नवरात्रि के चौथे दिन होती है मां कूष्मांडा की पूजा, यहां देखें पूजा विधि व प्रिय भोग

शारदीय नवरात्रि के दौरान देवी के नौ स्वरूप का पूजन किया जाता है. आज हम आपको बताएंगे मां कूष्मांडा की पूजन विधि. पढ़ें पूरी खबर..

शारदीय नवरात्रि 2025
शारदीय नवरात्रि 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 25, 2025 at 6:42 AM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: 25 सितंबर को शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है. इस दिन मां कूष्मांडा के पूजन-अर्चन का विधान है. माता को देवी अष्टभुजा भी कहा जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है. साथ ही घर में सुख, समृद्धि और उन्नति का स्थाई वास होता है. इतना ही नहीं, कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं और बिगड़ते काम बनते हैं.

पूजा विधि: सुबह उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें. घर में गंगा जल छिड़ककर पवित्र करें और मां कूष्मांडा के के व्रत का संकल्प लें. मंदिर में लकड़ी की चौकी रखकर पीला कपड़ा बिछाएं और मां की प्रतिमा स्थापित करें. जा के दौरान पीले वस्त्र, फूल, फल, मिठाई, नवैद्य आदि अर्पित करें. साथ ही आप मालपुए का भोग भी लगा सकते हैं. ऐसा माना जाता है कि मां को मालपुए का भोग अतिप्रिय है. वहीं हलवे का भी भोग लगाया जा सकता है. इसके बाद धूप और दीपक जलाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और फिर आरती कर प्रयाद ग्रहण करें.

स्वरूप: मां कूष्मांडा की आठ भुजाएं हैं, इसीलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहते हैं. उनका वाहन सिंह है और हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, कलश, चक्र, गदा और जपमाला धारण करती हैं.

प्रिय फूल: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कूष्मांडा को लाल रंग का फूल प्रिय है. इसमें भी लाल गुलहड़ अर्पित करने से माता के विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति होती है.

मां कूष्मांडा की आरती

कूष्मांडा जय जग सुखदानी।
मुझ पर दया करो महारानी॥

पिगंला ज्वालामुखी निराली।
शाकंबरी मां भोली भाली॥लाखों नाम निराले तेरे ।
भक्त कई मतवाले तेरे॥

भीमा पर्वत पर है डेरा।
स्वीकारो प्रणाम ये मेरा॥

सबकी सुनती हो जगदंबे।
सुख पहुँचती हो माँ अंबे॥

तेरे दर्शन का मैं प्यासा।
पूर्ण कर दो मेरी आशा॥

माँ के मन में ममता भारी।
क्यों ना सुनेगी अरज हमारी॥

तेरे दर पर किया है डेरा।
दूर करो माँ संकट मेरा॥

मेरे कारज पूरे कर दो।
मेरे तुम भंडारे भर दो॥

तेरा दास तुझे ही ध्याए।
भक्त तेरे दर शीश झुकाए॥

DISCLAIMER- ऊपरोक्त पूजन विधि व अन्य धार्मिक मान्याताओं के अनुसार हैं, ईटीवी भारत इनकी पुष्टि नहीं करता

