ही ये प्रतिमाएं खंडित हो चुकी हों, लेकिन इनके शिल्प और आकार से उस समय की कला और आस्था दोनों की गहरी झलक मिलती है.
प्राचीन काल से हो रही आदिशक्ति की पूजा : छत्तीसगढ़ पुरातत्व विभाग संचालनालय, अभिलेखागार एवं संग्रहालय के पुरातत्ववेत्ता प्रभात कुमार सिंह बताते हैं कि शक्ति उपासना की परंपरा बहुत प्राचीन है। जब देवी-देवताओं का भौतिक स्वरूप नहीं था, उस समय भी लोग धरती, नदियों, तालाबों और जंगलों को देवी का रूप मानकर पूजा करते थे. लोक आस्था में माटीमाई, जलदेवी और वृक्षदेवी जैसी उपासनाएं आम रही हैं. यह परंपरा दर्शाती है कि प्रकृति के हर तत्व को शक्ति का प्रतीक मानकर उसकी आराधना की जाती थी.
गुप्तकाल से शुरू हुआ मूर्तिकला का वैभव : धीरे-धीरे जब प्रतिमा निर्माण की कला का विकास हुआ तो देवी-देवताओं के मूर्त रूप सामने आने लगे.यह प्रक्रिया विशेष रूप से गुप्तकाल और उसके बाद तेजी से बढ़ी.छत्तीसगढ़ के सिरपुर, मल्हार और राजिम जैसे प्रमुख शिल्प केंद्रों से दुर्गा, महिषासुर मर्दिनी और अन्य देवियों की अद्भुत प्रतिमाएं मिली हैं. इतना ही नहीं, इन स्थानों से बौद्ध और जैन धर्म की देवियों की मूर्तियां भी मिलीं, जो दर्शाती हैं कि यहां शक्ति उपासना कितनी विविध और समृद्ध थी.
सिरपुर की अद्वितीय चामुंडा प्रतिमा : सिरपुर से प्राप्त चामुंडा देवी की प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है.ये अद्भुत और विकराल स्वरूप की मूर्ति है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि शाक्त संप्रदाय की परंपरा इस क्षेत्र में गहरी रही है. हिंदू धर्म के पांच संप्रदायों—वैष्णव, शैव, शाक्त, स्मार्त और वैदिक—में से शाक्त परंपरा छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल से ही प्रभावशाली रही है.
शक्ति साधना के प्रमुख केंद्र : प्राचीन काल के बाद भी कई क्षेत्रों में शक्ति उपासना के प्रमाण मिलते रहे.पश्चिम छत्तीसगढ़ में भोरमदेव के मंदिर कलचुरी कला का उदाहरण है. बस्तर में नागवंशी काल की नल नाग कला मिलती है. जबकि सरगुजा क्षेत्र के डीपाडीह और महेशपुर शक्ति उपासना के प्रमुख केंद्र रहे हैं. इन सभी स्थलों पर मां दुर्गा और अन्य देवियों की मूर्तियों ने उस समय की लोक आस्था और शिल्पकला दोनों को संरक्षित किया.
शैलपुत्री दुर्गा (14वीं शताब्दी, बस्तर क्षेत्र)
* आदिवासी कला और परंपरा से जुड़ी प्रतिमा
* देवी को सरल, लोकजीवन से जुड़ी शैली में उकेरा
आदिवासी परंपराओं में देवी की साधना : आज भी बस्तर और ग्रामीण अंचलों में शक्ति उपासना की परंपरा जीवित है. आदिवासी समाज में देवी की कोई निश्चित प्रतिमा या स्वरूप नहीं होता, बल्कि गांव-गांव में ग्राम देवी की पूजा की जाती है. कहीं वनदेवी तो कहीं पत्थर और वृक्ष को देवी का स्वरूप मानकर पूजा जाता है. इन्हें गांव और समुदाय की रक्षा करने वाली देवियों के रूप में पूजित किया जाता है.
नवरात्रि में आज भी जीवंत परंपरा : नवरात्र और अन्य पर्वों में मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की आराधना की परंपरा आज भी पूरी श्रद्धा और उत्साह से निभाई जाती है। रायपुर संग्रहालय में सुरक्षित ये मूर्तियां इस बात का प्रमाण हैं कि छत्तीसगढ़ की भूमि पर शक्ति साधना केवल आस्था ही नहीं, बल्कि कला, संस्कृति और इतिहास का भी अभिन्न हिस्सा रही है.
