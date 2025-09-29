नवरात्रि के सातवें दिन होती है मां कालरात्रि की पूजा, जानें पूजन के साथ शुभ मुहूर्त
शारदीय नवरात्रि के दौरान देवी के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है. जानिए सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजन विधि व मुहूर्त..
Published : September 29, 2025 at 6:31 AM IST
नई दिल्ली: शारदीय नवरात्रि पर मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की विधि विधान से पूजन-अर्चन का विधान है. 29 सितंबर को नवरात्रि की सप्तमी तिथि है. इस दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है, जिन्हें बुराई का विनाश करने और अपने भक्तों की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां कालरात्रि की पूजा करने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती है और अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है.
पूजन विधि: सुबह उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें. घर में गंगा जल छिड़ककर पवित्र करें और मां कालरात्रि के के व्रत का संकल्प लें. मंदिर में लकड़ी की चौकी रखकर लाल कपड़ा बिछाएं और मां की प्रतिमा स्थापित करें. जा के दौरान पीले वस्त्र, गुड़हल का फूल, फल, मिठाई, नवैद्य आदि अर्पित करें. मां को गुड़ का भोग लगाएं. इसके बाद धूप और दीपक जलाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और फिर आरती कर प्रयाद ग्रहण करें.
भोग: मां कालरात्रि को गुड़ या फिर मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए. मान्यता है कि ऐसा करने से मां कालरात्रि प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर विशेष आशीर्वाद देती हैं.
मुहूर्त
पूजा मुहूर्त: तड़के 4:37 से 05:25 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:47 से दोपहर 12:35 बजे तक
गोधूलि मुहूर्त: शाम 06:09 बजे से 06:33 बजे तक
अमृत काल: रात 11:15 p.m से 1:01 तक (30 September)
पूजा मंत्र
ॐ कालरात्रि देव्ये नमः
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ऊं कालरात्रि दैव्ये नमः
या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः
आरती
कालरात्रि जय जय महाकाली
काल के मुंह से बचाने वाली
दुष्ट संहारिणी नाम तुम्हारा
महा चंडी तेरा अवतारा
पृथ्वी और आकाश पर सारा
महाकाली है तेरा पसारा
खंडा खप्पर रखने वाली
दुष्टों का लहू चखने वाली
कलकत्ता स्थान तुम्हारा
सब जगह देखूं तेरा नजारा
सभी देवता सब नर नारी
गावे स्तुति सभी तुम्हारी
रक्तदंता और अन्नपूर्णा
कृपा करे तो कोई भी दुःख ना
ना कोई चिंता रहे ना बीमारी
ना कोई गम ना संकट भारी़
उस पर कभी कष्ट ना आवे
महाकाली मां जिसे बचावे
तू भी 'भक्त' प्रेम से कह
कालरात्रि मां तेरी जय
यह भी पढ़ें-
नवरात्रि के दौरान देशभर में भक्तों का उत्सव, देखिए तस्वीरें
कर्नाटक: नवरात्रि पर मांड्या का एक परिवार लगाता है गुड़ियों की प्रदर्शनी, दशकों पुरानी परंपरा